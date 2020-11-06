尼康计划日本以外裁员逾2000人 占海外员工总数20%

尼康周四表示，计划2022年3月之前在日本以外裁员逾2000人，约占其海外员工总数的20%。目前，尼康的主要的相机业务业绩表现越来越差，该公司将把数码单反相机机身的制造从日本国内转移至泰国，并推进一系列削减成本措施。
尼康周四表示，计划2022年3月之前在日本以外裁员逾2000人，约占其海外员工总数的20%。目前，尼康的主要的相机业务业绩表现越来越差，该公司将把数码单反相机机身的制造从日本国内转移至泰国，并推进一系列削减成本措施。
10月14日消息，今天尼康正式发布两款全画幅微单数码相机：Z6II、Z7II。尼康Z6II最早11月1日上市，单机售价13799元，套机（配尼克尔Z 24-70mm f/4 S镜头）17799元，套机（配尼克尔Z 24-200mm f
嘲讽也罢，夸赞也罢，终究全新的iPhone 12系列新机以耀眼的销售成绩说明了一切。接来下大家得到目光就纷纷集中了在即将正式亮相的全新华为Mate40系列旗舰上，究竟它能带来什么样的表现呢？根据此前官宣的消息，华为将于北京时间10月22日晚8点举办全球发布会，届时全新的华为Mate40系列旗舰将正式亮相。而随着发布时间的日益临近，关于该机的外观和配置细节的爆料也日渐深入，尤其关于后置相机模组造型的爆料近来吸引了?
日前，Redmi产品总监王腾、小米集团中国区总裁卢伟冰暗示本月将会发布全新的Redmi K30系列新机，而除此之外，此前早已开始得到曝光的Redmi Note 10系列新品也有望在近期与大家见面。现在有最新消息，近日就有知名数码博主再度带来了关于Redmi Note 10相机上的更多细节信息。根据知名数码博主@数码闲聊站 最新发布的消息显示，一款代号为“J17”的新机将搭载了一亿像素（108MP）主摄，同时拥有长焦、微距镜头。值得注意?
2015年冬天，因为一个项目，创始人印奇和唐文斌来到了一个位于天津的大型仓库。到访的仓库装备在当时已经非常先进，是行业标杆，但四万平米的仓库仍需要1000余人在零下十度的环境里每天走出一个“马拉松”——空间太过巨大，暖气聊胜于无，而尽管有机械辅助，但仓库仍离不开最原始的体力劳动。因为环境恶劣，员工很难长时间忍受，这个仓库每年离职率高达200%，也就是说每年都要换两波人。
迪士尼宣布在其公园、体验和产品部门裁员2.8万人，占乐园员工总数25%。主要受到加州主题乐园长期停业、已开放乐园游客因疫情受限影响。被裁员工中约67%为兼职员工，部分高管及全职工也在名单内。与此同时，迪士尼还一直不断加大在流媒体服务方面的投入，试图通过电子屏幕留住消费者。
在今天的小米开发者大会上，小米副总裁曾学忠宣布小米成功自主开发全新伸缩式镜头技术。据介绍，该技术借鉴专业相机，自主开发伸缩相机技术，可在有限的尺寸下，达到更好的光学效果。
10月26日消息，据36氪报道，字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市。对此，字节跳动方面向TechWeb回应称，在考虑部分业务上市计划，但还没有最后确定。近两年，关于字节跳动上市的消息时有传出。今年7月，有消息称，字节跳动中国业务考虑在香港或上海上市，此外还考虑将非中国业务在欧洲或美国上市的选项。当时字节跳动的估值在900亿美元至1000亿美元之间。今日，又传出字节跳动国内业务将再度分拆，抖音要单独上?
