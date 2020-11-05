网络热词U1S1被注册商标 相关申请记录达16条

体重可以说是许多人都很关心的问题，体重也跟每个人的身体健康息息相关，近些年来关于养生、瘦身的话题越来越多，特别是由于今年的疫情原因“在家健身”这一话题甚至冲上了热搜。居家防疫期间绿瘦也在线上开展了健身课程，由专业的健身教练为用户提供免费的线上直播一起健身。疫情期间许多原本准备参加绿瘦训练营的用户因为计划被中断纷纷选择了在线上参与绿瘦的健身课程。绿瘦在 2020 年的上半年推出了“1㎡健身”项目，项目的主?