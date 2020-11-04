三星W21 5G折叠屏正式发布：12GB+512GB，售价19999元

今天晚间，中国电信联合三星电子在南京正式发布采用折叠屏设计的心系天下最新一代手机——三星W215G。这也是三星首款5G双卡双待折叠屏手机。

心系天下系列是中国电信和三星联手打造的超高端旗舰手机。作为和中国电信合作推出的产品，三星W215G 采用折叠屏设计，并且支持电信5G网络，相信折叠屏+5G的组合能够吸引到不少高端用户的青睐。

外观方面，三星W215G和三星Galaxy Z Fold2 几乎相同，同样采用折叠屏设计，展开后主屏尺寸为7.6英寸，后背的副屏尺寸为6.2英寸。不同的是三星W215G的后盖加上了经典的「心系天下」标识，三星 W215G采用了熠辉金配色。

和上一代W20相比，三星W215G折叠屏升级为第三代，展开后主屏尺寸为 7.6 英寸，采用了第二代动态AMOLED显示屏和超窄边框设计，主屏幕支持自适应120Hz刷新率，流畅度相比上一代有大幅提升。

配置方面，三星W215G搭载高通骁龙865Plus旗舰处理器，配备12GB超大运行内存的同时提供512GB内部储存空间。另外该机还采用了双电池设计，总容量为4500mAh。

拍照方面，三星W215G配备两枚像素为 1000 万的前置摄像头，以及由 1200 万像素广角 +1200 万像素超广角 +1200 万像素长焦摄像头组成的后置三摄模组。

此外，三星W215G对折叠屏进行了专属优化。它拥有升级的隐形铰链，能够实现任意角度旋停，因此只需放在桌面并折叠至一定角度，用户无需手持即可完成拍摄。当折叠至一定角度时，三星W215G还能进入自适应分屏模式，上面屏幕为取景框，下面屏幕为效果预览和拍摄操作。

价格方面，三星W215G只有12GB+512GB一个版本，售价19999元，跟去年的W20持平，并且与三 W20一样，拥有三星提供的 Samsung Care+ 专属管家服务和天翼提供的尊享出行等服务。三星W215G即日起正式开卖，现在已经可以通过先行者计划预约。

另外，中国电信用户享有专属 5G 套餐，三星 W215G 用户办理中国电信专属合约礼包，可获得专属靓号，最低消费可降两档。