著作权法修改加大侵权惩治力度，拟规定法定赔偿数额下限

著作权法修正案草案三审稿10日提请十三届全国人大常委会第二十三次会议审议。草案三审稿加大对侵犯著作权行为的惩治力度，增加了法定赔偿数额下限的规定。此外，关于著作权的合理使用，草案三审稿增加了不以营利为目的的限制性规定。
著作权法修正案草案三审稿10日提请十三届全国人大常委会第二十三次会议审议。草案三审稿加大对侵犯著作权行为的惩治力度，增加了法定赔偿数额下限的规定。此外，关于著作权的合理使用，草案三审稿增加了不以营利为目的的限制性规定。
10月12日，“闵行检察”微信公众号发文，今年10 月 10 日，上海市闵行区人民检察院以涉嫌侵犯著作权罪对被告人温某特、郑某杰、林某、黄某四人依法向闵行区法院提起公诉，其中温某特是知名网站D站的创始人。
广州微企软件技术有限公司旗下点镜微信管理系统（点镜SCRM）通过了中华人民共和国国家版权保护中心审核，国家版权局考证。根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，对点镜SCRM微信管理系统进行了知识产权认定登记，并获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。点镜微信管理系统（点镜SCRM）是一款赋能企业销售、保护客资、提升管理的数字化系统，拥有客户线索智能分发、销售工作全
腾讯将以总价 5 亿美元将“企鹅电竞”游戏直播业务转让给斗鱼，斗鱼与企鹅电竞合并后的整体再与虎牙合并。合并完成后，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，斗鱼将退市。其中，腾讯将购买 370 万股斗鱼股票，在合并后的企业的投票权将占67.5%。
“你有车有房吗?”北京中山公园，一群上了年纪的老人对着一位年轻人问道。在这里，有车有房是大部分相亲者的基本择偶要求，除此之外，高收入、高学历、高颜值也都是加分项。在不少网友看来，长辈们过高的硬件要求阻碍了年轻人的婚嫁，但事实上，这些高要求大都是年轻人自己提出的。当相亲已成为现代成年人脱单的主要方式之一，但依旧有很多人并不了解相亲，有的甚至对相亲望而生畏。“数字化”的相亲市场相亲比恋爱更为沉重，因为?
10 月 14 日上午，深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会在深圳召开，大会总结了改革开放以来，深圳经济特区 40 年的发展经验，并为深圳经济特区在新时代的发展指明了方向。坚持创新是第一动力，在全球科技革命和产业变革中赢得主动权，这是深圳经济特区 40 年来的一条宝贵经验。面向未来，落实新发展理念、推动高质量发展是深圳发展根本出路。深圳依然要坚定不移实施创新驱动发展战略，培育新动能，提升新势能，建设具有全球影响力的?
DoNews10月15日消息（记者 翟继茹）15日，针对以往快递未经许可投放代收点等问题，菜鸟驿站宣布推出消费者可在线设置是否放驿站、快递包裹试行派送前“知心选”、包裹首次进入驿站前电话征求许可和智能柜自主设置等。菜鸟驿站方面介绍，首先，消费者通过菜鸟驿站手淘官方号、支付宝小程序、菜鸟客服等，可自主选择是否使用驿站，还是电话通知、上门等服务方式。目前，全国2.8万个菜鸟驿站已提供这种选择，并送货上门服务。同时，菜
9月27日消息，日前，扬州市中级人民法院官方微信公众号发文称，被告人马振予、马青松、文劲杰、鲁明犯侵犯著作权罪一案，依法当庭作出判决，该四人复制发行盗版影片 400 余部，非法经营数额共计人民币 777 万余元。其中还包括2019年初春节档十分火爆的《流落地球》也被侵权。2019年春节档，《流浪地球》《疯狂的外星人》等8部国产电影先后上映，而就在电影上映的同时，高清盗版电影资源也在网上泛滥，随后公安部迅速部
据外媒报道，电影《阿甘正传》（Forrest Gump）的原著作者——美国作家温斯顿·格鲁姆(Winston Groom)于当地时间9月16日晚去世，享年77岁，他的死因等细节尚未得到证实。温斯
电动牙刷与普通牙刷哪个更好?这是很多没有用过电动牙刷的人的疑问,小编从前也很疑惑这个问题,所以小编购买了usmile的45度小白刷,在使用了三个月之后,深切感受到了普通牙刷与电动牙刷的区别,今天小编就为大家分享一下电动牙刷和普通牙刷哪个更好。一、清洁效果普通牙刷是手动清洁,我们需要自己调整方向,控制力度,其实很少有人能够完美的控制角度与力度的,所以牙齿根部和后槽牙外部之类的死角很难清洁到,小编就是这样,牙齿根部总是更
