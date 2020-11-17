YouTube-dl在GitHub重新上架 此前因遭投诉侵权而被下架

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:近日，GitHub 已经恢复了 YouTube-dl 项目代码。
10月底，因遭到各大视频平台投诉，GitHub将YouTube-dl下架。GitHub在YouTube-dl下架页面表示，代码的维护者有权提出反诉，如成功，可恢复代码。
据悉，YouTube-dl支持全世界几百个网站视频下载，并支持转换任意格式，基于python编写。
没下架之前，YouTube-dl在GitHub排名第六，有7万多的Star。
站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:近日，GitHub 已经恢复了 YouTube-dl 项目代码。
10月底，因遭到各大视频平台投诉，GitHub将YouTube-dl下架。GitHub在YouTube-dl下架页面表示，代码的维护者有权提出反诉，如成功，可恢复代码。
据悉，YouTube-dl支持全世界几百个网站视频下载，并支持转换任意格式，基于python编写。
没下架之前，YouTube-dl在GitHub排名第六，有7万多的Star。
前不久，全网视频下载工具YouTube-dl因构成侵权，在GitHub上被下架。YouTube-DL的下架在网上引起了巨大反响，大量愤怒的开发者和用户将这段有争议的代码转发到Github，表达了他们的不满。
近日，一款名为YouTube-dl的项目在GitHub上被下架。据悉，YouTube-dl是一款基于python编写的语言，其功能强大，支持全世界几百个网站的视频下载，并支持转换任意格式。
谷歌油土鳖上有很多视频，只是官方早就禁止了下载功能，所以YouTube-dl这个软件很流行，它可以下载很多网站的视频，包括国内网站。不过这个软件日前已经被微软旗下的Github封杀了。YouTube-dl
截至9点40分，YouTube宕机问题已经得到修复。今日早些时候，有大量网友反馈称，YouTube视频无法加载，出现“出了点问题，请稍后重试”的提醒。随后，YouTube官方回应称，已经意识到这个问题，将努力解决。
2016年，张勇驾驶着淘宝这艘大船转向YouTube的方向;2020年，乾坤倒转，YouTube开始向淘宝靠拢。2016年，张勇指出，淘宝未来要从万能的商品市场转型为超级消费者媒体。同年，淘宝开始致力于淘宝的内容化、社区化和本地生活化，落地直播等产品。
经常在智能手机上使用YouTube的用户长期以来一直希望的一件事就是能够选择默认的视频质量设置。YouTube在6月份首次宣布，它正在测试为部分用户简化视频质量设置。然而，直到现在才有证据显示该测试的结果。
据外媒The Verge消息，YouTube今早遭遇全球性宕机，导致视频无法加载，不过现在已经修复过来了。
YouTube似乎在加载视频时出现了问题，全球多个地区的用户均反馈在观看视频时都遇到了麻烦。对此，YouTube团队在推特上也证实发生了故障，官方回应称:“如果你在YouTube看视频遇到问题，这并不是个例——我们团队意识到了这个问题并正在努力解决。并将公布任何更新。”
尽管美国大选结果还未出来，不过YouTube上出现一段声称唐纳德·特朗普总统赢得选举的视频。对此，YouTube表示，该视频并未违反其任何政策，并且允许视频继续在该平台上播放。
微软终于开始推出让Mac用户期待已久的OutlookthemacOS重大更新。微软自2019年11月以来一直在与Insiders合作测试本次更新，但该公司现在已经开始向普通用户推出更新，并弹出提示邀请他们升级。除了新的界面，新的应用程序还有许多改进，包括：
今天， TypeScript 开发者 Resynth 发文称，代码托管服务 GitHub 的全部源代码被泄露。他表示，在向官方 GitHub DMCA 提交的可疑文件中，一个身份不明的人利用 GitHub 应用程序中的一个漏洞冒充 GitHub CEO Nat Friedman 上传了机密源代码。
你相信有一款神器,可以一键将厨具除菌,还能烘干水分,去除异味吗?美的刀筷砧板除菌机可以做到!最近这款产品可谓是火爆全网,稳占同类产品销量TOP1。风靡全网的它到底有什么奥秘呢?我们这就来一探究竟。市场同类产品参差不齐,美的除菌爆品究竟为何脱颖而出?中餐享誉世界,同时厨具也五花八门,一些与食物直接接触的厨具,不好收纳且清洁难度大,清理不干净的话还容易滋生细菌病毒,危害身体健康。“刀筷砧板除菌机”这一新品类因此而生。但
