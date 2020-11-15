百度网盘上线收集文件功能 最多500名用户可一起收集文件

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 百度网盘最新资讯 > 正文

百度网盘上线收集文件功能 最多500名用户可一起收集文件

2020-11-15 09:22 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:近日，百度网盘网页版上线了“收集文件”功能，开启该功能后，用户可创建搜集链接，其他用户可直接将文件传送至用户自己的网盘中。

QQ截图20201115092913.jpg

据悉，创建的该链接最长的有效时间可达30天，最多允许500个人向自己发文件，文件类型包括了文档、图片、视频、音频等。

当需要收集的文件集齐后，用户可关闭自动转存功能。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 5G网速也没用 中国移动点评网盘应用：百度网盘提升有限

    国内的 5G基站已经建设69万座了，超过全年预定目标，5G用户也过亿了，不少人都体验到了1Gbps以上的网速。然而，这么高的网速对百度网盘没什么用。中国移动今天发布2020年智能硬件质量报告（第

    中国移动

  • 百度网盘PC版7.0.6发布：新增文档大图视图模式

    日前，百度网盘PC版迎来了最新的7.0.6版本，在这个版本中，百度网盘带来了一个很实用的新功能，新增了文档的大图视图模式。文档大图视图模式可以方便用户快速找到文档，尤其是文档很多的时候，

    百度网盘

  • 叫板百度网盘？阿里云盘公测启动，下载速度是亮点

    近段时间，阿里巴巴旗下网盘产品阿里云盘官网正式上线。据悉，这款产品是由阿里云团队开发并推出的，目的是面向普通用户提供云端存储备份服务，目前“个人云种子用户”报名入口已经开放，用户只需注册通过系统筛选，即可参与到网盘公测中。

    百度网盘 阿里云网盘 个人网盘

  • 百度网盘Android版11.3.2正式发布：新增分享过期提示

    在百度网盘的使用过程中，经常会遇到分享的资源已过期的问题。如果你分享的资源非常多，可能不会注意到某个分享将要或者已经过期了。在最新的百度网盘Android版11.3.2中就新增了分享push提示，分

    百度网盘

  • 百度网盘拟上市，阿里云强势入局，360安全云盘升级，网盘市场将重回“战国”时代?

    国内个人网盘行业曾因政策出现大面积关停现象，随着整个行业发展回归理性，5G和高性能移动终端的普及程度提高，用户对于云端存储的需求在不断提升。另一方面， 2020 年阿里巴巴、迅雷等具备强资质背景的企业入局，也让过去几年不被资本市场看好的个人云存储再次成为新的风口。 头部企业或上市，互联网巨头强势入局 根据艾媒咨询数据， 2020 年中国个人云存储用户规模预计超过 4 亿人。作为个人网盘市场占有率超80%的头部产品，日

    百度网盘 360安全云盘

  • 百度网盘超级会员SVIP年卡活动来袭 双11特惠低至168元

    百度网盘天猫官方旗舰店开启双 11 促销预热活动，推出超级会员SVIP满298- 130 店铺优惠券，售价 10 元（点此抢券），仅限10/31-11/ 03 使用。订金 10 元+尾款 168 元，到手价 178 元，相当于 6 折。

    百度网盘

  • 拼多多周年庆促销 百度网盘店铺成交额超500万

    近日，拼多多推出持续一个月的5周年庆典促销活动，活动期间，包括百度网盘超级会员、腾讯视频会员、微博会员等在内的会员充值类产品销售订单大幅增长。

    拼多多

  • 拼多多“周年庆” 百度网盘店铺成交额突破500万

    10月15日消息，10月伊始，拼多多推出持续一个月的“五周年让利 爆款直降”活动。活动期间，包括百度网盘超级会员、腾讯视频会员、微博会员等在内的会员充值类产品销售火爆，其中，百度网盘超级会员的销售额突破500万元。据了解，活动期间，原价298元的百度网盘超级会员年卡，拼多多百亿补贴价188元，优惠力度超过35%。数据显示，补贴后，店铺日均成交额较日常增长超150倍，店铺成交金额突破500万。百度网盘电商及渠道?

