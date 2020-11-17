马保国语录“耗子尾汁”被抢注，此前“马保国”也被申请注册商标

日前网络红人马保国语录“耗子尾汁”被申请注册商标，企查查APP显示，耗子尾汁于11月11日被申请注册商标，国际分类为35类广告销售，申请人为陈秀茂，商标类型为普通商标，商标状态为“注册申请中”。“耗子尾汁”，同耗子喂汁，指好自为之的意思。
今年6月陕西赛丽尘商贸有限公司申请注册多条“马保国”商标，国际分类为食品、健身器材、酒、教育娱乐等。
日前网络红人马保国语录“耗子尾汁”被申请注册商标，企查查APP显示，耗子尾汁于11月11日被申请注册商标，国际分类为35类广告销售，申请人为陈秀茂，商标类型为普通商标，商标状态为“注册申请中”。“耗子尾汁”，同耗子喂汁，指好自为之的意思。
今年6月陕西赛丽尘商贸有限公司申请注册多条“马保国”商标，国际分类为食品、健身器材、酒、教育娱乐等。
据天眼查App显示，今年6月，陕西赛丽尘商贸有限公司申请注册多条“马保国”商标，国际分类为食品、健身器材、酒、教育娱乐等。昨日，自称“浑元形意太极拳掌门人”马保国发布微博宣布已回归平静生活，远离武林是非圈子。
【马保国回应被恶搞】半年前，因为 30 秒内被击倒 3 次，最后直挺挺倒地晕厥休克的马保国，再次火爆网络并登上热搜榜。这次并非是他重出江湖再登擂台，而是网络上的恶搞让他再次成为热议对象。对此，马保国回应：“已回归平静生活，远离武林是非圈子，望大家能了解为盼！”
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