本周三，比特币价格突破1.8万美元，创下今年以来的新高。根据coinmarketcap数据，截至站长之家发稿时间，比特币价格为18085美元，24小时内涨幅8.21%。
11月6日消息，据国外媒体报道，周四，比特币价格突破了1.5万美元大关，创下今年新高。此前，比特币价格刚刚突破1.4万美元大关。CoinDesk的数据显示，在过去24小时里，比特币价格上涨了近10%。在突破1.45万美元的水平几个小时后，该加密货币的价格突破1.5万美元大关。比特币是世界上最大的加密货币，这种加密货币以价格波动剧烈而闻名。今年以来，比特币价格一路飙升。自今年3月份跌至4000美元以下以来，该加密货币的价
10月21日消息，据国外媒体报道，比特币(BTC)价格周二上涨，两个多月来首次短暂突破了1.2万美元。比特币今日早上，数据显示BTC短线上涨，突破了1.2万美元关口。并且这已经是比特币日内两度冲击12000美元。21日凌晨BTC曾短线上涨突破12000美元关口。比前一天上涨了2.57%。24小时内比特币的价格走势在11672.69到12047.10美元之间。成功突破1.2万美元的阻力位，成为周线图上的一个历史性里程碑。分析表明比特币似乎已准备?
今年以来，比特币价格可以说是一路飙升。继前不久突破1.5万美元大关之后，昨日晚间，比特币价格上涨超过1.7万美元。
11月5日消息，据国外媒体报道，作为世界上最大的加密货币，比特币价格在周三突破1.4万美元大关。在过去几天里，比特币价格经历了明显的波动，反复突破1.4万美元，但随后回落。周三，该加密货币上涨3.8%，至14265美元，创下自2018年1月以来的最高水平。比特币是世界上最大的加密货币，这种加密货币以价格波动剧烈而闻名。今年以来，该加密货币的价格累计上涨了90%。相比之下，标准普尔500指数累计上涨了4.5%。比特币是?
11月2日消息，据国外媒体报道，比特币价格今年以来累计飙涨约90%，重回近三年高点。比特币价格近日一度高达13848美元。这是自2018年1月以来的最高水平。比特币价格（图片来自加密货币行业网站Coinmarketcap）如图所示，数字货币行业网站Coinmarketcap数据显示，目前比特币价格约13687.7美元，市值约2535亿美元。外媒表示，许多投资者都认为，对比特币的兴趣再度激增，与该数字货币充当通胀对冲工具的潜力有关。上月，?
2020 年，美国经济经历了一场暴风雨，数据显现，美国第二季度GDP年化萎缩31.4%，对其造成的冲击不言而喻。不少美国金融家预言，美国无论谁在白宫执政，都会看到财物价格通胀。而比特币从根本上并不与传统商场相关，由于它完全是传统的反面。将出资组合中1%的财物用于持有比特币作为对冲，把它视为一种稳妥战略，以防央行和政府“踩雷”。不只是个人，更多的金融机构已经开始这么做了。机构持续买入比特币的新闻今日不断更新， 11 ?
