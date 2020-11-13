人艰不拆等生造词被教育部点名 教育部提文字误读误用现象

站长之家(ChinaZ.com) 11月13日 消息:今日，针对网友提出的“规范汉语用语承续传统文化的建议”，教育部回应称，正确规范使用祖国语言文字，对于传承弘扬中华优秀传统文化具有基础性作用，互联网时代的到来对语言文字产生了巨大的影响，既出现了一些可以反映时代特征、传播正能量的新词新语，也出现了一些不规范、不文明的误读误写误用现象，如“人艰不拆”“十动然拒”等生造晦涩的词语，甚至是一些低俗的语言，对网络生态环境，以及社会语言生活和文化安全产生了不良影响。



对此，教育部表示，将加强顶层设计，完善法律法规。

一是在《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要（2012—2020年）》《国家语言文字事业“十三五”发展规划》中，将“语言文字规范化建设”作为重点工作之一，指出要推动机关、学校、新闻出版、广播影视和公共服务行业等重点领域的语言文字规范化工作，发挥其引领示范作用;要引导网络、手机等新媒体规范使用语言文字，纠正语言文字使用不规范的现象，引导社会语言生活健康发展。

二是专门成立语言文字立法课题组，着手研究推动《国家通用语言文字法》修订和实施办法制定工作，在修订草案中对规范使用国家通用语言文字进一步提出明确要求。

三是开展城市语言文字工作评估和语言文字督导评估工作，通过评估进一步推动各地区、各行业系统将语言文字规范化要求纳入常规管理，加强检查监督和对语言文字使用不规范现象的治理整顿，尤其是进一步加大对网络、手机等新媒体语言文字规范使用的监管，提高全社会语言文字应用规范化水平。