DoNews10月22日消息（记者 翟继茹）22日，拼多多宣布全面升级“新品牌计划”。升级后，将在以下四个方面加大力度扶持新品牌：第一，扶持目标加大：2021年-2025年扶持100个产业带，订制10万款新品牌产品，带动1万亿销售额；第二，合作伙伴扩容：从头部代工企业为主，扩展到为全中国优质制造企业服务，数量从1000家提升至5000家；第三，更大资源投入：百亿补贴、秒拼事业群等拼多多强势资源加入“扶持资源包”，为企业提供定制化品牌
日前，迪士尼宣布对其媒体和娱乐业务进行战略重组。鉴于Disney+的迅猛发展，此次重组旨在进一步加快建立DTC（直接面向消费者）业务战略。
作为今年最大的新闻之一，IBM最近宣布将其IT服务业务拆分为一家新公司，临时名为NewCo。由其首席执行官Arvind Krishna领导的这一举动将导致全球第一家大型计算公司从其原有业务转向多元化，而专注于高利润率的云计算和AI业务。该公司相信，通过这一举动，两家公司将处于改善的增长轨迹，具有更出色的合作能力和捕获新机遇的能力。这样一来，IBM成为第一家从传统业务中分离出来，专注于新技术的大型计算公司。全新的IBM
富途证券情报君划重点:昨日盘前可口可乐Q3 财报出炉，调整后净利润大幅高于过预期值18.2%，财报后股价微涨1.38%。虽然多项财务数据同比下跌，但比起Q2 已经有显著的改善，算是走出了疫情以来的低谷。可口可乐为减少支出应对疫情，准备砍掉旗下一半数量的品牌，同时裁员 4000 人。从Q3 的数据可以看到利润空间的扩大以及负债率的下降，可以说战略重组已有成效。战略重组的成效仍需继续观察，此外，可口可乐的新品酒精气泡水值得投资
在苹果"iPhone12"发布会之前，CEO蒂姆·库克透露了这次活动日的AppleMusic播放列表。TimCook在Twitter上说："嘿，Siri，播放我的活动日播放列表。"并附上了整个播放列表的AppleMusic链接。这份列表似乎是昨天更新的，共有27首歌曲，时长1小时42分钟。
近年来，小米手机的拍照进步大家有目共睹，背后则是小米对于相机部的不计成本的投入。今天上午的小米开发者大会上，雷军透露，小米相机部拥有近千人团队，在北京、东京、巴黎、圣地亚哥等九地
DoNews 11月2日消息（记者 丁凡）近日，苹果为iPhone 12引入了另一个维修障碍，这可能会进一步限制第三方维修机构帮助用户更换摄像头模块。更换零件后，iPhone 12摄像头需要软件授权才能正常运行。但是以前的iPhone可以轻松更换相机，而无需任何其他步骤即可使用。据悉，相机和显示屏是一些最常见的零件，需要维修或更换用户很多。苹果越来越多地对其设备增加限制，而且未经认证的技术人员现在很难更换或维修iPhone的设备。未经苹?
随着爆料增多，华为Mate 40系列的外观设计逐渐清晰。今日，ZEALER曝光了一张华为Mate40 RS保时捷设计的背面外观图，“八边形”的后置镜头与那此前华为官方海报预热正好对应。另
根据华为官方日前官宣的消息，全新的华为Mate40系列旗舰将于10月22日20:00点正式亮相，不出意外的话将包含Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro+和Mate40保时捷设计四款。随着发布时间的日益临近，关于该机外观和配置细节得到爆料也越来越贴近真相。现在有最新消息，近日有海外爆料达人进一步晒出了据称是Mate40 Pro的最新外观渲染图。根据海外知名爆料达人最新发布的消息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的华为Mate40
小米MIX系列无疑是小米最成功的产品线之一，真正开创了全面屏时代，不过小米MIX 3已经发布两年多了，小米MIX Alpha又一直停留在纸面上，那么小米MIX 4在哪里呢？据数码博主@数码闲聊站 得到的
据36氪报道，蔚来汽车正计划自研车载芯片，目前，蔚来汽车董事长兼CEO李斌正在积极推动中。据36氪援引接近李斌的知情人士报道，虽然自研芯片项目还未经董事会讨论，但蔚来掌舵人李斌的意向已经很明确，正在思考最终架构。消息称李斌正在“向公司高管和股东们吹风，提前做沟通”。
有赞昨日宣布联手腾讯广告启动“烽火计划3.0”，从昨日起至11月30日，面向全国招募社交电商营销实践者。
体重可以说是许多人都很关心的问题，体重也跟每个人的身体健康息息相关，近些年来关于养生、瘦身的话题越来越多，特别是由于今年的疫情原因“在家健身”这一话题甚至冲上了热搜。居家防疫期间绿瘦也在线上开展了健身课程，由专业的健身教练为用户提供免费的线上直播一起健身。疫情期间许多原本准备参加绿瘦训练营的用户因为计划被中断纷纷选择了在线上参与绿瘦的健身课程。绿瘦在 2020 年的上半年推出了“1㎡健身”项目，项目的主?
