百度网盘上线收集文件功能 最多500名用户可一起收集文件

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:近日，百度网盘网页版上线了“收集文件”功能，开启该功能后，用户可创建搜集链接，其他用户可直接将文件传送至用户自己的网盘中。
据悉，创建的该链接最长的有效时间可达30天，最多允许500个人向自己发文件，文件类型包括了文档、图片、视频、音频等。
当需要收集的文件集齐后，用户可关闭自动转存功能。
站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:近日，百度网盘网页版上线了“收集文件”功能，开启该功能后，用户可创建搜集链接，其他用户可直接将文件传送至用户自己的网盘中。
据悉，创建的该链接最长的有效时间可达30天，最多允许500个人向自己发文件，文件类型包括了文档、图片、视频、音频等。
当需要收集的文件集齐后，用户可关闭自动转存功能。
国内的 5G基站已经建设69万座了，超过全年预定目标，5G用户也过亿了，不少人都体验到了1Gbps以上的网速。然而，这么高的网速对百度网盘没什么用。中国移动今天发布2020年智能硬件质量报告（第
日前，百度网盘PC版迎来了最新的7.0.6版本，在这个版本中，百度网盘带来了一个很实用的新功能，新增了文档的大图视图模式。文档大图视图模式可以方便用户快速找到文档，尤其是文档很多的时候，
近段时间，阿里巴巴旗下网盘产品阿里云盘官网正式上线。据悉，这款产品是由阿里云团队开发并推出的，目的是面向普通用户提供云端存储备份服务，目前“个人云种子用户”报名入口已经开放，用户只需注册通过系统筛选，即可参与到网盘公测中。
在百度网盘的使用过程中，经常会遇到分享的资源已过期的问题。如果你分享的资源非常多，可能不会注意到某个分享将要或者已经过期了。在最新的百度网盘Android版11.3.2中就新增了分享push提示，分
国内个人网盘行业曾因政策出现大面积关停现象，随着整个行业发展回归理性，5G和高性能移动终端的普及程度提高，用户对于云端存储的需求在不断提升。另一方面， 2020 年阿里巴巴、迅雷等具备强资质背景的企业入局，也让过去几年不被资本市场看好的个人云存储再次成为新的风口。 头部企业或上市，互联网巨头强势入局 根据艾媒咨询数据， 2020 年中国个人云存储用户规模预计超过 4 亿人。作为个人网盘市场占有率超80%的头部产品，日
百度网盘天猫官方旗舰店开启双 11 促销预热活动，推出超级会员SVIP满298- 130 店铺优惠券，售价 10 元（点此抢券），仅限10/31-11/ 03 使用。订金 10 元+尾款 168 元，到手价 178 元，相当于 6 折。
近日，拼多多推出持续一个月的5周年庆典促销活动，活动期间，包括百度网盘超级会员、腾讯视频会员、微博会员等在内的会员充值类产品销售订单大幅增长。
10月15日消息，10月伊始，拼多多推出持续一个月的“五周年让利 爆款直降”活动。活动期间，包括百度网盘超级会员、腾讯视频会员、微博会员等在内的会员充值类产品销售火爆，其中，百度网盘超级会员的销售额突破500万元。据了解，活动期间，原价298元的百度网盘超级会员年卡，拼多多百亿补贴价188元，优惠力度超过35%。数据显示，补贴后，店铺日均成交额较日常增长超150倍，店铺成交金额突破500万。百度网盘电商及渠道?
近日，百度正式发布“百度云手机”旗舰版，安卓用户可访问百度云手机官网（cloudphone.baidu.com/）下载体验。“百度云手机”提供了包括日卡、月卡、季卡、半年卡和年卡在内的多种时长套餐。其中，30天“月卡”的售价仅为77元，“年卡”售价496元。
今日晚间有媒体报道称“百度计划今年底前在港完成二次上市“。对此报道，百度方面回应称：不予置评。截至目前，阿里巴巴、网易、京东均已成功在港二次上市。关于百度将在香港二次上市的传闻早已有之。今年5月，百度董事长李彦宏在被媒体问及如何看待近期美国收紧中国在美上市公司监督审查的行为时，也曾表示 “我们确实很关注美国从政府层面在不断收紧对中概股公司的这种管制，我们内部也在不断研讨有哪
2008年问世，发迹于游戏门户，并依托YY语音衍生直播业务，之后从千播大战中杀出，逐渐发展成为国内老牌直播平台，如今YY（欢聚集团）国内业务将被百度收购。
今天，百度正式发布面向个人用户发布的首款云手机旗舰新品——百度云手机旗舰版（http://cloudphone.baidu.com/）。据悉，这是自2020年7月百度投资20亿元建立首个ARM云手机产业基地后发布的首款新品。配置上，百度云手机搭载ARM四核处理器、规避了续航短、发热、卡顿等痛点，支持云游戏、应用智能托管等应用场景，实现低延迟、高传输。百度云手机运行内存为4GB，存储空间达32GB。用户在无需ROOT自己手机的情况下，可以在云手机内完
百度发声明回应媒体日前的刊发《百度元老被刑拘背后：权力的深渊》一文，百度声明称，此文章通过大量捕风捉影及未有实际证据的内容，对百度公司恶意中伤，违背新闻媒体客观公正的职业操守。对此，百度将通过法律途径维护公司合法权益。《百度元老被刑拘背后：权力的深渊》文章中称2020年9月15 日下午，百度初创团队成员、特别顾问、移动生态群组（MEG）销售负责人史有才所搭乘的飞机刚刚降落在杭州