天下没有免费的午餐，这似乎是一条颠扑不破的真理，放在数字世界里也照样成立。就如你在一家视频网站看片追剧，如果你想“白嫖”，就得忍受各种广告，如果你想要良好体验，就请付费充会员。
北京时间9月17日消息，据彭博社报道，知情人士称，甲骨文将会获得审查TikTok源代码的完全访问权，并且可以对代码进行更新以确保不会留下后门被字节跳动使用来收集1亿美国用户的数据。特朗普周三称，他并不喜欢让字节跳动保留TikTok控制权，将在周四收到报告。另据《华尔街日报》报道，特朗普政府官员正寻求让美国投资者获得大部分TikTok股权，从而接管TikTok。美国财长姆努钦、其他美国官员和投资者希望确保美国在新?
9月30日消息，据国外媒体报道，据知情人士透露，已进入采矿业务领域的电动汽车制造商特斯拉在内华达州获得了自己的锂矿开采权。据外媒报道，在获得锂矿开采权之前，该公司放弃了收购内华达州一家公司的计划。一年多以前，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在2019年年度股东大会上表示，该公司可能会进入矿物开采业务领域。他所说的矿物可用于电动汽车电池。在上周二举办的“电池日”活动上，马斯克证实，特斯
根据上交所公布的最新信息，京东数字科技集团的科创板IPO上市审核状态已经变更为“已受理”。根据同时披露的招股说明书，京东数科本次拟募资200亿元，发行不超过5.38亿股，占发行后
9月30日消息，百度宣布旗下智能生活事业群组业务（以下简称“小度科技”）完成了独立融资协议的签署，融资完成后，百度公司对小度科技仍然拥有绝对控制权。据了解，小度科技本轮融资由百度资本及CPE战略领投，IDG资本跟投。此次融资中，华兴资本担任本次交易的牵头财务顾问，汉能投资出任联席财务顾问。此次融资后，小度科技投后估值达约200亿元。2018年3月，百度智能生活事业群组宣部成立，截至目前，旗下小度助手（D
9月17日，腾讯体育宣布与英超联盟达成协议，成为英超联赛大陆地区独家新媒体转播平台，全程转播英超2020-21赛季剩余全部场次比赛（372场）。据了解，腾讯以1000万美元的价格拿下了一个赛季的英
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注TikTok：字节跳动与甲骨文发表矛盾声明：到底谁将控制TikTok？字节跳动周一，字节跳动和甲骨文公司在他们与白宫所达成协议的条款上发表了互相矛盾的声明。字节跳动称，它将持有新成立公司TikTok全球的80%股权，后者是它的子公司。甲骨文则表示，字节跳动的TikTok所有权将分配给字节跳动的投资者，字节跳动将不会持有TikTok全球的股份?
8月12日消息，据中国打击侵权假冒工作网消息，第一弹APP擅自上传大量美国、日本、韩国等国家的影视剧集，并从中非法获利，22名犯罪嫌疑人被上海静安区检察院批准逮捕。通告显示，第一弹APP涉嫌大量上传无版权影视剧集，并从中收取会员充值费及广告费用。其中，发布侵权视频2万余集，收取会员费992万余元，收取广告费2426万余元，合计非法获利3418万余元。近日，上海静安区检察院对22名通过盗版影视APP播放侵权视频的犯
【周鸿祎称有的软件偷偷打开摄像头】网络安全作为近年来备受网友关注的话题，时不时就会有一些劲爆的内容被披露。近日， 360 董事长周鸿祎在参加ISC夜谈中表示，有的软件会在用户不知情的情况下，打开录音、录像等功能，目的是为了从中找到一些关键信息，以匹配用户的喜好，从中牟利或者其他用途。
——思科受邀出席2020北京网络安全大会并做主题演讲北京，2020年8月11日——在瞬息万变的网络环境中，如何掌控网络安全风险，走在时间的前面，防患于未然呢？2020年8月11日，思科首席信息安全官 （CISO）顾问团队负责人Wendy Nather 出席2020北京网络安全大会产业峰会，发表《论网络安全中时间与风险的关系》主题演讲。在本次大会中，她分享了关于信息安全团队如何与时间竞速，快速应对威胁的观点。先机：领先的威胁情报分析随着数
2020年9月10日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂在今天也有不少的人是抽到了历史课本知识的问题，问题是“三人行，必有我师焉一句出自以下哪本著作?”这个小时候大家读书的时候都学过，下面就来为大家详细的介绍一下答案。
11月10日，北京知识产权法院就两起阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴”）与北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司(以下简称“京东”)有..
【TechWeb】11月10日消息，今日有消息称朴新教育将剥离网校业务，并由跟谁学全面接管，以确保原有学员可以一如既往地获得高质量的教学和服务。就此..
DoNews 11月10日消息（记者 程梦玲）第三方收视率监测公司酷云实时数据显示，截至11月10日20:12，东方卫视2020猫晚直播在34城一线核心城市关注度率..
双十一终极决赛即将开启，这一局，“销量为王”未必全胜。..
今年天猫双11“抢先购”遇上周末，数亿“尾款人”不仅忙着清空淘宝购物车，也带火了线下消费。..
拼多多百亿补贴专区中的iPhone12正式开售，据百亿补贴苹果专场页面显示，iPhone12劵后价为5699元起。在产品购买页面中，64GB补贴价格为5999元，12..
据报道，苹果AirPods的关键组装商立讯精密（Luxshare）正试图提前打入iPhone制造领域，此举得到了苹果的支持，这样会挑战竞争对手富士康在iPhone供..
正值大家放松警惕的时候，范禹与霜波暗中策划的一次断网突袭即将拉开序幕。..
天猫双11第二波即将开启，大批品牌和商家正摩拳擦掌，积极备货补货。..
2020年11月10日晨，顺丰航空第61架新运力（B757-200F）完成改装，由成都顺利飞抵深圳宝安国际机场，正式入列顺丰航空全货机机队。这架B757-200F是..
11月10日消息，腾讯WeMap以“探新境、知未解、创未来”为主题，发布腾讯地图产业版。腾讯副总裁钟翔平在发布会上表示，产业互联网与未来城市的融合..
近日，福布斯中国推出了最新的30岁以下精英榜（30 Under 30），并选出了300位30岁以下活跃在中国各个领域的优秀青年。今年的入围条件是1990年1月1..
近日，抖音电商宣布预计到2020年11月底，旗下南阳，瑞丽，揭阳，东海，诸暨等10个玉石直播基地已全面建立质检物流一体化运营中心（以下简称质检物..
11月10日消息， 亚马逊云服务（AWS）宣布，AWS中国（宁夏）区域和AWS中国（北京）区域同时正式上线了两项全新的文件存储服务：Amazon FSx for Win..
11月10日消息，暴风集团发布公告称，公司股票于2020年9月21日进入退市整理期，截至2020年11月9日已交易30个交易日，退市整理期已结束。在退市整理..
11月10日消息，据上交所今日公告显示，财通资管花呗授信付款资产支持专项计划获受理，拟发行金额80亿元，发行人为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司..
11月10日消息，近日，抖音电商宣布预计到2020年11月底，旗下南阳，瑞丽，揭阳，东海，诸暨等10个玉石直播基地已全面建立质检物流一体化运营中心（..
财通资管花呗授信付款资产支持专项计划获受理，拟发行金额80亿元，发行人为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司，承销商/管理人为财通证券资产管理有限..
著作权法修正案草案三审稿10日提请十三届全国人大常委会第二十三次会议审议。草案三审稿加大对侵犯著作权行为的惩治力度，增加了法定赔偿数额下限..
终于，轮到快手。差不多的玩法，适合个人、小团队练手。说项目过时的，事在人为，问题不大。还有，很多朋友私信问2021匡扶会何时招募，打算11月月..