魅族注册手表系统“Flyme For WATCH”商标

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魅族注册手表系统“Flyme For WATCH”商标

2020-11-11 21:04 · 稿源：站长之家

根据企查查信息显示，珠海市魅族科技有限公司近日已申请注册“Flyme For WATCH”商标，国际分类为:“14类珠宝钟表”和“9类科学仪器”，商标状态为注册申请中。

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