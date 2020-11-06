中国联通公告：联通运营公司拟1.31亿元收购一汽通信科技51%股权

中国联通发布公告称，经联通红筹公司董事会审议通过，其全资附属子公司联通运营公司与公司控股股东联通集团签订《关于长春一汽通信科技有限公司之股权转让协议》，前者同意向后者收购其持有的一汽通信科技51%股权。本次收购的对价为1.31亿元。
中国联通发布公告称，经联通红筹公司董事会审议通过，其全资附属子公司联通运营公司与公司控股股东联通集团签订《关于长春一汽通信科技有限公司之股权转让协议》，前者同意向后者收购其持有的一汽通信科技51%股权。本次收购的对价为1.31亿元。
今日，中国联通发布声明称，中国联通未发布过 ‘断卡’行动”公告，目前各项业务正常受理。关于政策性变动，请以中国联通官方发布的公告为准。
《启发俱乐部》第二季于今日上线，9月22日，罗振宇就曾出席中国联通品牌焕新发布会，这不禁让外界好奇，中国联通要和罗振宇一起搞什么大动作？对智慧相同的理解，让中国联通与罗振宇一拍即合 今年，罗辑思维第8季全新改版为《启发俱乐部》，罗振宇对节目形式进行了创新，从线上走入线下，与终身学习者一起在线下面对面学习，罗振宇本人在线下与大家分享过去一周读书、听课、见人受到的启发。《启发俱乐部》是一个创新的思维模式，
随着数据智能不断融入到生活和商业环境中，人们的生活与工作正在发生巨大的变化。对企业而言，品牌是企业风格、精神和信誉的凝聚，在智能化时代，品牌形象也需要紧跟智能时代特征迭代升级。近日，中国联通品牌焕新发布会在京举行，来自国资委、北京冬奥组委、产业链合作伙伴和媒体的200余位领导、嘉宾莅临大会，共同见证品牌焕新时刻。会上，中国联通对企业品牌形象进行全方位焕新，展示全新的品牌定位、品牌标语、品牌承诺，品牌?
今日，中国联通公布数据称，截至10月22日，已累计开通5G基站33.2万个，预计到今年年底，5G基站规模将超过38万个。
10月14日—16日,以“网融万物,智向未来”为主题的2020中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心盛大开展。展览会特别设立移动物联网成果示范专题展示区展示移动物联网前沿成果。中国联通物联网作为重要参会企业精彩亮相此次大会,以“5G物联 智慧同行”为主题,设立物联星际中的5G+AIoT核心能力星球、智慧城市星球、工业互联网星球等7大物联星球,邀请观展嘉宾搭乘“联通5G”飞船,解锁三十余项物联黑科技以及四十余款雁飞系列行业终?
iPhone 12发布，将于10月16日晚20点开启预售，10月23日上市销售。运营商明显比苹果官网还要急，现在中国联通已经全面开启iPhone 12的预约，而且赠送200元话费和首月6GB免费流量。预售开启
现在中国联通公布了第三季度的营收情况，而他们相比移动和电信来说，在用户数量上的差距是越来越大了。中国联通公布的报告显示，公司前三季度整体服务收入为人民币2073.49亿元，比去年同期上升
10月21日消息，中国联通发布2020年前三季度主要财务及运营数据。中国联通实现整体服务收入2073.49亿元比去年同期上升4.4%；EBITDA为人民币737.00亿元，比去年同期上升0.8%。本公司权益持有者应占盈利为108.24亿元，比去年同期上升10.2%。其中，移动服务收入为1165.39 亿元，比去年同期下降1.0%产业互联网业务收入为326.56 亿元，比去年同期上升34.4%。中国联通在财报中指出，在移动业务方面，中国联通自去年下半年起，
在数字经济领导者论坛上，中国联通副总经理范云军表示中国联通和中国电信已合作开通 33 万个5G基站。双方通过5G网络共建共享，结合多载波聚合技术，让用户下载速率峰值超过了2000mb/s。而据工信部副部长刘烈宏透露，截至目前，中国5G基站已超 60 万座，这意味着中国移动开通的5G基站占比近半，远超电信、联通。
10月27日消息，万宝龙与中国联通联合发布了一款智能手表SUMMIT2+，售价9700元，目前已在中国联通官网与指定线下门店内开售。据了解，SUMMIT2+是首款支持中国联通eSIM卡的奢华手表，用户可为其