YouTubers发起了一项活动，筹集足够的资金来种植2000万棵树，一年后，这项活动进入了一个关键阶段：种植树木并确保它们的生存。即使筹款取得了巨大的成功，但确保地球得到它的回报将更加困难。协调植树活动的慈善机构--植树节基金会表示，它正按部就班地实现在2022年底前让2000万棵树全部入土的目标。但今年受到新冠疫情和加州山火影响，它面临着一些坎坷。
佐治亚州亚特兰大市——2020年11月16日：全球领先的多合一电子商务平台2Checkout（现为惠尔丰）今天宣布，移动备份和恢复实用软件领域的领先开发商Backuptrans在改用2Checkout的Avangate电子商务平台，其全球在线收入在短期内收到明显成长的效果。这一增长归功于优化后的购物车，提高了13%的转化率、易于使用的促销和交叉销售功能、更多的本地化选择，以及分销网络渠道（Avangate Affiliates Network）带来的销售额激增了35%。Back
日前，拥有72k+ star 的命令行视频下载工具 youtube-dl 被 GitHub 下架，原因是受到了数字千年版权法案的限定，服务平台有责任对于违反规定的软件进行下架处理。
【Python之父退休后太无聊加入微软】Python 创始人现年 64 岁的 Guido van Rossum 在退休一年后决定再度复出，今天宣布已加入微软开发者部门 (Developer Division)，但暂时未揭晓将担任哪一项职务。
据外媒报道，尽管电视和电影行业在停产和中断数月后正在慢慢恢复工作，但疫情仍在制造问题并带带来延误。最新的例子就是Netflix的原创西部片《TheHarderTheyFall》，在一名演员被检测出COVID-19呈阳性后该片不得不暂停制作。
今日，Python编程语言的创始人Guido van Rossum宣布正式加入微软。
京东物流表示，第四季度面向全国扩招15000人，主要针对于基层管理者以及仓储员、分拣员、快递员、驾驶员等一线岗位。此次扩招也将为JDL京东物流高速发展的业务需求做好人员及人才储备，有效促进社会就业。数据显示，当前京东物流的员工规模已达20余万人。此外，据介绍，今年“双11”京东物流将启动全国750多个仓库，智能仓群也继续扩容，总数增加到30座，分钟达在城市覆盖实现突破，全
我们已经看到WobbleWorks公司的3D打印笔进入了课堂和专业设计师的视野。现在，该公司又推出了号称世界上最先进的专业级3D打印笔。作为Kickstarter的成功案例，3Doodler笔甚至已经进入了我们的手中，除了能够画出动物、旅游景点的模型、想象中的怪物变成现实，或者只是在空气中写出你的名字之外，还有一些人可以在他们的职业生活中使用这项技术。
魔兽世界在11月17日开启了在线更新，其中改动非常大，法师被削，最重要的就是冰冠的稀有怪物刷新时间为10分钟，下面就来为大家详细的介绍一下。..
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当有着“创投届奥运会”之称的“阿里巴巴全球诸神之战创客大赛”，落地在“世界客都”梅州，将碰撞出什么样的火花？11月16日，2020阿里巴巴全球诸..
2020年直播行业进入发展快车道，抖音、快手、B站等新流量平台崛起，明星向短视频聚拢，向直播电商跨界。以“直播+”、“短视频+”的创新融合业态成..
双11当天，iPhone12在拼多多正常上架了。截至目前，百亿补贴里的 iPhone12已经售出了4.5万件。不仅售价是全网底价，而且用户还可以在百亿补贴的底..
2020年9月，快手磁力聚星（原快接单）全面升级，在快手8.0版本更新后，磁力聚星达人作品在保留私域分发的基础上，增加公域流量，作品同时在用户关..
今日，针对网传“蛋壳公寓否认杭州分公司停止运营”一事，蛋壳公寓回应称，假的。..
双11狂欢购已接近尾声，不少消费者即将面临“刷卡一时爽，还款火葬场”的局面，需要提醒大家的是，面对“双11”带来的“巨额”账单，一定要看清还..
苹果iPhone12系列手机成为了今年很多人换机的一个首选，主要原因是这款手机外观上和往年的有了很大改变，采用了直角边框设计，同时还支持了5G网络..
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来源:数智网生态这个词,从自然生态演进而来。互联网的本质是提升效率,物联网的本质是加速效率的提升,通过生态的模式构建新商业架构,正是加速效率的..
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消费者对国民经济和社会发展具有重要的战略意义，在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用。信飞融担利用金融..
2020年11月17日，FPX电子竞技俱乐部发布了最新的公告，其中金贡和Khan成为了自由人，下面就来为大家分享一下LPL冬季转会的最新消息。..
一直以来，传统银行受限于金融科技人才和技术的缺失，无法有效开展互联网贷款业务。随着今年 5 月中国银保监会发布了《商业银行互联网贷款管理暂行..