一些数字资产交易员表示，他们一直在将资金从山寨币转为比特币，因为预计比特币至少在未来几个月的表现将明显优于整个加密货币市场。 Galois Capital联合创始人Kevin Zhou表示，他的公司目前看好比特币，并预计过去几个月山寨币的上涨趋势将恢复为数月来的价格下跌趋势。 知名DeFi投资者、Three Arrows Capital联合创始人Kyle Davies表示，在新的DeFi协议和各种山寨币热潮持续的几个月里，比特币变得“持有量偏低”。比特币在9月份
10月23日消息，据国外媒体报道，数据显示，比特币在突破12000美元之后，10月22日早上，其价格短暂冲破13000美元，最高触及13198美金后暂时回落。这也是比特币自2019年6月以来首次冲破1.3万美元大关。价格在过去24小时内上涨了7％以上。那么到底是什么使得加密货币近日飞速上涨呢？比特币上涨的直接原因，就不得不提到近日全球各大科技巨头都纷纷加入这一游戏中来，如MircoStrategy、Square、Grayscale、Galaxy Digital
比特币的概念最初由中本聪在2009年提出，根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络。比特币是一种P2P形式的数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。比特币可以用来兑现，可以兑换成大多数国家的货币。使用者可以用比特币购买一些虚拟物品，比如网络游戏当中的衣服、帽子、装备等，只要有人接受，也可以使用比特币购买现实生活当中的物品。随着比特币的发展，比特币逐渐受到认可：德国为全球首个接受
交易平台Bitfinex报价显示，比特币涨破13000美元关口，为2019年7月以来新高，24小时涨超10%。新手想要入手比特币的，现在是个不错的机会。想要快速又安全的购买比特币，小编建议直接在OKEx平台购买。OKEx是数字资产交易软件app平台，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，拥有千万级用户体量，覆盖全球超过200个国家和地区。对于刚刚进入加密货币投资领域的新人来讲，无论从资产安全角度?
行情分析BTC 日内缩量横盘，行情缩量上攻根据火币交易平台数据显示，BTC日内持续在11750附近缩量横盘，因为11850是日线头肩顶形态颈线的关键位置，阻力作用比较明显，如果多方可以放量有效突破这个位置，上升行情或将继续，如果空方力量增强的话，市场可能会重新开始整理行情。晚间关注上方11900的突破情况和下方11650的支撑情况。根据火币交易平台数据显示，ETH日内小幅下探，最低至373.89USDT，说明前期阻力位385有相对比较强的?
自2020年7月以来，比特币的价格一直在10200美元至11800美元之间。Bitazu Capital的创始合伙人Mohit Sorout表示，如果这种顶级加密货币成功爆发，将创下历史新高。根据以往的价格周期，比特币在经历了一个长期周期之后，往往会出现快速涨跌。这一模式在历史上既会出现突破，也会出现下跌。Sorout表示，如果真的发生突破，比特币达到2万美元需要3个月。比特币牛市周期将进入2021年的一个强有力的说法是，近期机构需求激增。Square和M
资本市场最近是疯狂的，美股疯涨的同时，也带动了比特币价格的提升。据悉，比特币价格周四站上15000美元/枚，为2018年1月以来最高水平，由于一些事件的推进，比特币价格这两天已飙升10%以上。
10 月 8 日，Twitter CEO Jack Dorsey创立的支付公司Square宣布，已用 5000 万美元购买了 4709 枚比特币。Gemini首席执行官TylerWinklevoss表示，Square Inc.大规模购买比特币仅仅是机构投资流入这一领先密码货币的开始。这次比特币投资并不是Square第一次涉足加密领域。最早在 2014 年，Square就开始接受比特币作为支付方式， 2018 年以后，Square公司便一直活跃在比特币领域。 2018 年初，在Cash App刚推出比特币交易功能之际，D
一位领先的加密分析师表示，作为市值最大的数字资产之一，比特币的迅速扩张是一个明显看涨的迹象。这位被广泛引用的匿名分析师在行业中被称为Filbfilb，他表示2020年USDT上涨了109亿美元，表明交易者在准备购买BTC时将其资金存储在与美元挂钩的稳定币中。Filbfilb在其最新的比特币市场更新中表示，比特币价格很可能在一周内出现稳定波动，预计价格可能升至至少1.15万美元。“比特币自2019年以来首次在1万美元水平上出现反弹迹象，?
徐明星接受调查，对币价能有多大影响呢？我们先简单回顾一下这件事的来龙去脉，然后再去分析它对整个币圈到底会造成什么影响。10 月 16 日OKEx发布公告称部分私钥负责人正在配合警方调查，因为提币需要多个私钥负责人同时在场，所以宣布暂停提币。最终被确认带走的是OKEx创始人徐明星，市场恐慌情绪升温，OKB直接受到牵连，当天出现大幅下跌。受此影响HT和BNB也都出现了不同程度下跌，其中HT下跌幅度较大，至事件发生以来已经跌幅?
