暴风退公告：预计最后交易日为11月9日

暴风退今日发布公告称，公司股票进入退市整理期交易的起始日为2020年9月21日，退市整理期首日的开盘参考价为1.48元/股，退市整理期为30个交易日，预计最后交易日期为2020年11月9日，退市整理期间公司股票全天停牌的不计入退市整理期。
因创业板不接受公司股票重新上市的申请，因此公司股票退市后，将不能在创业板重新上市。
暴风退今日发布公告称，公司股票进入退市整理期交易的起始日为2020年9月21日，退市整理期首日的开盘参考价为1.48元/股，退市整理期为30个交易日，预计最后交易日期为2020年11月9日，退市整理期间公司股票全天停牌的不计入退市整理期。
因创业板不接受公司股票重新上市的申请，因此公司股票退市后，将不能在创业板重新上市。
10 月 11 日消息， 9 月 21 日起，暴风集团进入退市整理期，股票简称更改为“暴风退”。但在近日，有用户反映，暴风影音软件、官网还在更新。
今日，暴风集团发布公告称，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于2020年9月21日进入退市整理期，在退市整理期30个交易日后公司股票将被摘牌。截至2020年10月27日已交易20个交易日，剩余10个交易日。
今日，暴风集团发布了《关于公司股票进入退市整理期交易暨终止上市的第六次风险提示公告 》公告称，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于2020年9月21日进入退市整理期，在退市整理期30个交易日后公司股票将被摘牌。截至2020年10月27日已交易20个交易日，剩余10个交易日。
继乐视网之后，又一妖股要退市了。暴风集团刚刚发布公告称，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于2020年9月21日进入退市整理期，在退市整理期30个交易日后公司股票将被摘牌。
10月26日晚，暴风集团发布公告称，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于 2020 年 9 月 21 日进入退市整理期，在退市整理期 30 个交易日后公司股票将被摘牌。截至 2020 年 10 月 27 日已交易 20 个交易日，剩余 10 个交易日。
10月26日消息，暴风集团发布关于公司股票进入退市整理期交易暨终止上市的第六次风险提示公告，公告显示，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于2020年9月21日进入退市整理期，在退市整理期30个交易日后公司股票将被摘牌。截至2020 年10月27日已交易20个交易日，剩余10个交易日。公告显示，公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划、不进行重大资产重组事项。根据据《深圳证券交易所退市公司重新上市
【暴风集团股票被终止上市】早在今年的 8 月 10 日，暴风集团就发布公告称，因未能如期披露年报，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。据悉，暴风集团股票已于 7 月 8 日起暂停上市，暂停上市期间，暴风集团仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关审计机构签署协议，导致公司股票被暂停上市后一个月内仍未能披露 2019 年年度报告，因此深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
昨日晚间，蚂蚁集团发布公告称，A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元。同时，蚂蚁还在港交所发布公告称，确定港股发行价格每股80港元。
说起暴风影音，不仅计算机资深用户无人不晓，就连股民们也无人不知。因为它曾经是电脑装机必备工具，也曾经是市值一度达到 400 亿元的传奇“妖股”。
9月21日，暴风科技发表公告，公司股票交易进入退市整理期，在退市整理期30个交易日后公司股票将被摘牌，这个曾经400亿市值的股妖王算是灰飞烟灭了。虽然公司退市了，但是不少网友发现暴风影音
近日，有网友发现，被强制退市的暴风集团，其暴风影音软件和官网竟然还在更新，并且还上线了0. 99 元开通月会员的服务。
11月3日晚，上海证券交易所发布公告表示暂缓在上海证券交易所A股上市计划，随后在当晚，蚂蚁集团也发布公告，暂缓在香港联交所H股的上市计划。在蚂蚁集团发布暂缓上市公告后，11月4日上午，蚂蚁集团发布致投资者信，称深感歉意为投资者带来麻烦，承诺妥善处理好后续工作。
昨日晚间，上交所向蚂蚁集团发布公告称，近日，发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。
10月22日消息，昨日，港交所官网显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯，并公布了蚂蚁集团的聆讯后资料集（第一次呈交）。同一天，蚂蚁集团在科创板IPO注册获证监会同意。蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，按照1：1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。蚂蚁集团境外H股发行与A股发行同步进行，H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁
据财联社报道，蚂蚁集团CFO韩歆毅表示，此前“美国国务院将蚂蚁集团纳入贸易黑名单”的报道不具事实基础，对蚂蚁集团不构成重大影响。
10月21日，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。
11月3日晚间，上交所发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。随后，井贤栋连夜组织召开蚂蚁中高层会议，会议上提及到“暂缓”之后，保守估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右。
【TechWeb】11月3日消息，上交所发布公告称暂缓蚂蚁集团科创板上市。随后，蚂蚁集团港股发布公告称，同时进行的H股于香港联合交易所有限公司主版上市亦将暂缓。公告内容显示，蚂蚁科技集团股份有限公司宣布其今天接获中国内地相关监管机构的通知，由于本公司实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项事项，可能会使得本公司不符合相关发行上市条件，或者信息披露要求，因此决定暂缓本公司
在今日下午的网上路演上，蚂蚁集团表示，和美团不处在一个同竞争赛道，美团的竞争对手是饿了么。
蚂蚁集团于今日接到上海证券交易所通知，暂缓在上海证券交易所A股上市计划。受此影响，蚂蚁决定于香港联交所H股同步上市的计划也将暂缓。
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