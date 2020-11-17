马保国语录“耗子尾汁”被抢注，此前“马保国”也被申请注册商标

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马保国语录“耗子尾汁”被抢注，此前“马保国”也被申请注册商标

2020-11-17 17:50 · 稿源：站长之家

日前网络红人马保国语录“耗子尾汁”被申请注册商标，企查查APP显示，耗子尾汁于11月11日被申请注册商标，国际分类为35类广告销售，申请人为陈秀茂，商标类型为普通商标，商标状态为“注册申请中”。“耗子尾汁”，同耗子喂汁，指好自为之的意思。

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今年6月陕西赛丽尘商贸有限公司申请注册多条“马保国”商标，国际分类为食品、健身器材、酒、教育娱乐等。

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