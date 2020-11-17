YouTube-dl在GitHub重新上架 此前因遭投诉侵权而被下架

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YouTube-dl在GitHub重新上架 此前因遭投诉侵权而被下架

2020-11-17 11:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月17日 消息:近日，GitHub 已经恢复了 YouTube-dl 项目代码。

10月底，因遭到各大视频平台投诉，GitHub将YouTube-dl下架。GitHub在YouTube-dl下架页面表示，代码的维护者有权提出反诉，如成功，可恢复代码。

QQ截图20201030095826.jpg

据悉，YouTube-dl支持全世界几百个网站视频下载，并支持转换任意格式，基于python编写。

没下架之前，YouTube-dl在GitHub排名第六，有7万多的Star。

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