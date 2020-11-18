国家邮政局回应信息泄露：严密防范内部员工窃取寄递信息

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:今日，针对“公民泄露信息”一事，国家邮政局回应称，要全面开展自查，从内控制度、人员管理、岗位职责设置、寄递详情单流转与管理、计算机使用与信息系统管理等各个方面进行系统地梳理完善，严密防范内部员工利用工作便利窃取大量的寄递服务信息等。

同时，还要提高技防能力，加大资金和科技投入，提高本企业的信息化水平与信息安全技术保障能力。

此前，新京报贝壳财经曾报道称，圆通快递多位“内鬼”通过快递员账号贩卖公民个人信息40余万条。嫌疑人以每日500元的费用租用圆通公司内部员工系统账号。泄露的信息包括了发件人地址、姓名、电话以及收件人电话、姓名、地址。

针对上述情况，圆通方面回应称，今年7月底，公司总部实时运行的风控系统监测到圆通速递河北省区下属加盟网点有两个账号存在非该网点运单信息的异常查询，判断为明显的异常操作，于第一时间关闭风险账号，同时立即成立由质控、安保、信息中心、网管以及河北省区组成的调查组，对此事件开展取证调查。调查发现，疑似有加盟网点个别员工与外部不法分子勾结，利用员工账号和第三方非法工具窃取运单信息，导致信息外泄。公司随后向当地公安部门报案，并全力配合调查。相关犯罪嫌疑人于9月落网。更多关于此案件的信息，以公安机关披露的为准。

此外，圆通方面强调，圆通一贯坚决配合打击非法售卖和使用快递用户信息的行为。公司核心业务系统均通过了信息安全等级保护三级测评，从技术层面和管理层面着力保障信息系统的安全性。