百度回应索引量工具数据异常：计算系统不稳定导致 已紧急修复

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:11月16日，大量站长向站长之家反馈他们站点索引量明显下降，基本上被对半砍。之后，百度站长平台删除了16号索引数据。（详细内容可点击阅读《站长惊心动魄的一天！大量网站索引量暴跌》）
对于这一情况，百度搜索资源平台官方今日正式作出回应表示，由于工具计算系统不稳定导致数据异常，当前问题已紧急修复，索引量数据重新上线。这与站长之家之前认为是“百度单方面索引显示出现问题”的猜测一致。
虽然索引量严重下跌，但很多站长表示流量并未受到影响。对此，百度方面解释称，对索引量数据库里的低质量、用户无需求的资源的删除，会引起索引量数据的下降，但是一般不会带来网站流量的变化。所以，索引量数据下降，不一定会带来流量的下降。
以下为百度搜索资源平台官方公告全文:
近日，搜索资源平台【索引量】工具，由于工具计算系统不稳定导致数据异常，当前问题已紧急修复，索引量数据重新上线。
后续，平台产品和技术同学会进一步加强相关工具数据的稳定输出，避免类似问题出现。
针对站长反馈的索引量相关问题，说明如下:
1、索引量数据不仅仅只有增长，也会有下降。
索引量是指可以被搜索用户搜索到的网站数据库，百度搜索基于用户需求和资源质量等维度对索引量数据进行评估，不定期的更新索引量数据库。可能会删除低质量、用户无需求的资源，也会增加高质量、用户有需求的资源。
所以，索引量也会存在下降的情况。
2、索引量下降，不一定会带来流量下降。
对索引量数据库里的低质量、用户无需求的资源的删除，会引起索引量数据的下降，但是一般不会带来网站流量的变化。
所以，索引量数据下降，不一定会带来流量的下降。
3、若遇到索引量数据异常波动时，怎么办?
遇到索引量波动，不用过度紧张，可以先关注【流量与关键词】工具流量变化情况。如果持续几天流量没有明显变化，可以忽略索引量的波动，它可能只是新旧资源的替换，收录网站更多优质的资源。
若网站流量存在明显异常，可以及时在反馈中心提交问题进行反馈。