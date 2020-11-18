快递代收点强制取件人拍照存档 客服：不会存储个人信息

站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:据021视频报道，近日，上海宝山一快递代收点推出新规，为防止偷窃和误拿，所有取件的人必须要人脸拍照存档才可取走快递，否则不可取件。
不少市民对此质疑称，自己本来就很讨厌机器拍自己的脸，如果快递点把人脸储存下来用来去做违法的事怎么办。
对此，客服回应称，拍照是为识别是否是本人，是不会存储个人信息的。
然而据该拍照仪器介绍显示，该机器自带存储人脸照片功能，该机器会把用户的底单照片和人脸照片合二为一，并自动上传快递超市云端并存储。
站长之家（ChinaZ.com）11月18日 消息:据021视频报道，近日，上海宝山一快递代收点推出新规，为防止偷窃和误拿，所有取件的人必须要人脸拍照存档才可取走快递，否则不可取件。
不少市民对此质疑称，自己本来就很讨厌机器拍自己的脸，如果快递点把人脸储存下来用来去做违法的事怎么办。
对此，客服回应称，拍照是为识别是否是本人，是不会存储个人信息的。
然而据该拍照仪器介绍显示，该机器自带存储人脸照片功能，该机器会把用户的底单照片和人脸照片合二为一，并自动上传快递超市云端并存储。
近年来，随着线上消费的火热，快递包装的回收问题引发业内关注。国家邮政局监测数据显示，仅今年双十一期间，全国邮政、快递企业就处理了快件39.65亿件。其中，纸质类包装材料80%能够被回收利用，而由于回收价值低，99%塑料类快递包装得不到有效回收利用。
10月28日消息，据国家邮政局官方发布的消息，国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍称，今年的旺季范围自11月初至2021年春节（2月12日）前夕，共计103天。其中，“双11”期间（11月11日至16日）将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。据了解，快递企业总部已经加强人员、运力、场地、处理设备、信息系统能力储备，改进国际快件清关运输等薄弱环节。目前企业已经新增了49万临时用工人员、
今日，国家邮政局举行快递业务旺季服务保障专题新闻发布会。据国家邮政局介绍，今年的旺季范围自11月初至2021年春节（2月12日）前夕，共计103天。其中，“双11”期间(11月11日至16日)将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。
国家邮政局预计，11月1日至16日，邮件业务量将达到57.8亿件，同比增长47%左右。其中，11月11日至16日业务量将达29亿件，比去年同期增长28%。
据国家邮政局监测数据显示，截至11月16日，中国快递年业务量首次突破700亿件。
今日，国家邮政局公布10月邮政行业运行情况称，1-10月，全国快递服务企业业务量累计完成643.8亿件，同比增长29.6%;业务收入累计完成6909.8亿元，同比增长16.5%。
今日，国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示，2020年我国第600亿件快件正式诞生。前三季度，我国累计完成快递业务量561.4亿件，同比增长27.9%，超去年同期水平。
3日，记者从饿了么获悉，旗下蓝骑士也加入到天猫双11物流配送的团队中。数据显示，尾款交付后，饿了么蓝骑士帮取快递订单量增长四成，平均配送距离1.4km，最短配送距离仅10米。 饿了么跑腿业务负责人介绍，目前部分包裹被存放在快递柜中，有一定滞留时间限制。有的消费者平时比较忙，常常超过了免费存放时间，或者快递量比较大，搬运起来较为困难。这时候，用户在饿了么APP上选择跑腿取快递服务，
10月19日消息，日前，据国家邮政局邮政业安全监管信息系统实时监测数据显示，2020年我国第600亿件快件正式诞生。数据显示，前三季度，累计完成快递业务量561.4亿件，同比增长27.9%，超去年同期水平。特别是9月份，快递业务量完成80.9亿件，同比增长44.6%，增速创三年来新高，且呈现加速增长势头。前三季度，农村地区收投快件超200亿件，超过2019年全年，农村地区快递处理量增速比城市高10个百分点以上，全国97%的乡镇?
今日，针对“快递业出现罢工”的传闻，圆通快递回应称，双十一即将到来，圆通网络将做好充足准备工作，为广大客户提供稳定、可靠的快递服务。
针对“快递员被砸身亡”一事，中通快递方面回应称，已成立工作组，并向快递员家属提供了经济补助。网点提出给予90万元抚恤金的方案，后在家属要求下增加至120万元。
10月15日，中国快递协会副会长兼秘书长韩瑞林、中国快递协会副秘书长董晓云、中国快递协会会员部主任王芳莅临壹米滴答集团（下文简称“集团”）总部参观指导交流工作。集团创始人兼CEO杨兴运、行政本部负责人张甜、公共事务部负责人罗宽热情接待了韩瑞林副会长一行，并陪同参观集团总部、举行座谈会。
【快递员育儿嫂也能评职称了】据新华社“新华视点”微博消息，人社部印发通知，支持企业自主开展技能人才评价、发放职业技能等级证书，同时建立健全职业技能等级认定与专业技术职称评审的贯通机制。这意味着，快递员、育儿嫂等“蓝领”，也能像医生、工程师等“白领”一样参加职称评定。
近日，一男生将自己打包成快递求婚，却意外被其他女生打开的乌龙视频火了。29日，杭州一男生藏身一个巨大的快递箱中，想向女友求婚送惊喜，不料被女友同事取快递时错拆，惊喜差点给错了人。幸
据中国新闻周刊消息，近期针对正在发酵的通达系快递公司全国多个城市网点停工罢工传闻，圆通、中通、申通、百世等公司相继回应称，罢工传闻为不实消息，目前快递网络运营正常。但多方否认后，关于快递网点欠薪罢工的讨论依然热烈。微博数据显示，最近一个月有关快递罢工的讨论已超过1万次，涉及通达系公司的全国多个网点。异常网点统计名单显示，圆通、申通、中通、百世汇通、韵达五家快递公司在一个月?
11月11日消息，在2020天猫双11全球狂欢季记录之夜，天猫方面对外宣布，2020天猫双11全球狂欢季实时物流订单量破22.5亿单，约等于2010年全年中国快递量的总和。同时，根据官方公布的数据显示，从11月1日到11日中午12点，已有16个新品牌在天猫双11累计成交额突破1亿元，数量接近去年的3倍，而且这个数字还在增长。天猫预计，未来3年，将有1000个年销售过1亿、100个过10亿的新锐“黑马”品牌在天猫上长出来。据悉，11月1?
目前，中国纸质类快递包装材料有80%能够被回收利用，而塑料类快递包装废弃物由于回收价值低，有99%都得不到有效利用。据国家邮政局监测数据显示，近年来，中国快递发货量快速增长，仅今年11月1日-11日，全国邮政、快递企业就处理了快件39.65亿件。
双11还没有开始，李佳琪和薇娅的直播间早就人声鼎沸，两人双11预测销售额70亿，光是定金就收到10亿!
10月22日，第十四届物流透明峰会成功在深圳举办。本届峰会以“数智·链接”为主题，聚焦新基建为供应链物流行业带来的契机与机遇，吸引全国范围内近千名供应链物流精英来到现场，更有雀巢、华为、百胜中国、韵达、正大、菜鸟等知名企业高管，交通部公路科学研究院、罗戈研究院等机构的专家汇聚一堂，共商新基建背景下供应链物流的数智化转型。2020年是充满挑战与机遇的一年，突如其来的新冠疫情考验着企业供应链的稳健，也同时加速
来自联合国的报告显示，全球就业适龄妇女进入劳动力市场的比例不足50%，并且该数据在过去的25年间几乎没有变化，但现在似乎这一局面正在改变。据媒体报道，部分职业男女比例在悄然改变，但有些
11 月 11 日，历时十年的著作权法第三次修改终于通过表决，新著作权法将在 2021 年 6 月 1 日起施行。新著作权法着重提高了版权保护覆盖面，在原有..
在一系列预热之后，离vivo2020 开发者大会正式举行还有 1 天时间。vivo将在 11 月 19 日于深圳开展一场名为“原生万物·2020vivo开发者大会”的主..
微软的Xbox Series X游戏机的开局相当不错，至少在需求层面地球如此。微软预计该游戏主机至少在2021年4月之前将面临短缺。..
11月15日,为期五天的中国国际高新技术成果交易会(简称“高交会”)在深圳会展中心落下帷幕。高交会由商务部、科技部、工信部等多部委和深圳市政府共..
近日，数码博主@数码IT迷晒出了小米11Pro概念图。从曝光的图片来看，小米11Pro采用的是挖孔全面屏设计，手机边框非常窄，甚至看不到左右边框。该机..
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随着经济的发展,我国五金市场在国际上地位不断提高,已成为世界五金生产大国世界加工大国和出口大国。国内五金市场也发生了巨大变化,从供不应求向供..
【蛋壳公寓股价大涨】11月18日消息，近期负面信息不断的蛋壳公寓股价大涨，还登上了微博热搜。据悉，蛋壳公寓股价早盘大幅上涨近60%，此后又迅速扩..
汽车行业如何借助快手“直播+”优势，玩转双十一，实现品效合一？近日，快手为捷途汽车重磅打造的“捷途11. 11 狂欢节”活动正式上线，活动通过携..
11 月 14 日- 17 日，由中国广告协会主办的中国广告行业最具规模性和影响力的行业盛会——第 27 届中国国际广告节在厦门正式举行。作为本届广告节..
“以下哪个选项不是5G普及之后的优势？中国首次火星探测任务被命名为什么？接种新冠疫苗的正确做法是什么？” 11 月 16 日21:00，在国家广播电视总..
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11 月 14 日，由科技智库甲子光年主办的2020「甲子引力大会」在北京举行。备受关注的“甲子20—— 2020 中国最具商业潜力的 20 家企业服务Cool Ve..
2020年11月13日，北京——亚马逊中国今日宣布携手中国扶贫基金会，向甘肃省礼县和黑龙江省桦川县的4000名学生捐赠价值共计80万元人民币的“温暖爱..
今日，针对“我爱我家将接盘蛋壳公寓”的传闻，我爱我家方面回应称，目前没有接到相关的通知。截至昨日收盘，蛋壳公寓股票上涨75.18%，报2. 4 美元..
随着手机跟风取消耳机孔的设计，似乎一夜之间，蓝牙耳机成了抢手货，随着TWS的应用，各大品牌也频频推出高质量的真无线蓝牙耳机，这也给了用户有更..