10月21日消息，中国联通发布公告称，2020年9月，移动出账用户累计到达数3.09亿户，移动出账用户本月净增数51.4万户。其中，4G用户累计到达数2.66亿户，4G用户本月净增数246.8万户。固网宽带用户累计到达数8655.8万户，固网宽带用户本月净增数73.8万户。本地电话用户累计到达数4823.4万户，本地电话用户本月净减数99.4万户。中国联通在公告中表示，2020年1至9月，面对市场饱和、激烈市场竞争以及公共卫生事件等挑战，公
10月14日消息，据国外媒体报道，奥迪与中国一汽周二宣布，计划成立新电动汽车合资公司，生产豪华电动车。奥迪双方将在华本土化生产PPE（Premium Architecture Electrification）平台纯电动车型。为了快速拓展电动化车型阵容，奥迪联合保时捷为大型电动车型开发了PPE平台。现在，奥迪将该平台引入中国进行本土化生产。奥迪与中国一汽有着长期合作关系，该公司同时也计划与上汽集团合作生产汽车。
有一种速度叫做中国速度，有一种奇迹叫做中国奇迹。关乎国计民生的中国建设，离不开管道的承载。能源输送、电力通信、城市排水系统等民生工程，处处都离不开管道的承载运送。那么，管道行业如何才能提质增效，跟上国家发展的步伐？作为管道领域中的佼佼者，中国联塑智能工厂布局智能制造，打造了行业转型升级的优秀典范。24小时运转无人车间揭秘中国联塑的智能工厂，从投料混料开始就已经上线自动化，已实现管材管件产品生产、包装
人间最美是金秋，这个时节是一年中最舒爽的时候了，懂生活的人都会在此时节来一次自驾游。各种的租车平台让你眼花缭乱，一嗨租车就出现了大众的眼中，很多有用车需求的就在问一嗨租车怎么样，近日刚好上线爆款车一汽丰田亚洲龙，赶紧来尝尝鲜吧。一嗨租车怎么样在外观方面就可以很好的体现出来，丰田亚洲龙的颜值相当之高，在外观方面，亚洲龙的进气格栅是它最大的特点，尺寸几乎占据了前脸的四分之三。这样大面积的使用，在其它车
继一汽大众奥迪、上汽大众奥迪之后，奥迪在华“第三家”整车合资公司正式诞生。10月13日，中国第一汽车股份有限公司和奥迪汽车股份公司在长春签署备忘录，宣布将共同成立一家生产PP
一汽-大众 SUV Coupe风格的SUV探岳X日前在粤港澳大湾区国际车展上亮相，并开始了全球首秀的销售，根据一汽-大众汽车有限公司商务副总经理、一汽-大众销售有限责任公司总经理董修惠的消息称，这款探岳X是7月份正式上市的。探岳X精美的外观设计这款探岳X定位于高端中型SUV细分市场，作为一汽-大众产品矩阵的细分市场代表，探岳X被称为探岳家族的新旗舰，也是一汽-大众再次在运动化设计风格上的创新尝试，外观造型方面，探岳X力图通过
目前汽车市场风起云涌，一生又一生神车破土而出，猛烈撞击汽车爱好车的购车需求，降生了像别克威朗和全新一代速腾等汽车，他开完别克威朗在开全新一代速腾，4000公里后车主说了五个字，对照别克威朗之后，全新一代速腾的不同在什么地方？. 下面就请车主聊聊本身的切身感受！威朗与全新一代速腾想比较威朗的外观偏向运动型的，也适合男生开的，外观很是美丽，整体的设计感觉出格时尚，苗条的造型是我很是喜好的，外观转瞬间还算大方
众所周知，汽车行业可以说是自动化程度最高的一个行业，plc就是在汽车行业诞生的，工业机器人也是最早大规模应用在汽车行业。大学仕平台的优质需方企业——中国重型汽车集团有限公司(以下简称“中国重汽”)作为国内一流的商用车企业集团在汽车生产技术及自动化程度方面更是走在行业前列。 中国重汽始建于 1956 年，是共和国第一辆重型汽车——黄河牌JN150 八吨载货汽车的缔造者。 1983 年成功引进了奥地利斯太尔重型汽车项目，是国
在昨日的5G毫米波产业高峰论坛上，全球移动通信系统协会公布数据称，中国已经有1. 3 亿5G用户，预计到 2025 年全球 150 多个国家都会提供5G网络服务，5G网络的连接数会达到 17 亿，人口覆盖率会达到45%。
10 月 14 日， 2020 中国国际信息通信展览会在北京国家会议中心开幕。中兴通讯以"简于形，精于心"为主题深入参与本届展会，诠释了"大道至简，云化无形，精准筑基，不忘初心"的理念；以"引领5G技术创新、匠心铸造精品网络、江山聚势行业创新、随心随行体验升级、精准云网筑路新基建、5G终端创新"六大区域，全面展示了中兴通讯5G综合实力、5G端到端解决方案、云网数字化，以及与产业链合作伙伴深入探索的5G多彩行业场景和优秀应用案?
