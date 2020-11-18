百度回应索引量工具数据异常：计算系统不稳定导致 已紧急修复

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:11月16日，大量站长向站长之家反馈他们站点索引量明显下降，基本上被对半砍。之后，百度站长平台删除了16号索引数据。（详细内容可点击阅读《站长惊心动魄的一天！大量网站索引量暴跌》）

对于这一情况，百度搜索资源平台官方今日正式作出回应表示，由于工具计算系统不稳定导致数据异常，当前问题已紧急修复，索引量数据重新上线。这与站长之家之前认为是“百度单方面索引显示出现问题”的猜测一致。

虽然索引量严重下跌，但很多站长表示流量并未受到影响。对此，百度方面解释称，对索引量数据库里的低质量、用户无需求的资源的删除，会引起索引量数据的下降，但是一般不会带来网站流量的变化。所以，索引量数据下降，不一定会带来流量的下降。

以下为百度搜索资源平台官方公告全文: