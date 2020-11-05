高通预计2021年5G手机出货量将达5亿部左右

站长之家(ChinaZ.com) 11月5日 消息:芯片巨头高通股价在盘后交易中上涨逾11%，原因是该公司的收入和经调整后的每股收益轻松超出华尔街预期。

日前，高通公布了截至2020年9月27日的2020财年第四季度和年度业绩。财报显示，该公司Q4营收83.46亿美元，同比增长73%;净利润为29.6亿美元，同比增长485%;摊薄每股收益2.58美元，去年同期0.42美元。

高通表示，将改变报告方式，把手机、汽车和物联网芯片收入分列出来。其中手机基带芯片（QCT）营收49.67亿美元，同比增长38%，MSM芯片出货量1.62亿，同比增长7%。而技术许可业务(QTL)营收15.07亿美元，同比增长30%。





高通表示，该公司处于有利地位，将从5G网络和手机的崛起中获益。其中一个就是苹果的iPhone12采用了该公司的5G调制解调器芯片。

高通还表示，预计到2020年，5G智能手机的出货量将达到2亿部左右，2021年将达到5亿部左右。

高通不生产智能手机，但向手机制造商销售关键处理器和调制解调器芯片。该公司预计，包括5G、4G和3G手机在内的智能手机出货量明年将出现“较高的个位数增长”。

高通预计，随着更多消费者购买苹果公司新发布的iPhone12等5G手机，智能手机销量明年将出现激增，2021年5G智能手机出货量将达到4.5亿至5.5亿部，至少是今年（预计）总量的两倍。