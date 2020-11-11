魅族注册手表系统“Flyme For WATCH”商标

根据企查查信息显示，珠海市魅族科技有限公司近日已申请注册“Flyme For WATCH”商标，国际分类为:“14类珠宝钟表”和“9类科学仪器”，商标状态为注册申请中。
根据企查查信息显示，珠海市魅族科技有限公司近日已申请注册“Flyme For WATCH”商标，国际分类为:“14类珠宝钟表”和“9类科学仪器”，商标状态为注册申请中。
现在智能穿戴设备领域可谓热闹非凡，各家手机厂商都纷纷亮出自家“绝活”，老牌手机厂商魅族也将要成为其中一员，早有传闻的魅族智能手表，似乎马上也要与大家见面。今日，根据企
天眼查信息显示，近日，珠海市魅族科技有限公司发生股东变更，新增股东淘宝（中国）软件有限公司，杭州魅投信息技术有限公司从股东中退出。
10月30日，滴滴关联公司北京嘀嘀无限科技发展有限公司申请“滴滴外卖”商标，国际分类为广告销售，商标状态显示为“商标申请中”。
据天眼查数据显示，11月2日，B站的运营主体上海幻电信息科技有限公司新增申请“呵呵呵”商标，国际分类为41-教育娱乐，9-科学仪器，商标状态为商标申请中。
iPhone 12系列在外观设计上和上一代最大的不同之处在于回归了iPhone 4时代的直角边框设计。业界猜测苹果这么做是为了致敬一代经典iPhone 4，而魅族科技副总裁华海良则给出了iPhone 12这么做背
美国持续了5天的大选今天总算有了结果，拜登胜出，特朗普败了。这事网友吃瓜吃得不亦乐乎，魅族手机这一波也蹭热点了，而且非常传神，让网友忍不住点赞了一波。
11 月 2 日，双十一3C开门红之后，各大手机品牌总裁和达人将在苏宁轮番直播，其中不仅有iQOO中国市场总裁冯宇飞、小米集团中国区副总裁王晓雁、魅族科技营销负责人万志强，还有Apple全球官方合作达人、秦时明月游戏画师、专业测评媒体主理人等，“3C直播带货天团”聊好物，送福利。11 月 1 日- 11 月 13 日，苏宁3C直播带货天团将轮番直播，品牌大佬直播讲产品送福利。 1 日，科大讯飞CBG副总裁徐荣盛开播，拉开此次苏宁手机双十一
今年5月8日，魅族17、魅族17 Pro正式发布，起售价3699元（8GB+128GB）。在魅族17系列发布之后，魅族给这两款手机OTA更新推送了多项新功能，被魅友形象调侃为“万物皆可OTA”。据悉
10月28日，四川海底捞餐饮股份有限公司新增多条商标信息，包括“淮底捞”“池底捞”“渠底捞”“清底捞””“三每底手劳”等。此前，因认为商标近似，海底捞告河底捞商标侵权。最后，法院认为两者存在一定差异，驳回了原告四川海底捞餐饮股份有限公司的诉讼请求。
天眼查App显示，近日，四川海底捞餐饮股份有限公司新增多条商标信息，包括“池底捞”、“渠底捞”、“清底捞”、“上海底捞”、“深海底捞&rdquo
10 月 12 日，珠海格力电器股份有限公司新增裁判文书，被告为国家知识产权局。裁判文书显示，本次案件判决结果为撤销“格力色界”商标无效宣告请求裁定;被告国家知识产权局就第三人许昌民针对“格力色界”商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。
海底捞是国内知名的一家火锅品牌，几乎所有门店都经常出现排长队的现象，而在最近天眼查数据显示，海底捞新增多条商标信息，包括池底捞、渠底捞、清底捞、上海底捞、海底捡、三每底手劳等。
双11马上就要到关键时刻了，今年很多人会升级5G手机，国产品牌中大家喜欢哪些公司？在京东的双11实时榜单中，华为、苹果、小米虽然是常客，但在学生最爱品牌中，魅族第一，TOP3中没有华为小米苹
据企查查APP显示，2017年，北京字节跳动科技有限公司申请注册“明日头条”、“昨日头条”商标，后被宣告商标无效。目前，字节跳动已成功申请注册“每日头条”等商标。
近日，北京知产法院审结了“滴滴打球管家”商标侵权及不正当竞争纠纷案，判令被告滴滴打球公司停止涉案商标侵权行为、停止使用包含“滴滴”字样的企业名称，并判令赔偿经济损失和合理开支共计70万元。
今天中午，魅族配件官方微博宣布，明天将带来魅族UR新品，号称“无线有线，声乐具现。”“UR”即“Ultra Rare”，是魅族全新声学高级定制品牌，魅族官网独家定
据天眼查App显示， 10 月 13 日，同程网络科技股份有限公司新增多条商标信息，其中包括了“同程直播”“同程主播”等，商标状态显示为“商标申请中”。
近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增一条商标信息，商标名称为“滴滴地图”，商标状态为“商标申请中”。该公司为小桔科技香港有限公司的全资子公司。
今天，魅族17系列再次迎来重要更新。这次的更新包括MEMC动态插帧补偿技术、GPU驱动更新策略、Flyme妙连快速配对、相机自动曝光/对焦锁定、全新图片编辑功能等。其中MEMC是本次更新的一大看点
据天眼查数据显示，11月5日，特步（中国）有限公司申请“特不服”商标，商标国际分类为25-服装鞋帽，商标状态为商标申请中。
由康奈尔大学的科学家领导的研究人员开发了一种新的3D打印技术，利用一种独特的工艺，以超音速将粉末颗粒粉碎在一起，制造出蜂窝状的金属材料。该..
