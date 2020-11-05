网络热词U1S1被注册商标 相关申请记录达16条

站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息:继“早安打工人”被抢注商标后，网络热词u1s1也被注册了商标。
据企查查信息显示，u1s1已被注册商标，相关申请记录达16条，国际分类包含9类科学仪器、28类健身器材、25类服装鞋帽等，目前该商标状态均为注册申请中。
u1s1是由“有一说一”演变而来。本意为实话实说，按道理讲的意思，经常被很多用户当做口头禅。
站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息:继“早安打工人”被抢注商标后，网络热词u1s1也被注册了商标。
据企查查信息显示，u1s1已被注册商标，相关申请记录达16条，国际分类包含9类科学仪器、28类健身器材、25类服装鞋帽等，目前该商标状态均为注册申请中。
u1s1是由“有一说一”演变而来。本意为实话实说，按道理讲的意思，经常被很多用户当做口头禅。
互联网时代，网络热词层出不穷，而且传播速度快、范围广。一个网络热词的流行阶段往往会造成该词的高频出现，商人们抢注网络热词商标之后，就会获得其商标对应企业前期的一个免费宣传待遇，可
高通每年都会在12月份发布骁龙新一代旗舰处理器，来年2月份预计会正式商用。但是2021年骁龙875商用时间提前，1月份我们就能看到新机了。今年高通会在12月份发布骁龙875，外媒爆料称1月份三星
目前，包括华为、小米在内的多家手机厂商，都推出了旗下的智能电视产品。然而，或许是出于单纯完善IoT生态产品的想法，又或者是习惯了“电视行业”的惯性思维，它们在布局智能电视产品的时候，大多都将重心放在了旗舰处理器、AI算法、IoT互联生态上，在“视听”基本功上则侧重于视觉效果，而忽略了听觉体验。不可否认，不管智能电视还是普通电视，画质都是它至关重要的因素之一。但是，作为客厅主角的电视，承担的是整个家庭的“视
10月22日消息，iQOO U1x在京东开启预售，4GB+64GB版售价899元，6GB+64GB版售价999元，6GB+128GB版售价1199元。iQOO U1x配备5000mAh大容量电池，支持18W双引擎闪充，支持AI智能省电。而且iQOO
HIK的X1 蓝牙耳机由于音质性价比高、超低的底噪体验一直很受市场欢迎。今年X1 直接升级到X1S，性能上更进一步提升。可以说是一颗新升起的性价比之星。它采用的是业内公认好用的高通QCC方案。整体线路设计围绕这颗芯片全面定制，而非市场上的公板套公模。即从PCB印刷线路设计到产品外观，都由HIK研发团队打造。自定义的软件和功能，更加人性化，体验更好。印刷线路板PCBA，不惜成本采用了 6 层的盲埋工艺板。普通蓝牙耳机一般为 2 ?
10月19日晚上OPPO发布了OPPO智能电视S1，这款智能电视采用了量子点QLED屏幕，内置18个扬声器，丹拿调音，65英寸屏幕大小，售价为7999元。
【虎牙斗鱼正式合并】据财联社消息，腾讯推动下的斗鱼、虎牙合并即将在日内敲定。其中关键信息为斗鱼、虎牙按照市值进行1： 1 合并，合并后公司为腾讯控股公司。合并后，斗鱼、虎牙二者定位将略有不同，社区和中短视频将成为斗鱼的兼顾方向。
今日，淘宝特价版宣布，将在明日启动“ 1 元更香节”，活动将一直持续到双 11 结束。9月23日，淘宝特价版宣布，联合平台百万工厂推出“1元更香节”。10月10日起，超过1亿件厂货全部1元包邮。
据企查查数据显示，广州执品贸易有限公司已申请注册“早安打工人”商标，申请日期为2020年10月20日，商标国际分类为25类服装鞋帽。目前商标为注册申请中状态。打工人，网络流行语，即打工仔，为现在很多上班族的自称。早安打工人，是打工人们心照不宣的一句寒暄语，作用类似于“吃了吗”，以互相勉励、嘲讽和自嘲。