在截至今年9月的季度，阿里巴巴的云业务增长超过了亚马逊和微软，该公司重申了到明年3月该部门实现盈利的承诺。..
谷歌本周四对外宣布，前美国国土安全部幕僚长迈尔斯·泰勒（MilesTaylor）已经从公司离职。上周，因公开承认就是两年前向纽约时报投稿的匿名作者，..
天猫双11第二波即将开启，超过1600万商品将参与双11折扣。..
在出现多次断轴之后，理想汽车官方近日发布致歉信，并宣布召回部分理想ONE汽车。理想汽车表示，此前理想宣布对理想ONE车辆升级球销的消息发布后，..
如果花了十五年时间从无到有建立一个基础技术产品，然后又花两年的时间全部进行重构，那么这算不算是一个技术人的完美职业经历?..
CF在11月6日开启了2020电竞基金活动，其中这个活动是可以获取一些武器皮肤等奖励，很多玩家还不清楚这个2020电竞基金活动的地址，下面就来为大家详..
近日，韩国艺人违规接触大熊猫幼崽引发网友关注。11月5日，中国野生动物保护协会就韩国爱宝乐园动物园违反大熊猫保护专业要求，组织演艺相关人员亲..
在正在进行的第三届中国国际进口博览会上，来自美国的运动康复科技品牌ICOOLTECH（icooltech.cn）携全新系列超低温冷疗系统亮相，新产品以进口方式..
10 月 20 日，中国移动 2020 年至 2022 年抗DDoS设备集中采购中标人公示，迪普科技本次入围高端、中低端全部两个标段，其中高端抗DDoS设备自 2018..
对未来科技的畅想一直是知乎、悟空等问答平台的火爆讨论的议题之一，而随着近日11. 11 蒋昌建老师和京东电脑数码发起了"科技未来十年之问"，问答社..
近日，迪普科技慧眼安全检测平台正式通过华为鲲鹏认证并发布联合解决方案。此兼容性测试严格模拟实际应用场景中的软硬件环境，在性能、功能、兼容..
对于果粉而言，10月和11月简直就像是在过年。10月份iPhone12系列的新机发布已让我们激动不已，接下来的11月11日的返场活动也是让我们无比期待。而..
2020 年 10 月 26 日，坐落于滨江区月明路与共联路交叉口的迪普科技大楼(网络安全产品及相关软件开发基地)于上午10： 18 正式完成结顶，这标志着迪..
随着经济的发展，人们的消费水平开始提高，人们的消费需求也随之越来越高。这不再是一个单单看品质的时代，优质的服务也是人们消费的一大选择。林..
苹果iPhone12系列手机今年价格和容量有了不同的变化，苹果提供了64GB、128GB、256GB三个不同容量的版本，对于大多数的用户来说，是购买128GB还是2..
近日，国内容灾和业务连续性领域的领军企业，北京同创永益科技发展有限公司(以下简称“同创永益”)成功完成近两亿元C轮融资。本轮融资由中金资本旗..
去年 10 月 16 日，陈瑞（化名）的闺女降临，刚出生的小家伙非常可爱，一家人也都沉浸在喜悦当中。新生的喜悦被打破好景不长，幸福突然就被打破了..
汽车,作为人们出行十分重要的交通工具,如今被越来越多的家庭所拥有,但由于汽车的原厂保修期大多只有两年或六万公里,在过了原厂保修期后汽车的维修..
近日，雷锋网举办了医疗科技未来投资云峰会，同时与旗下医疗产业服务平台《医健AI掘金志》共同展开「医疗科技最佳投融资榜单」的评审工作，并发布..
2020年双11即将到来，今年是小米参与的第八个“双十一”，也是小米公司创立的第十年。雷军还透露，这次双11小米准备了500件好物，10亿补..