苏宁注册一元真香商标 200多款商品1元包邮

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苏宁注册一元真香商标 200多款商品1元包邮

2020-11-09 10:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息:继淘宝特价版之后，苏宁拼购也推出了“一元真香节”活动。从11月8日0点开始，包括毛巾、垃圾袋、抽纸等家居用品以及纸尿裤、儿童牙刷等200多款常用商品进行1元包邮促销。

苏宁

同时，“一元真香节”还设置了“买一发二”专属会场，推出100款专属商品买一赠一，并对新用户发放价值199元的立减券，以及新人专享频道等。

活动上线前，苏宁拼购就申请了“一元真香”商标，该商标隶属第35类，广告销售类。目前，商标还在等待实质审查状态。

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