百度APP日前上线了“购物”频道，设有达人直播、发现好货等板块。
百度正式发布“百度云手机”旗舰版。这是百度面向个人用户发布的首款云手机旗舰新品。价格方面，“百度云手机”提供包括日卡、月卡、季卡、半年卡和年卡在内的多种时长套餐。其中， 30 天“月卡”的售价为 77 元。
百度旗下电商平台度小店今日上线“好物新知节”，并选择iPhone 12作为双十一好物大促的开场。
最近开车比较多，先是从北京自驾1500多公里到长沙，然后到长沙又是各种办事各种跑，半个月就开了将近2000公里。开车离不开导航，所以这段时间我对百度地图和高德地图两款产品进行了深度体验，有些想法，跟你们分享下。
近日，百度App上线“购物”频道。该频道需要用户在“频道管理”——“可添加频道”中自行添加。百度APP购物频道页面包括了“达人直播”“发现好物”等板块。在该板块下方还有猜你喜欢、直播、发现好物等智能推荐。
今日，百度公布了双十一数据，数据显示，百度双十一直播单场流水平均突破千万，单场GMV最高达1200万元，创下带货单场新纪录。双十一期间，百度服饰类应季服装吸引40%用户复购，复购用户贡献了70%的交易额。
唯品会今日宣布，已任命百度和欢聚时代前高管鲁鹏俊为公司联席首席技术官（CTO），该任命即刻生效。鲁鹏俊毕业于复旦大学，曾先后在谷歌、百度、欢聚时代任职。对此，唯品会董事长兼CEO沈亚表示：“鹏俊能加入我们，担任公司联席CTO，我们感到很高兴。鹏俊在大数据和互联网个性化方面拥有丰富的经验，我们相信，他的专业知识和领导力，将增强我们的技术能力，进一步改善我们的客户体验。”
近日，百度网盘网页版上线了“收集文件”功能，开启该功能后，用户可创建搜集链接，其他用户可直接将文件传送至用户自己的网盘中。..
11月14日消息，一位卖家在朋友圈爆料称“汪涵直播带货过程中有刷单行为，退货率超高”。这位卖家称我司店铺参加了银河众星直播机构旗下艺人汪涵“..
近日，全国各地的多位用户反映称，收到了一条来自贵州联通的消息。消息称，目前自己所使用的4G全国流量王8元套餐（校园福利卡），享受优惠主体为贵..
2020年11月15日，支付宝的小鸡宝宝考考你的最新问题是关于生活冷知识的，今天的问题是“金鱼的记忆真的只有7秒吗?”这个其实大家都很容易答对，..
2020年11月15日，今天是周日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题再次更新了，今天的问题是生活常识类的，问题是“方便速食食品的纸盒内壁有一层光滑的..
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近日，微信在最新的安卓和iOS版中开始灰度测试聊天框话题功能。当用户在聊天对话框中以#+文字的形式发送消息，就会自动形成一个话题，点击可跳转至..
据新华社报道，北京市邮政管理局数据显示，11月1日至12日，北京市累计处理快件2.4亿件，日均处理快件2000万件，较去年同期增长50.7%。..
据IPO早知道消息，完美日记母公司逸仙电商于美东时间11月13日更新了其向美国证券交易委员会（SEC）递交的F-1招股说明书，计划于本月中下旬正式以“..
连续7个季度实现盈利，斗鱼的步伐仍然未见放缓。11月11日，斗鱼发布了2020年第三季度财务报告。财报显示，斗鱼有两项“指标”创下了新高，即季度营..
在饿了么的强烈攻势下，外卖市场的战事变得愈发紧张。根据QuestMobile的最新数据显示，饿了么在10月份的MAU（月活跃用户数）已经超越美团外卖，这..
腾讯微视又在传统财经资讯的展示上玩出了新花样。11月13日，腾讯公司正式发布了Q3财报，财报数据一如既往的亮眼:2020年Q3，公司整体营收1254.47亿..
任正非说，颠覆往往都是“外行人”干的。当年方便面曾连续18年销量保持增长，如今销量直线下降。但打败曾经一统方便面江湖的康师傅，不是统一、白..
双11家家户户必囤的东西是什么?不用统计，大概率就是纸巾。作为生活必需品，纸巾用量大，又很难过期，每到购物打折季，妈妈们就会整箱整箱地往家..
字节跳动又对网文公司下手了，不像过去只是象征性的挑选一些小鱼小虾，这一次字节跳动直接选择了大手笔入股A股上市公司掌阅科技。单笔花费超过11亿..
在双十一的硝烟尚未散去之时，北京时间11月12日，国内电商三巨头之一拼多多发布了其第三季度财报，交出了远超市场预期的成绩单。本季财报释放的诸..
据中国塑协统计，我国每天使用塑料袋约 30 亿个。截止到 2019 年塑料袋年使用量超过了 400 万吨，外卖和快递正在加剧这一问题。据统计中国快递塑料..
据IPO早知道消息，K12智能教育平台「一起教育科技」于美东时间11月13日正式向美国证券交易委员会（SEC）递交F-1招股说明书，计划以“YQ”为股票代..
作为全球患者人数最多的慢性疾病之一，糖尿病对人们的生活带来了巨大影响。《2020年世界糖尿病日调研报告》（下称《报告》）于11月14日世界糖尿病..
蓝牙耳机这个市场越来越多入局者，参差不齐的质量下，很多人开始困惑蓝牙耳机什么牌子好呢?我自己烧了15年的耳机，算是对蓝牙耳机有一定的了解。..