今晚，由王伟执导，李易峰、金晨领衔主演的年代剧就要开播了。该剧讲述了讲述了抗战胜利后，心怀正义的新人警察顾耀东初入职场，面对同僚的排挤和..
近日，深圳市工信息化局公布了2020-2022年深圳市便利直通车企业名单，法本信息榜上有名。“便利直通车，于2003年推出的公共服务新产品。从往届来看..
2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情给我国各行业的发展带来的巨大挑战，同时也孕育了新的机遇。云计算、大数据、人工智能等创新的技术、应用和服务，..
11月6日消息，据国外媒体报道，在产能明显提升之后，特斯拉电动汽车推迟交付出现的频率已非常低，但还是有发生。外媒的报道显示，Model 3在澳大利..
近日尘封一年多的吴召国快手账号，发作品“平凡如你再次相遇，我是吴召国我回来了”！宣布正式回归。视频中，吴召国称，很感谢快手提供了一个为大..
在人类的历史长河中，茫茫宇宙、日月星辰一直都在引起人们的无限遐思和探索。在上古时代，中国就流传有“夸父逐日”、“嫦娥奔月”的经典神话。多..
11 月 6 日10:00，北京慕洲体育科技有限公司(简称慕洲科技)官方微博宣布，陆上赛艇&Concept2 联名款——中国红(以下简称陆上赛艇中国红)新品上市。..
继著名演员唐艺昕成为一号用户之后，刚刚正式上市的璀璨套系家电又得到了审美挑剔的中央芭蕾舞团首席演员王启敏的充分认可。 11 月 6 日，在北京举..
今年初，新冠疫情在中国大地肆虐，在广大人民遭受损失的同时，一批批企业主动作为，走在抗疫助援的第一线，中山证券就是其中典型代表。镜头一：自..
蓝牙耳机的兴起使许多制造商看到了商机。他们已经部署了高，中，低端蓝牙耳机市场，为消费者带来了更多选择。但对于小白来讲似乎就不太友好了，很..
马斯克旗下SpaceX曾经被美国军方排除在供应商之外，并为此起诉过美国空军。而现在，SpaceX却与五角大楼打得火热，并挖来了四星空军上将改善与军方..
苹果曾在今年 WWDC 上宣布，之后会要求开发者在 App Store 应用下载前，列出应用会收集的各类用户数据，不过这项规定并没有在 iOS 14 推出后立刻实..
优客工场将通过与Orisun Acquisition（ORSN）达成反向并购协议，实现在美上市。优客工场由毛大庆先生于 2015 年创立，并且先后获得了红杉资本中国..
今天晚上九点，iPhone12mini和iPhone12Pro Max正式开放预售，并于11月13日正式发售。目前，苹果官网已经进入维护状态。iPhone12mini号称全球最小、..
高潮迭起的京东11.11全球热爱季已经过半，京东11.11作为手机品类的主场阵地，自是少不了各手机品牌激烈角逐。今日，京东发布11月5日0:00-24:00手机..
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2020年9月21日，退市整理期首日的开盘参考价为1.48元/股，退市整理期为30个交易日，预计最后交易日期为2020..
苹果今年发布了自家第一款5G手机iPhone12，但对于苹果公司来说，近期的日子却不太好过，原因是苹果CEO库克隐瞒iPhone在中国需求减少，导致投资者数..
iphone12什么时候有货？据外媒报道，知情人士透露，苹果正在努力解决管理 iPhone 和其他设备功耗的关键电源芯片短缺问题，这可能会影响该公司在西..
11月5日晚，阿里巴巴披露了2021财年第二季度财报（自然年2020年第三季度），实现营收1550.59亿元人民币，Non-GAAP净利润470.88亿元，同比增长达44..
Facebook 表示，在大多数新闻媒体发布美国大选获胜者公告之后，Facebook 和 Instagram 用户置顶显示将显示大选结果。..