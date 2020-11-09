到2021年，你的旧安卓设备可能无法访问多个网站

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到2021年，你的旧安卓设备可能无法访问多个网站

2020-11-09 11:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息:如果你还在使用一部旧的安卓手机，也许是时候考虑升级了。根据Android Police的一份报告，许多安全网站将不再在牛轧糖的安卓7.1.1设备上运行。

原因是非营利认证组织Let 's Encrypt最近宣布，它与认证机构IdenTrust的合作将于2021年9月1日结束。由于没有更新计划，Let 's Encrypt计划在1月11日完全切换到自己的根证书，并停止对IdenTrust的默认交叉信令。简单的说，这意味着许多安全网站将不再与旧版本的Android兼容。

安卓系统 Android

根据Let’s Encrypt数据显示，33.8%的Android设备运行的是这些旧版本的操作系统。从2021年开始，这些设备在访问许多安全网站时将会遇到证书错误的情况。

对于不想更换旧手机的用户，Let 's Encrypt建议用户下载Firefox并使用它进行网络浏览以满足需求。

该组织网站上的一篇文章解释道:“对于Android手机的内置浏览器，可信任根证书列表来自操作系统——而在这些老式手机上，这已经过时了。”然而，Firefox目前在浏览器中是独一无二的——它附带了自己的可信根证书列表。因此，任何安装了最新版本Firefox的用户都可以获得最新的可信证书颁发机构列表。”

但请注意，这可能暂时解决了移动浏览问题，但你在旧安卓设备上使用应用程序时，仍可能遇到证书错误，因此还是有必要升级。

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