流行好用的压缩工具，支持鼠标拖放及外壳扩展，完美支持ZIP档案，内置程序可以解开CAB、ARJ、LZH、TAR、GZ、UUE、BZ2、JAR、ISO等多种类型的压缩文件。重要提示：因ACE模块重大漏洞，WinRAR从5.70beta1始不再支持ACE格式压缩档。
“疫情带来了诸多不确定性，但也让既定的未来更早到来，科技驱动、普惠发展、开放共赢就是新金融的三大确定未来。”10月25日，在外滩金融峰会现场，蚂蚁集团董事长井贤栋指出。
随着iPhone 12系列、华为Mate40系列等各大手机厂商的代表性旗舰陆续发布，今年的重磅旗舰基本也就告一段落，不少目光已经开始集中在了明年的开年旗舰上，这其中，一贯被视为安卓旗舰标杆之作的三星Galaxy S系列就尤为引人注目。现在有最新消息，继此前多次传出全新的S21系列将有望提前发布的信息之后，近日有海外爆料达人进一步透露，Galaxy S21 Ultra已经投产。据海外知名爆料大神Roland Quandt最新发布的信息显示，全
10 月 31 晚，对于很多消费者来说注定是一个激动的无眠之夜，大家都在等待 11 月 1 日零点那一刻的到来，为自己付的定金续上尾款，将众多超值好物统统收入麾下。与此同时，拥有高品质产品和服务的月影灯饰也在 11 月 1 日当天为我们带来骄人的战绩，前 1 小时行业第一，产品爆卖 293598 件，累计照亮 75832 个家庭。在竞争如此激烈的家居行业，月影灯饰究竟为何能创造出如此辉煌的成绩呢？甄选H65 黄铜，专注用好铜做好灯月影灯饰?
双11购物狂欢节正式开启。今天，iQOO Z1 12GB+128GB版正式发售，京东平台到手价2298元，提供星河银和太空蓝两种配色。iQOO Z1是iQOO上半年推出的中端机型，该机首发联发科天玑1000+旗舰处
打工人打工魂，打工都是人上人，今天搬砖你不狠，明天地位就不够稳。一时间"打工人”风靡网络，不仅频频登上热搜，刷爆朋友圈，还成为朋友之间打招呼的新方式。
今年iPhone 12晚了过去1个月才发布，且四款中目前仅上市了两款，本周五12 mini和Pro Max才能与消费者见面。可能是为了挤压苹果新机销售黄金期，也可能是想进一步从华为受制裁的时间内争取份额
DoNews 10月29日消息（记者 程梦玲）在2020中国直播电商与短视频发展年会上，映客联合创始人兼COO侯广凌详细介绍了映客集团目前的战略方向、产品思路。侯广凌表示，自2019年集团确立了“产品矩阵”的发展战略后，便一直立足于深耕互动娱乐行业，以音视频为载体去打造多元的社交产品矩阵。除核心业务映客APP外，旗下已有积目、对缘、不就等20多款创新产品，以求覆盖到更多更全面的市场与人群。“我们基本每1-2个月都会出1款新产品，
11月1日0点，OPPO智能电视S1正式开启限量抢购，首批仅3分钟即告全网售罄。售价方面，OPPO智能电视S1售价7999元，首销限时优惠1000元，仅售6999元。OPPO智能电视S1于10月19日OPPO智美生活发布会期间正式发布，同期发布了OPPO智能电视R1（含65英寸和55英寸两款）。其中，OPPO智能电视S1集4K高端画质、顶级音响硬件和丹拿调音以及多种智能交互功能于一身，自发布以来就引发了众多媒体的好评。画质方面，OPPO智能电视S1搭载了4K QLED量
近日，OPPO正式对外发布了OPPO智能电视S1。作为OPPO首款高端旗舰智能电视，它不仅为用户带来了同价位最为极致的音质体验，更凭借这一优势为整个电视市场开辟了全新的竞争赛道。目前，电视厂商都将重点放在了智慧相关的功能上，反而忽略了智能电视作为视听产品最重要的音质部分，这导致市面上绝大多数的智能电视通常只配备4个扬声器或6扬声器，只有极少数高端产品才会采用8个或以上数量的扬声器。为保证OPPO智能电视S1具备极佳的音?
