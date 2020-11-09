苏宁注册一元真香商标 200多款商品1元包邮

每年的10月下旬与11月上旬，各大电商平台火力猛攻双十一，搞事情、抢流量。也至于在各大网络、社交平台用户注意力都被导向双十一，但今年的双十一，似乎出了点意外。在天猫、苏宁及京东等主流电商平台陆续公布双十一玩法的同时，《英雄联盟》S10全球总决赛跌宕起伏的“剧情”抢过了双十一的风头，相关数十个话题霸占微博、抖音快手、知乎及微头条等平台的热搜、热点话题榜。虽然直观看上去这是两个毫不相关的话题，但苏宁战队成为S