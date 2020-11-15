百度网盘上线收集文件功能 最多500名用户可一起收集文件

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:近日，百度网盘网页版上线了“收集文件”功能，开启该功能后，用户可创建搜集链接，其他用户可直接将文件传送至用户自己的网盘中。

据悉，创建的该链接最长的有效时间可达30天，最多允许500个人向自己发文件，文件类型包括了文档、图片、视频、音频等。

当需要收集的文件集齐后，用户可关闭自动转存功能。