体重可以说是许多人都很关心的问题，体重也跟每个人的身体健康息息相关，近些年来关于养生、瘦身的话题越来越多，特别是由于今年的疫情原因“在家健身”这一话题甚至冲上了热搜。居家防疫期间绿瘦也在线上开展了健身课程，由专业的健身教练为用户提供免费的线上直播一起健身。疫情期间许多原本准备参加绿瘦训练营的用户因为计划被中断纷纷选择了在线上参与绿瘦的健身课程。绿瘦在 2020 年的上半年推出了“1㎡健身”项目，项目的主?
今日，国家市场监督管理总局公布《规范促销行为暂行规定》，自2020年12月1日起施行。其中，《规定》明确，经营者开展价格促销活动有附加条件的，应..
DoNews11月5日消息（记者 翟继茹）5日，京东宣布手京东到家，与沃尔玛、永辉、步步高、山姆、七鲜、京东便利店、见福等商超便利品牌推出商超便利超..
据彭博消息，字节跳动正在寻求进行一轮20亿美元的融资，计划将部分业务在香港上市。..
2020 年 11 月 2 日，iQOO2020 官方电竞纪录片《生而为赢》全网首映，谨以此片向新时代象征的电竞之音致敬!iQOO2020 官方电竞纪录片《生而为赢》全..
11月2日，国际控制系统网络安全协会（CS）2AI和毕马威（KPMG）发布了年度网络安全报告，重点关注工业控制系统（ICS）和运营技术（OT）。其中值得注..
近日，第五届全国119消防先进集体和先进个人评选落幕，共评选出147个先进集体和197名先进个人拟表彰并于应急管理部网站公示。11月是全国消防宣传月..
高培臻爱草饲奶粉，出身于全球乳业巨头新西兰恒天然集团，优越纯净的自有牧场，家族式传承的培育方式，奠定了高端品质典范的基础！如此优秀的草饲..
11月5日，第三届中国国际进口博览会正式拉开序幕，今年按照疫情防控要求，馆内人数不得超过最大承载量的30%。尽管人数受限，但规模并未缩小，今年..
2020年10月28日，国际汽联电动方程式锦标赛（FIA Formula E Championship，以下简称：FE电动方程式）与国内首款开放式自由探索赛车手游《一起来飞..
进入 11 月，随着各省市 10 月自考考期成绩的陆续公布，学慧网再次不断地收到学员的成绩报喜及好评。据学慧网教研团队统计，相对于 8 月自考来说，..
近日，知名家电品牌创维集团推出了全新品牌片《Be Your SKYWORTH》，短短的 2 分钟短片，巧妙地用全品类家电讲述了一个温情的品牌陪伴一代又一代人..
我们中标啦！拿下华中科技大学协和深圳医院(南山医院)自动发药终端设备项目。●中标概况●近日，广州巨米智能设备有限公司所授权经销商广东合壹汇..
蓝牙耳机在我们日常生活中已经十分常见了，听音乐，打电话，玩游戏时都用得着，佩戴蓝牙耳机可以提升我们的听觉体验，让我们沉浸式享受声音的美妙..
虽说耳机是手机的最佳搭配，不过随着技术的发展，不管是手机还是耳机都发生着翻天覆地的变化，到了现在，耳机与手机的最佳搭配应该是智能手机搭配..
苹果的蓝牙耳机可以说对整个蓝牙耳机行业的发展有着指导作用，之前的AirPods一发布便引领了真无线耳机的热潮，最近AirPods Pro的热卖，又让拥有降..
TWS真无线耳机可以说自诞生以来就是出尽了风头，在耳机无线化趋势越来越明显的现在，TWS真无线耳机作为完全摒弃了线材的耳机，自然是出道即巅峰，..
近几年来蓝牙耳机是日益火爆，以其摆脱线材、便捷自在的使用体验，赢得了越来越多用户的喜爱，成为了当下的人气潮流单品。但是每每谈及蓝牙耳机时..
近日，好未来旗下学而思网校的“停课不停学”和“希望在线”两个项目，入选了 2020 网络扶贫典型案例，成为扶贫样本。据悉，中国网络社会组织联合..
每年双十一我们从新闻媒体、社交平台、朋友圈等各种渠道，看到的绝大部分信息均与年轻人息息相关。双十一全民购物节几乎不见中老年人的身影，几近..
“AIoT产业快速发展，最重要的还是技术创新，每一次的创新革命也都伴随技术突破。”小米AIoT战略委员会主席、小米IoT平台部总经理范典在小米MIDC2..