Docker回应无法在搭载苹果M1芯片的 Mac 上运行：还在适配中

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:双十一当天，苹果宣布推出首款自研芯片M1。最快的CPU内核、最快的 IGPU，更长的电池续航，这款迄今为止性能最高的芯片在为消费者带来福音的同时，也成了不少开发者的噩梦。

据Apple Insider报道，近日，有开发者反馈称 Docker 无法在搭载 Apple Silicon 的设备上启动。使用者可以在 M1芯片上运行 x86架构的 Mac 应用程序，但无法访问 x86架构的 Docker 镜像。

尽管Docker在发布会上被苹果提及，但想让它在搭载 Apple M1芯片的 Mac 上运行，还需要很多步骤。

Docker 表示，虽然苹果发布了 Rosetta2来帮助将应用程序转移到新的 M1芯片上，但这对 Docker Desktop 没有什么帮助。

苹果的换芯行动意味着该公司需要将其“管道”转移到苹果新的管理程序框架上。而且它还依赖于其他公司的软件，这些公司同样还在努力适配苹果Silicon。

目前，Docker正在努力适配中，同时也在密切关注其他虚拟化软件开发商的动作。

为了保证版本质量，Docker 团队要使用合适的工具以支持可重复、可靠的测试，需要完成包括为 M1芯片设置 CI 的工作。