阿里巴巴集团首席技术官程立表示，“应对交易峰值不再是最大挑战，双11的技术挑战已进入新的历史阶段——通过技术创新提升全产业链的商业效率。”..
2020天猫双11全球狂欢季实时数据显示，生发类产品和脱毛类产品相比，生发类产品更胜一筹，成交额是脱毛类产品的1.29倍。..
DoNews11月11日消息（记者 翟继茹）11日，天猫双11数据显示，11月1日0时至11月11日12时，天猫双11全球狂欢季已经诞生了102个成交额破亿的产业带，..
斗鱼的管理层在财报发布后的电话会议上透露，今天早上斗鱼已经向SEC（美国证券交易委员会）递交了私有化退市的申报文件，在等待批准。..
11月10日，拼多多联合湖南卫视打造的“11.11超拼夜”晚会落幕，实现六网同时段收视率第一的成绩，“11.11超拼夜”当晚，有1200多万消费者围观下单..
iPhone引领了智能手机的触屏时代、小米MIX开创了全面屏时代之后，智能手机的未来该何去何从。看起来业内的共识是尽可能让屏幕更大，所以便有了三星..
目前，同省份内快递基本2天之内就能送达，但最近赶上双11，韵达快递秒变慢递。据报道，11月2日，陈女士朋友给她从许昌寄身份证到郑州，3日到达后一..
11月1日0时至11月11日20点26分58秒，2020年天猫双11全球狂欢季的实时成交额突破4701亿元。..
【TechWeb】11月11日消息，据天眼查公开信息显示，近日，上海幻电信息科技有限公司新增多条商标申请信息，商标名称为“呵呵呵”，商标分类为41-教..
上个月，谷歌ProjectZero的安全研究人员公布了Windows中一个正在被积极利用的零日漏洞的细节。黑客利用Windows内核加密驱动安全漏洞（CVE-2020-11..
今年iPhone 12发布会上，率先登场的其实是HomePod mini扬声器。和第一代HomePod 2299元的价格截然不同，它只需要749元（国外99美元）。上周五，Ho..
天猫双11菜鸟总指挥孙建介绍，截至当前，2020天猫双11订单的平均签收时间，已经普遍比2019年提速1天左右。天猫双11今年由从“光棍节”变成了“双节..
再过几天，那个在香港红磡端坐在椅子上唱着《孤独的人是可耻的》的张楚就要52岁了。但张楚还在唱歌，他在今年七月底推出的最新专辑有着一个不太摇..
根据企查查信息显示，珠海市魅族科技有限公司近日已申请注册“Flyme For WATCH”商标，国际分类为:“14类珠宝钟表”和“9类科学仪器”，商标状态为..
11月10日，拼多多百亿补贴上线iPhone12，百亿补贴后iPhone1264GB版本售价5999元，128GB版本售价6499元，256GB版本售价7299元。目前苹果官网iPhone..
2020年，对于一直作为财富管理行业引领者的恒天财富来说，是个非比寻常的一年。它是恒天财富创业的第十二年，是转型升级的重要历史节点，也是明道..
最近整个互联网都被“打工人”这3个字占据，一夜之间，全网刷满了打工宣言，人人都变成了打工人。在这些阴阳怪气的语录中，我们可以窥见一些时代的..
刚刚入选2020中国互联网百强名单的在线音频第一股荔枝（NASDAQ:LIZI）今天发布了截至2020年9月30日的第三季度财务报告。财报显示，荔枝的业绩继续..
猫双11菜鸟总指挥孙建介绍，截至当前，2020天猫双11订单的平均签收时间，已经普遍比2019年提速1天左右。据官方介绍，今年双11期间，消费者在预售期..