著作权法修改加大侵权惩治力度，拟规定法定赔偿数额下限

电动牙刷与普通牙刷哪个更好?这是很多没有用过电动牙刷的人的疑问,小编从前也很疑惑这个问题,所以小编购买了usmile的45度小白刷,在使用了三个月之后,深切感受到了普通牙刷与电动牙刷的区别,今天小编就为大家分享一下电动牙刷和普通牙刷哪个更好。一、清洁效果普通牙刷是手动清洁,我们需要自己调整方向,控制力度,其实很少有人能够完美的控制角度与力度的,所以牙齿根部和后槽牙外部之类的死角很难清洁到,小编就是这样,牙齿根部总是更