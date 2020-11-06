暴风退公告：预计最后交易日为11月9日

暴风退今日发布公告称，公司股票进入退市整理期交易的起始日为2020年9月21日，退市整理期首日的开盘参考价为1.48元/股，退市整理期为30个交易日，预计最后交易日期为2020年11月9日，退市整理期间公司股票全天停牌的不计入退市整理期。

因创业板不接受公司股票重新上市的申请，因此公司股票退市后，将不能在创业板重新上市。