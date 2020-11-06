中国联通公告：联通运营公司拟1.31亿元收购一汽通信科技51%股权

人间最美是金秋，这个时节是一年中最舒爽的时候了，懂生活的人都会在此时节来一次自驾游。各种的租车平台让你眼花缭乱，一嗨租车就出现了大众的眼中，很多有用车需求的就在问一嗨租车怎么样，近日刚好上线爆款车一汽丰田亚洲龙，赶紧来尝尝鲜吧。一嗨租车怎么样在外观方面就可以很好的体现出来，丰田亚洲龙的颜值相当之高，在外观方面，亚洲龙的进气格栅是它最大的特点，尺寸几乎占据了前脸的四分之三。这样大面积的使用，在其它车