马保国语录“耗子尾汁”被抢注，此前“马保国”也被申请注册商标

【马保国回应被恶搞】半年前，因为 30 秒内被击倒 3 次，最后直挺挺倒地晕厥休克的马保国，再次火爆网络并登上热搜榜。这次并非是他重出江湖再登擂台，而是网络上的恶搞让他再次成为热议对象。对此，马保国回应：“已回归平静生活，远离武林是非圈子，望大家能了解为盼！”