比特币价格突破1.8万美元 创下今年以来的新高

一位领先的加密分析师表示，作为市值最大的数字资产之一，比特币的迅速扩张是一个明显看涨的迹象。这位被广泛引用的匿名分析师在行业中被称为Filbfilb，他表示2020年USDT上涨了109亿美元，表明交易者在准备购买BTC时将其资金存储在与美元挂钩的稳定币中。Filbfilb在其最新的比特币市场更新中表示，比特币价格很可能在一周内出现稳定波动，预计价格可能升至至少1.15万美元。“比特币自2019年以来首次在1万美元水平上出现反弹迹象，?