    拼多多 百度网盘

  • 百度正式发布“百度云手机”旗舰版

    近日，百度正式发布“百度云手机”旗舰版，安卓用户可访问百度云手机官网（cloudphone.baidu.com/）下载体验。“百度云手机”提供了包括日卡、月卡、季卡、半年卡和年卡在内的多种时长套餐。其中，30天“月卡”的售价仅为77元，“年卡”售价496元。

    百度 百度云手机 云手机

  • 百度年底完成在港二次上市？ 百度：不予置评

    今日晚间有媒体报道称“百度计划今年底前在港完成二次上市“。对此报道，百度方面回应称：不予置评。截至目前，阿里巴巴、网易、京东均已成功在港二次上市。关于百度将在香港二次上市的传闻早已有之。今年5月，百度董事长李彦宏在被媒体问及如何看待近期美国收紧中国在美上市公司监督审查的行为时，也曾表示 “我们确实很关注美国从政府层面在不断收紧对中概股公司的这种管制，我们内部也在不断研讨有哪

    百度

  • 百度做直播，能靠YY吗？

    2008年问世，发迹于游戏门户，并依托YY语音衍生直播业务，之后从千播大战中杀出，逐渐发展成为国内老牌直播平台，如今YY（欢聚集团）国内业务将被百度收购。

    百度直播 YY 百度收购YY

  • 百度发布百度云手机旗舰版 最低一天只要1.35元

    今天，百度正式发布面向个人用户发布的首款云手机旗舰新品——百度云手机旗舰版（http://cloudphone.baidu.com/）。据悉，这是自2020年7月百度投资20亿元建立首个ARM云手机产业基地后发布的首款新品。配置上，百度云手机搭载ARM四核处理器、规避了续航短、发热、卡顿等痛点，支持云游戏、应用智能托管等应用场景，实现低延迟、高传输。百度云手机运行内存为4GB，存储空间达32GB。用户在无需ROOT自己手机的情况下，可以在云手机内完

    百度 百度云手机 云手机

  • 百度回应“百度元老被刑拘背后：权力的深渊”报道：捕风捉影

    百度发声明回应媒体日前的刊发《百度元老被刑拘背后：权力的深渊》一文，百度声明称，此文章通过大量捕风捉影及未有实际证据的内容，对百度公司恶意中伤，违背新闻媒体客观公正的职业操守。对此，百度将通过法律途径维护公司合法权益。《百度元老被刑拘背后：权力的深渊》文章中称2020年9月15 日下午，百度初创团队成员、特别顾问、移动生态群组（MEG）销售负责人史有才所搭乘的飞机刚刚降落在杭州

  • 百度APP上线“购物”频道

    百度APP日前上线了“购物”频道，设有达人直播、发现好货等板块。

    百度

  • 百度云手机是什么 百度云手机旗舰版定位app

    百度正式发布“百度云手机”旗舰版。这是百度面向个人用户发布的首款云手机旗舰新品。价格方面，“百度云手机”提供包括日卡、月卡、季卡、半年卡和年卡在内的多种时长套餐。其中， 30 天“月卡”的售价为 77 元。

    百度云手机 百度

  • 百度旗下小店上线“好物新知节” 开展多轮促销

    百度旗下电商平台度小店今日上线“好物新知节”，并选择iPhone 12作为双十一好物大促的开场。

    百度

  • 百度和高德，傻傻分不清楚

    最近开车比较多，先是从北京自驾1500多公里到长沙，然后到长沙又是各种办事各种跑，半个月就开了将近2000公里。开车离不开导航，所以这段时间我对百度地图和高德地图两款产品进行了深度体验，有些想法，跟你们分享下。

    百度地图 高德地图 互联网地图

  • 百度App上线购物频道

    ​近日，百度App上线“购物”频道。该频道需要用户在“频道管理”——“可添加频道”中自行添加。百度APP购物频道页面包括了“达人直播”“发现好物”等板块。在该板块下方还有猜你喜欢、直播、发现好物等智能推荐。

    ​百度 李彦宏 ​百度购物频道

  • 百度双十一数据：百度直播单场流水平均突破千万

    今日，百度公布了双十一数据，数据显示，百度双十一直播单场流水平均突破千万，单场GMV最高达1200万元，创下带货单场新纪录。双十一期间，百度服饰类应季服装吸引40%用户复购，复购用户贡献了70%的交易额。

    百度 百度双十一 百度直播

  • 唯品会任命百度前总监鲁鹏俊为联席CTO

    唯品会今日宣布，已任命百度和欢聚时代前高管鲁鹏俊为公司联席首席技术官（CTO），该任命即刻生效。鲁鹏俊毕业于复旦大学，曾先后在谷歌、百度、欢聚时代任职。对此，唯品会董事长兼CEO沈亚表示：“鹏俊能加入我们，担任公司联席CTO，我们感到很高兴。鹏俊在大数据和互联网个性化方面拥有丰富的经验，我们相信，他的专业知识和领导力，将增强我们的技术能力，进一步改善我们的客户体验。”

    唯品会
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
PUGC PUGC生态 PGC UGC KV KPI PCP AVP 英雄联盟手游 英雄联盟wildrift

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM