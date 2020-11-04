网易严选退出双十一：不发战报 不做复杂优惠玩法

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 网易最新资讯 > 正文

网易严选退出双十一：不发战报 不做复杂优惠玩法

2020-11-04 19:44 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:今日晚间，网易严选发文宣布将退出今年的双十一大战。

网易严选称，不知从何时开始，每到双十一，展现在我们眼前的，是营销策略下一波又一波的集体高潮，那些煽动人性的文字游戏、无孔不入的商业信号、不断刷新的剁手数据，记录着所谓的狂欢。人们被鼓动着，为庞大销售数字贡献一己之力。

网易严选表示，今年双十一，不做复杂优惠玩法，但为用户搞定了全年最大力度补贴。网易严选为严选双11当天准备的商品是全年抄底价。

此外，网易严选还表示，今年双十一不发战报，这个节日是否值得庆功，不该由数字定义，应该由用户定义。

网易严选 (2)

以下为网易严选全文:

今年双十一，我们将退出这场大战。

亲爱的朋友:

你好。

又一年的双十一即将到来，每到11月， 它总是金光灿灿，风风火火，带着颠倒众生钱包的魔力汹涌而来。

但今年我们想给它泼一盆 「冷水」，退出这场大战。

疫情后的第一个双十一，我们反复思考，是该「花明天的钱，为今天的欲望买单」，还是回归初心「买对的，不买贵的」?

有人说，推销灭火器的时候，要从放一把火开始。消费主义的「火焰」，正在不停地为消费「升温」。

于是，不知从何时开始，每到双十一，展现在我们眼前的，是营销策略下一波又一波的集体高潮，那些煽动人性的文字游戏、无孔不入的商业信号、不断刷新的剁手数据，记录着所谓的狂欢。

你时常会听到这样的故事:

敷一张昂贵的面膜，能让你改写命运;五星级酒店和精致下午茶拼凑的名媛人设，能走上人生巅峰;

30岁的你，要对自己好一点。

人们被鼓动着，为庞大销售数字贡献一己之力。

但这些，都是真的吗?头脑发热的我们没有想过，我们的消费已经被绑定了太多意义，我们的欲望已经被添加了太多人为成分。

但在我们看来，你消费了什么，不代表你是怎样的人，能决定你是什么人的，只有你自己:

五星级套房一晚的迷醉，不如一个天然乳胶枕给你的夜夜安睡;

一口沉甸甸的珐琅锅，可以让家人闲坐，灯火可亲;

高充绒量的鹅绒被很「费鹅」 ，但不会让你太破费;

让孩子自信快乐的，不是昂贵的穿着，而是你给他的陪伴与宠爱。

所以，我们要退出的是这个鼓吹过度消费、为销售数字狂欢的双十一。

今年双十一，我们不做复杂优惠玩法，我们为你们搞定了全年最大力度补贴。没有养猫盖楼、组队PK、手势地图，我们为严选双11当天准备的商品是全年抄底价，一些商品还能「价保1整年」。我们希望你，走好自己的路，不要被复杂玩法套路。

今年双十一，我们不发战报，我们为理性消费的生活理念发声。我们希望你不需要用金额爆表的账单「犒劳」自己，不需要用昂贵的LOGO增加社交安全感，不需要用花哨的概念为生活筑梦。

今年双十一，我们不再为销售额开庆功 会，我们只为每一个用户好评而庆祝。这个节日是否值得庆功，不该由数字定义，应该由你们定义。没有烧钱晚会、卫星升空，对我们而言，这天只是如往常忙碌的一天。我们忙着备货、加强品控、准备补贴、调集客服、强化物流。比起震撼的数字，我们更关注的是你们在这儿买的放心、用的开心。

今年双十一，我们以美好生活之名，倾听自己内心的声音。生活不靠某一天的奇迹，而是靠每-天的打理。陪你过好每一天，是严选存在的意义。

网易严选

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 网易邮箱与网易严选推出联合会员 还能抽iPhone12

    “盯着电脑/手机不停刷邮件”，已然成为职场焦虑的一种重要特征。可见，邮箱对于上班族而言，仍然是最重要、最正式的沟通渠道。对于上班族的重度需求——越来越大的文件，需要越来越高的储存空间;要求更高的PPT，需要更多的模板库支持;越来越壮大的企业，一封邮件需要群发更多的人;日益复杂的商务合作，需要能成为电子证据的公正邮……发展迄今已经23年的网易邮箱，依旧在不断为满足用户需求而改变。据悉，只要成为网易邮箱会员，?

    网易邮箱

  • 双十一必备手机配件清单，双十一值得入手的好物清单

    各位“尾款人”是不是还陷在剁手的余韵中没有回过神呢？今年双十一被誉为史上最长双十一，11月1号就进入双十一提前购环节了，有人薅羊毛上瘾，囤的东西可能到明年都用不完，有人克制冷静，货比三家，再抄抄别人的购物清单，需要的直接带走。本期文章笔者将为大家整理几款双十一必备的手机配件清单，助你下一波双十一活动不踩雷！1、Nank南卡无线充电宝POW2综合评分：98分产品亮点：自带隐形观影支架网红Nank南卡无线充电宝自推出以

    双十一 Nank南卡无线充电宝POW2

  • 双十一颈挂式耳机哪个牌子好？双十一颈挂式耳机排行榜10强

    颈挂式蓝牙耳机绝对是近几年运动健身听歌的利器，对比有线耳机，颈挂式蓝牙耳机凭借其便捷性深受不少运动爱好者的喜爱。再者，随着近几年蓝牙无线技术的快速发展，现在颈挂式蓝牙耳机的音质和蓝牙传输的稳定性已经得到了质的飞跃。不过蓝牙耳机哪个品牌更值得买？还是一起看看目前双十一颈挂式蓝牙耳机的最新排名情况吧。1.NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间?

    NANK南卡S2游戏蓝牙耳机 Nank南卡S2

  • 这届双十一，抖音又“慢”了？

    2020年双11，比往常都来得早了些。李佳琦、薇娅通过一晚引导GMV近70亿，直播间观看人数双双破亿，日收入预估6-8亿而频频登上各平台热搜。

    抖音 双十一 直播电商

  • 今年双十一，为健康舒适下单

    双十一的列车满载着琳琅满目的商品向我们驶来，各大商家都在绞尽脑汁、使出浑身解数参加双十一的预热活动，积极进行商品活动推广。购物节的氛围已然是热火朝天了!而双十一的浪潮席卷而来，免不了会造成一些非理性消费，大家本着“不买等于亏”的理念大肆购物，甚至很多人不会考虑商品的实用性。那么小编今天本着高实用性、高性价比的原则，为您盘点一下双十一的必入好物。在奔波忙绿的社畜生活中，我们大多数从事办公室工作的人都?

    双十一

  • 双十一500元左右有什么挂脖式耳机好？双十一性价比挂脖式耳机安利

    我们日常的运动基本上就是跑步居多了，所以我们经常可以看到傍晚公园，街道上很多有人都在夜跑，既为了锻炼身体，也为了放松压力。虽然运动可以放松压力，但同时也会疲倦，所以很多人就会使用挂脖蓝牙耳机来听听歌，来消除运动带来的疲倦感。今天我就分享几款很好地运动挂脖蓝牙耳机，希望对你各位有用。一、NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间：12H一句话点评

    Nank南卡S2

  • 双十一500元左右有什么挂脖式耳机好？双十一性价比挂脖式耳机安利

    我们日常的运动基本上就是跑步居多了，所以我们经常可以看到傍晚公园，街道上很多有人都在夜跑，既为了锻炼身体，也为了放松压力。虽然运动可以放松压力，但同时也会疲倦，所以很多人就会使用挂脖蓝牙耳机来听听歌，来消除运动带来的疲倦感。今天我就分享几款很好地运动挂脖蓝牙耳机，希望对你各位有用。一、NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间：12H一句话点评

    Nank南卡S2

  • 苹果12双十一会降价吗 iPhone12双十一有活动吗

    苹果iPhone12系列手机在10月23日正式发售，在发售的前几天线下门店十分火爆，甚至在不少苹果直营店都出现了排长队体验的情况。不少人考虑在双十一期间购买iPhone12，那么在双11期间iPhone12会降价吗，苹果官方会推出优惠活动吸引用户吗，我们来一起看下吧。

    苹果12 双十一 iPhone12

  • 双十一，美团为何静悄悄？

    京东宣布了今年双11的促销计划。第二天，10月20日，天猫紧随其后也发布了双11的打折计划。相比京东和天猫，苏宁甚至早在9月28日就宣布了提前启动双11大促。此外，拼多多、抖音、快手、严选纷纷开始为自家双11造势。

    双十一 美团 天猫双十一

  • iPhone12双十一能便宜多少 苹果12双十一会不会打折

    苹果iPhone12在10月23日将正式发售上市，今年iPhone12比往年推迟了一个月时间上市，但价格上比往年上涨了一些，于是不少人考虑在双十一期间购买iPhone12，那么在双十一的时候iPhone12会降价吗，降级幅度是多少呢，我们来一起了解下。

    iPhone12 苹果12 双十一

  • 双十一颈挂式耳机什么牌子好？2020双十一颈挂式耳机品牌榜单

    如果你苦恼于头戴式耳机的不易携带收纳，担心真无线耳机容易不慎丢失，那么颈挂式蓝牙耳机会是你很好的选择。颈挂式蓝牙耳机在不使用的时候可以自然垂置胸前，它的重量一般基于头戴式和真无线之间，不会给我们的脖颈带来很重的负担。基于颈挂式蓝牙耳机的构造，相对于头戴式和真无线耳机，它的麦克风离嘴巴最近，拾音效果更好，更容易有清晰的通话效果。市面上的颈挂式耳机也非常多，读者整理了多款不错的颈挂式耳机，推荐给大家。

    Nank南卡S2

  • 2020京东双十一满减规则 京东双十一活动怎么满减

    2020年京东双十一活动即将在10月底开始，作为每年一度最重要的购物节，京东今年双十一的满减活动玩法是什么样的呢，这里我们来一起看下京东双十一的满减规则。

    京东双十一 2020京东双十一

  • 双十一300元学生党挂脖式耳机有吗？双十一平价挂脖式耳机推荐

    挂脖式蓝牙耳机绝对是近几年运动健身听歌的利器，对比有线耳机，挂脖式蓝牙耳机凭借其便捷性深受不少运动爱好者的喜爱。再者，随着近几年蓝牙无线技术的快速发展，现在挂脖式蓝牙耳机的音质和蓝牙传输的稳定性已经得到了质的飞跃。不过蓝牙耳机哪个品牌更值得买？还是一起看看目前挂脖式蓝牙耳机的最新排名情况吧。1.NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间：12H一

    NANK南卡S2游戏蓝牙耳机

  • iPhone12双十一会降价吗 iPhone12双十一有优惠吗

    苹果iPhone12手机将在10月14日凌晨发布，其中6.1英寸版本iPhone12可能会率先上市，而之后很快就会迎来每年的双十一购物节，那么今年的双十一iPhone12会降价优惠吗？

    iPhone12 双十一

  • 2020双十一预售和当天哪个便宜 天猫双十一预售规则介绍

    2020年天猫双十一活动从10月21日就开始了，今年的双十一比往年增加了三天，其中第一波活动在11月1日-11月3日就开始，可以支付第一波的尾款，第二波尾款支付时间为11月11日，那么今年的预售和双十一当天的活动价格是否一样呢，以下我们来看下今年天猫双十一活动介绍。

    双十一 天猫双十一 2020天猫双十一

  • 游戏玩家的“双十一”，同样在愁买什么

    自10月21日凌晨，李佳琦和薇娅的“双十一”预售直播开始，一场攸关各大电商平台下半年业绩报表的购物大战正式打响。作为在李佳琦直播间坚守到最后的“打工人”之一，哪怕经过摇铃铛、抓着麦克喊别睡、敲锣等卖力“演出”，钱朵朵依然保持一丝冷静，“不能光给我自己买东西，还得留点预算给女儿买。”

    双十一 游戏玩家 打工人

  • 双十一运动健身买什么颈挂式耳机？2020双十一值得买的颈挂式耳机排行

    颈挂式蓝牙耳机绝对是近几年运动健身听歌的利器，对比有线耳机，颈挂式蓝牙耳机凭借其便捷性深受不少运动爱好者的喜爱。再者，随着近几年蓝牙无线技术的快速发展，现在颈挂式蓝牙耳机的音质和蓝牙传输的稳定性已经得到了质的飞跃。不过蓝牙耳机哪个品牌更值得买？还是一起看看目前颈挂式蓝牙耳机的最新排名情况吧。一、NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间：12H

    NANK南卡S2游戏蓝牙耳机 Nank南卡S2

  • 双十一哪款颈挂式蓝牙耳机好？2020双十一颈挂式耳机榜单出炉

    颈挂式蓝牙耳机现在越来越受到大家的欢迎，特别是年轻人。所以在选择的时候我尽量满足年轻人的需求，着重关注一下音质，时尚度，舒适度，这些方面。我按照价位给大家推荐几款颈挂式蓝牙耳机，大家可以根据自己的需求和预算针对性的看。推荐一、NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间：12H一句话点评：Nank南卡S2蓝牙耳机是最近最火的运动耳机，性价比很高，在质量

    颈挂式耳机 NANK南卡S2游戏蓝牙耳机

  • 哇咖咖黑科技+黑方案赋能企业双十一

    近期一家SaaS平台提出的黑方案计划在SaaS行业的朋友圈疯狂转发，引发了不少同行的议论，尤其黑方案的概念，或许将开启SaaS行业的方案SaaS时代。9 月 24 日，哇咖咖召开平行直播功能发布会，通过黑科技解决了直播营销的一个BUG，开创了黑科技SaaS的新纪元。而这一次，针对黑科技功能的落地，哇咖咖又给出了一整套的黑科技方案，致力于为各个中小企业全面赋能。此次由哇咖咖运营组发起的黑科技?黑方案活动以赋能企业双十一为轴线，旨

    SaaS行业 SaaS 哇咖咖

  • 入局双十一，百度的「野望」不只是电商

    近日，百度旗下电商平台度小店开启「好物新知节」，热度居高不下的iPhone12成为双十一好物大促的开场产品。百度app购物频道直播中，iPhone12原价现货发售，直播间同时发放三种不同金额代金券，消费者最高获得500元优惠券。

    百度 电商 双十一
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
英雄联盟手游 英雄联盟wildrift DA pa ARPPU ARPU ROI PPC PD PDB

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM