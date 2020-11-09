蔚来宣布全国第159家换电站在乐清上线

蔚来官方宣布，全国第159家换电站在乐清上线。日前，蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪还透露，蔚来计划明年在全国范围内布局300座以上的第二代换电站。
近日，美团创始人在饭否表示，蔚来汽车的市值已经超过宝马。腾讯自选股显示蔚来汽车市值449亿美元，而宝马市值384.9亿欧元，相当于448亿美元。
10月30日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周四美股收盘，电动汽车制造商蔚来汽车股价上涨16.12%，报收于31.95美元。此前，该公司表示，它已达到关键的生产里程碑。蔚来汽车表示，本月，该公司的第5000辆汽车已于周四下线，这标志着该公司首次在一个月内制造了逾5000辆汽车。在此之前，该公司在第三季度对其生产线进行了一些升级。本月初，蔚来汽车公布了2020年9月份的交付结果。9月份，该公司向客户交付了4708辆汽?
继曝出成立独立的硬研发团队后，蔚来汽车自研芯片再传新消息。11月4日，据多家媒体综合报道，前OPPO硬件总监、小米芯片和前瞻研究部门总经理白剑正式入职蔚来，出任蔚来硬件团队VP，将直接汇报
10月16日消息，截至当地时间周四美股收盘，蔚来汽车股价上涨5.92%，报收于28.07美元，公司市值达到378.64亿美元。此前一天，也就是当地时间周三，该公司股价在收盘时飙升22.57%，报收于26.5美元，创下新高。这是因为摩根大通（业界称西摩或小摩）此前将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并将其目标股价从14美元上调至40美元。摩根大通确定了近期推动蔚来汽车股价上涨的几个因素，其中包括即将于11月份公布?
11月5日消息，据国外媒体报道，近日，德意志银行分析师将蔚来汽车美国存托股（ADS）的目标价提高8美元，至每股34美元，并重申了对该股的“买入”评级。本周一，蔚来汽车公布了其2020年10月份的交付结果。该月，该公司交付了5055辆汽车，同比增长100.1%，创下了月度新纪录。由于等待交货的时间已经长达6周，德意志银行分析师Edison Yu认为，需求“继续超过供应”。蔚来是中国的电动汽车制造商，于2014年11月成立，旗下?
10月14日消息，据国外媒体报道，截至发稿，电动汽车制造商蔚来汽车的股价在美股盘前交易中上涨8.88%，至23.54美元。截至当地时间周二美股收盘时，蔚来汽车股价小幅下跌1.05%，报收于21.62美元，公司市值为291.63亿美元。此前，摩根大通（业界称西摩或小摩）将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并给予其40美元目标价。本月初，蔚来汽车公布了2020年9月和第三季度的交付结果。该公司表示，9月份，该公司交付?
11月6日消息，据国外媒体报道，在当地时间周三上涨6.23%后，电动汽车制造商蔚来汽车股价在当地时间周四收盘时继续上涨12.3%，再创历史新高，这是该公司股价本周连续四个交易日大幅收涨。如果按照当地时间周四的42.35美元收盘价计算，该公司的市值达571.26亿美元，高于通用汽车（531.51亿美元）和福特汽车（317.88亿美元）的市值。本周一，蔚来汽车公布了其2020年10月份的交付结果。该月，该公司交付了5055辆汽车，同比
11月2日消息，据国外媒体报道，今年10月份，电动汽车制造商蔚来汽车交付了5055辆汽车，同比增长100.1%，创下月度新纪录。其中，ES6交付了2695辆，ES8交付了1477辆，EC6交付了883辆。2020年，该公司共交付了31430辆汽车，同比增长111.4%。截至2020年10月31日，ES8、ES6和EC6的累计交付达到63343辆。（小狐狸）
10月15日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商蔚来汽车将在11月份公布第三季度财报。此前，摩根大通（业界称西摩或小摩）将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并将其目标股价从14美元上调至40美元。受此消息影响，蔚来汽车股价在当地时间周三收盘时飙升22.57%，报收于26.5美元，创下新高，公司市值达357.46亿美元。由于投资者对电动汽车股票的热情高涨，蔚来汽车的股价今年迄今为止已经上涨逾五倍。摩根大?
10月15日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周三收盘，电动汽车制造商蔚来汽车的股价飙升22.57%，报收于26.5美元，创下新高，公司市值达357.46亿美元。由于投资者对电动汽车股票的热情高涨，蔚来汽车的股价今年迄今为止已经上涨逾五倍。此前，摩根大通（业界称西摩或小摩）将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并将其目标股价从14美元上调至40美元。摩根大通分析师Nick Lai认为，尽管蔚来汽车股价今年迄今?
2020年10月15日，摩根大通发布了一篇评级报告，将蔚来汽车（NIO.US）由“中性”调为“增持”。当日，蔚来汽车大涨23.03%。10月16日，在美股普跌的情况下，蔚来又实现了逆势上涨，盘内最高股价达到29.23美元/股。
据36氪报道，蔚来汽车正计划自研车载芯片，目前，蔚来汽车董事长兼CEO李斌正在积极推动中。据36氪援引接近李斌的知情人士报道，虽然自研芯片项目还未经董事会讨论，但蔚来掌舵人李斌的意向已经很明确，正在思考最终架构。消息称李斌正在“向公司高管和股东们吹风，提前做沟通”。
近日，河南的郑先生表示，自己50多万买的蔚来电动车开到了沟里导致左前轮爆胎，轮毂也出现了变形，自己没有报保险。这辆车是2018年8月提的，爆胎发生在2019年9月。
今日，蔚来公布数据称，10月共交付了5055辆汽车，同比增长100.1%。分别为:2695辆ES6、1477辆ES8、883辆EC6。
昨日，针对“小米芯片负责人加盟蔚来汽车”的报道，蔚来方面回应称，属实。此前，有媒体报道称，小米芯片和前瞻研究部门总经理白剑已经加入蔚来汽车担任硬件副总裁，向李斌汇报。
据 36 氪报道，蔚来正在规划自主研发自动驾驶计算芯片，该计划尚处于早期，主要由蔚来汽车董事长兼CEO李斌推动。此外，蔚来已经成立独立的硬件团队。
11月5日消息，蔚来股价连续第三天上涨，周三涨6.23%至37.71美元，盘中最高达39.75美元，创新高。蔚来股价表现通用汽车股价表现如图所示，蔚来市值约509亿美元，相比而言，老牌车企通用汽车(NYSE:GM)市值约504亿美元。“造车新势力”蔚来市值已经超越很多老前辈了，包括福特汽车、上汽集团(SH:600104)等等。蔚来本周宣布，10月共交付新车5055台，创品牌单月交付数新高，同比翻番，并自今年3月以来连续第8个月实现同比增
作为汽车的“最强大脑”，自动驾驶芯片一直备受消费者关注。去年4月底，特斯拉发布了“具备完全自动驾驶能力”的Hardware 3.0自动驾驶硬件系统。这套系统的核心是FSD（Fu
据亿欧消息，蔚来正在筹建出海事业部，内部代号暂定为“马可波罗计划”，旗下车型将销往欧洲，海外第一家NIO House或将落地丹麦哥本哈根。
车辆被纳入公务车购置名单，也体现出政府单位，对于车辆的认可与支持。而在此前，造车新势力品牌中，还没有车型被当做公车采购。不过，随着此次蔚来、爱驰等汽车品牌入围，这种局面也迎来了改
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