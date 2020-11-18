快递代收点强制取件人拍照存档 客服：不会存储个人信息

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:据021视频报道，近日，上海宝山一快递代收点推出新规，为防止偷窃和误拿，所有取件的人必须要人脸拍照存档才可取走快递，否则不可取件。

不少市民对此质疑称，自己本来就很讨厌机器拍自己的脸，如果快递点把人脸储存下来用来去做违法的事怎么办。

对此，客服回应称，拍照是为识别是否是本人，是不会存储个人信息的。

然而据该拍照仪器介绍显示，该机器自带存储人脸照片功能，该机器会把用户的底单照片和人脸照片合二为一，并自动上传快递超市云端并存储。