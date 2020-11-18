vivo发布全新系统OriginOS：支持超级卡包功能，支付便捷

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今天下午，vivo发布了全新手机操作系统OriginOS。vivo高级副总裁施玉坚表示OriginOS 是vivo追求极致用户体验的产物，从设计、系统、影像、性能各方面进行升级。

视觉上，OriginOS在系统界面上进行了重构，以主屏幕、或桌面为基层，上面排布了应用的图标、桌面的原子组件等所有的要素。手机桌面可以承载更灵活、更有创造力的原子组件和编辑能力。

交互上，OriginOS进一步加强了壁纸功能，推出了全景视窗、天空视窗、时光视窗、行为视窗等多种模式。

全景视窗功能把桌面的展现提高了一个层次，天空视窗可将天气展现在视窗层，而时空视窗会随着时间的变化，在视窗层展现光影。行为视窗，将7种花朵作为背景，随着用户的运动步数而绽放。

同时，OriginOS还支持导航手势，无需复杂引导，只通过点击操作，就能完成26种导航组合，几乎涵盖了主流的操作方式。

此外，OriginOS还拥有超级卡包特性，用户可在任意界面快速滑出超级卡包——支付卡，单手快速完成支付。超级卡包集成了微信与支付宝的付款码、乘车码、扫一扫功能，无需打开应用即可完成支付操作，十分便捷。