热点要闻? 佩洛西与白宫相互推诿，美国疫情纾困方案依旧命运未卜美国众议院议长南希·佩洛西表示，众议院下周或可通过一份疫情救济计划，但仍然难以与白宫达成协议，且共和党牵头的参议院可能在 11 月 3 日的大选日之前不会有所行动。佩洛西和白宫幕僚长马克·梅多斯周日先后接受CNN采访，互相指责在刺激立法上「朝令夕改」，反映出美国议员对大选前达成协议为何如此悲观。佩洛西提出，在抗疫资金方面和教育相关援助等问题上难以达
时隔8天，比特币再次临近13000美金关口。四个多月的时间里，比特币价格已经翻倍。在这一波行情之下，数字货币的市场关注度在迅速飙升，与此同时，众多金融机构的入场更是让这个市场如火如荼起来。上周知名投资高盛对比特币的态度发生了大规模的转变，他们新任命的主管更是加注了数字货币的投资。加上美国即将通过的新刺激法案，比特币似乎开始集万千宠爱为一身，而随着这波新牛市的开始，如何选择一家靠谱的交易所成为很多币圈小白
11月16日消息，据国外媒体报道，一家位于加利福尼亚的签证和护照处理公司宣布，随着美国国务院的业务开始恢复正常，它将接受比特币作为付款方式。
在我国，以支付宝和微信支付为代表的电子支付已经深入到生活的方方面面。在美国，电子支付的领头羊是PayPal（贝宝），遥遥领先于其他对手。据外媒报道，PayPal将允许用户在平台上购买、销售和
“尽管今年市场波动很大，但我们实施了包括推出主题剧场和升级会员组合在内的许多策略，更好地服务我们的用户。迷雾剧场无论是在口碑还是在投资回..
会员规模同比增长了104%，省钱超过1个亿。在宣布升级成为会员制电商后，考拉海购经历的第一个年度大促节日成绩斐然。..
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提到英语阅读绘本很难绕开牛津阅读树、大猫等经典分级阅读系列，而这些英语绘本都价值不菲，对于需要大量阅读的儿童来说，这是一笔不小的开支。互..
2020年11月18日，LPL冬季转会期的最新消息，BLG战队宣布金晶洙教练加入BLG战队，下面就来看看BLG的官方公告。..
相比国有银行、全国性股份制银行,城市商业银行是中国银行业的重要组成。城商行在服务区域经济、发展普惠金融、提升金融服务等方面,充分发挥了本土..
我乐家居(股票代码：603326)，自2005年创立以来，短短十几年已跻身定制家居类品牌前十。而整体橱柜，作为我乐家居主要业务之一，一直以来也都深受..
据《纽约时报》报道，软银CEO孙正义在周二DealBook会议上表示，软银近期出售了约800亿美元的资产。孙正义称，在未来两三个月内，任何灾难都可能发..
最近在网络上经常会看到一个词“快进到XXXX”，这个词汇是什么意思，最早的出处来源是哪里呢，这里我们来一起看下“快进到XXX”这个梗的来源出处。..
本周三，比特币价格突破1.8万美元，创下今年以来的新高。根据coinmarketcap数据，截至站长之家发稿时间，比特币价格为18085美元，24小时内涨幅8.2..
今年以来，随着疫情黑天鹅席卷全球，人与人、人与物之间的物理距离被拉长，对全球供应链、产业链也影响甚大。但挑战与机遇同在，人们的需求正在增..
有的人离开了江湖，江湖上却到处都是他的传说。什么?你要是还没不知道马保国是谁，可有点落伍了。现在马保国已经血洗B站，到处都是马保国肿着青紫..
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对于主打便携的商务笔记本而言，轻薄的机身设计意味着可供容纳硬件的空间较小，高效办公所需的性能又对机身内空间与散热提出了高要求，因此，轻薄..
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