苏宁注册一元真香商标 200多款商品1元包邮

站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息:继淘宝特价版之后，苏宁拼购也推出了“一元真香节”活动。从11月8日0点开始，包括毛巾、垃圾袋、抽纸等家居用品以及纸尿裤、儿童牙刷等200多款常用商品进行1元包邮促销。
同时，“一元真香节”还设置了“买一发二”专属会场，推出100款专属商品买一赠一，并对新用户发放价值199元的立减券，以及新人专享频道等。
站长之家(ChinaZ.com) 11月9日 消息:继淘宝特价版之后，苏宁拼购也推出了“一元真香节”活动。从11月8日0点开始，包括毛巾、垃圾袋、抽纸等家居用品以及纸尿裤、儿童牙刷等200多款常用商品进行1元包邮促销。
同时，“一元真香节”还设置了“买一发二”专属会场，推出100款专属商品买一赠一，并对新用户发放价值199元的立减券，以及新人专享频道等。
昨日，苏宁拼购联手达令家，上线肌颜之锁和Native Beauty两个国货品牌的套装产品，持续深耕美妆领域。
DoNews10月10日消息（记者 程梦玲）10月9日，苏宁拼购发布消息，双十拼购节后，将正式对外推出自有美妆产品“艺黛丽”。艺黛丽为EADAELE的音译，目前曝光的产品为艺黛丽的多肽赋颜紧致系列产品，包括洁面啫喱、盈润水、修护乳液、紧致精华和焕采面霜五款单品。一直以来，苏宁持续加码美妆领域。天眼查App显示，早在2013年，苏宁易购集团股份有限公司就申请了“艺黛丽”商标，国际分类涉及日化用品、珠宝钟表、皮革皮具、服装鞋帽等
11月7日，苏宁易购宣布与虎牙直播合作推出双十一电竞之夜，时间定档11月11日当天19点。
急速退款是苏宁推出的一项针对交易诚信记录良好的消费者提供的优质服务，旨在提升消费者的购物体验及购物信心。
江苏苏宁大药房有限公司昨日成立，注册资本1000万，由苏宁易购集团股份有限公司100%控股。
10月20日消息，根据天眼查公开信息显示，10月19日，江苏苏宁大药房有限公司成立，法定代表人为龚震宇，注册资本1000万。经营范围包含药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）等。此外，股东信息显示，该公司由苏宁易购集团股份有限公司全资控股。
天眼查信息显示，10月19日，南京苏宁加电子商务有限公司发生多项工商变更，新增股东苏宁易购集团股份有限公司，苏宁云商集团股份有限公司从股东中退出。
苏宁易购宣布大家电、家装建材、生活电器、美妆日用和跨境商品等超过100个品牌提前开启双11现货销售，并同步进行百亿补贴活动。
今天，苏宁易购APP双十一主会场上线“百亿补贴恒大房产专场”，正式开卖全国恒大房源。值得注意的是，除了苏宁易购APP，苏宁全国线下门店也将同步销售。“大到一线城市核心闹市区，小到家门口的苏宁小店，都可以以优惠的价格购买恒大这批房源。”
每年的10月下旬与11月上旬，各大电商平台火力猛攻双十一，搞事情、抢流量。也至于在各大网络、社交平台用户注意力都被导向双十一，但今年的双十一，似乎出了点意外。在天猫、苏宁及京东等主流电商平台陆续公布双十一玩法的同时，《英雄联盟》S10全球总决赛跌宕起伏的“剧情”抢过了双十一的风头，相关数十个话题霸占微博、抖音快手、知乎及微头条等平台的热搜、热点话题榜。虽然直观看上去这是两个毫不相关的话题，但苏宁战队成为S
昨日，苏宁易购公布了今年双十一的“百亿补贴计划”，除房产、汽车等品牌的补贴外，补贴范围将扩大到线下门店业态。
昨日，苏宁易购宣布Super会员权益全新升级，双十一期间，Super会员可以享受观影、美食、APP会员等更多权益。
10月25日,苏宁易购旗下的电竞战队SN在英雄联盟世界赛上,连克强敌,以黑马之姿,杀入全球总决赛,将在10月31日,与来自韩国赛区的DWG会师决赛,争夺今年冠军奖杯。从赛前,SN战队并非夺冠热门,到闯入决赛,在赛场上,SN战队五名年轻的队员敢打敢拼,打出一波波“神仙操作”,获得了众多年轻粉丝的喜爱。公开数据显示,2020年,中国电竞拥有4.28亿用户,市场规模突破千亿,其中英雄联盟是职业化程度最高,发展最快,最受关注的赛事之一。10月26日,苏?
