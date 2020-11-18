比特币价格突破1.8万美元 创下今年以来的新高

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比特币价格突破1.8万美元 创下今年以来的新高

2020-11-18 17:25 · 稿源：站长之家

本周三，比特币价格突破1.8万美元，创下今年以来的新高。根据coinmarketcap数据，截至站长之家发稿时间，比特币价格为18085美元，24小时内涨幅8.21%。

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