近日北京苏宁物流总经理胡潘在谈及疫情下物流的发展等问题时表示，疫情对于物流企业来说，是变革也是机遇。
“谢谢大家对SN的支持!各位真不用再安慰了，我又不是第一次经历失利。这不就是竞技体育的魅力吗?第一次进入世界赛，代表LPL杀入决赛已经是我们电竞团队非常优秀的表现了。一直不被看好，但我们一路披荆斩棘。”2020英雄联盟S10总决赛之后，苏宁电竞董事长、苏宁少东家张康阳发布了这样一条微博。
近日，据苏宁易购内部人士透露，苏宁易购将从四个方面进行双11直播。
11月4日消息，10月31日，苏宁易购双十一开门红前夜，SN战队首次进入世界赛便走到了最终决赛的舞台，虽未能夺冠，但世界亚军的成绩已是创下了创队以来的最佳战绩。比赛结束后，苏宁控股集团在内部发布嘉奖令，特给予苏宁电竞俱乐部团队全体成员通报嘉奖。嘉奖令内容显示，电竞一直以来是集团全场景布局中的重要一环，承担着苏宁品牌塑造、年轻用户获取、场景内容丰富等一系列的重要战略作用。2020英雄联盟全球总决赛期?
近日，苏宁易购表示已将房子、汽车纳入百亿补贴计划。
11月5日消息，苏宁易购“0元取件”服务正式上线。据悉，用户在苏宁易购网站购买的商品，收货次日起7天内，办理无理由退货可选择免费上门取件。如何享受“0元取件”服务呢？消费者进入“我的订单”，在收货次日起7天内选择“无理由退货”，商家同意退货后，选择上门取件就可办理。物流方面，在苏宁快递取件范围内，苏宁会统一安排苏宁快递上门取件，申请时默认不收取件费；超出苏宁快递取件范围，需消费者委托第三方配?
经过三天激战，今年双11的“开门红”已经落幕，小米官方也发布了11月1-3日的数据统计，其中小米手机一口气拿下了天猫、京东、苏宁易购三大平台安卓手机累积销量全第一。1-3日，除了
新东方成为了史上“最贵港股”。投资界11月9日消息，新东方集团今日成功在香港二次上市，凭借着1190港元的发行价，成为了首支千元港股。上市首日，..
11 月 8 日，为期两天的2020“天府杯”国际网络安全大赛落下帷幕。本次大赛由 360 集团联合多家行业顶尖单位共同主办， 来自多家海内外知名公司及..
我的侠客中有个白衣之王的成就，这个需要有一定的技巧才能拿到，很多玩家还不清楚怎么做，下面就来为大家详细的介绍一下攻略。..
11月9日消息，据国外媒体报道，当地时间周日，四名宇航员抵达肯尼迪航天中心，准备参加美国太空探索技术公司SpaceX将于本周末进行的首次商业载人发..
11月9日消息，据国外媒体报道，在大力生产电动汽车的同时，特斯拉也在全球建设了大量的充电站，供车主使用，他们目前在全球的超级充电桩，是已超过..
今年4月份时，见实曾和驿氪创始人闵捷聊天，他告诉见实，小程序和私域的结合，将会构成商家的护城河。在10月份时，随着疫情影响变小，他们所服务的..
随着社会的发展和金融保险的进步，老年群体对理财也有着越来越广泛的需求。但是由于对金融知识不够了解，老年人很容易被不法分子欺骗，如何防范金..
随着压力的不断增大，现代人的生活方式也出现了天翻地覆的改变，枯燥的工作和频繁的应酬不再是生活的全部，学会“善待”自己的身体，呵护来之不易..
前几天刚结束的双十一提前购三天已经落下帷幕了，下一波双十一主场活动也马上快到来了。本篇文章将着重为大家推荐几款双十一超高人气的移动电源品..
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未来十年，互联网、软件、智能化等相关领域依然是时代发展的大趋势。自成立以来，八维教育始终坚持“以市场需求为导向”，设立符合时代发展趋势、..
11月9日消息，在2020天翼智能生态博览会金融科技生态合作分论坛上，天翼电子商务有限公司总经理罗来峰在致辞中表示，“在5G蓬勃发展、数字化进程加..
11月9日消息，据国外媒体报道，知情人士称，三星电子可能比预期提前一个多月推出其旗舰Galaxy S手机，以抢占华为的市场份额，并积极和苹果公司竞争..
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据外媒报道，近日，美国食品和药物管理局已经批准了一款名为NightWare的Apple Watch应用，这种装置旨在减少某些成年人因噩梦引起的睡眠障碍。据介..
2020青骄第二课堂登录入口地址在哪儿？青骄第二课堂是国家禁毒办联合阿里巴巴在6月25日正式推出“全国青少年毒品预防教育数字化平台——青骄第二课..
据36氪报道，特斯拉上海工厂计划明年生产55万辆汽车，其中Model3车型30万台，Model Y车型25万台。此外，据内部人士透露，大约有10万台Model3将用于..