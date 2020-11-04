网易严选退出双十一：不发战报 不做复杂优惠玩法

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:今日晚间，网易严选发文宣布将退出今年的双十一大战。

网易严选称，不知从何时开始，每到双十一，展现在我们眼前的，是营销策略下一波又一波的集体高潮，那些煽动人性的文字游戏、无孔不入的商业信号、不断刷新的剁手数据，记录着所谓的狂欢。人们被鼓动着，为庞大销售数字贡献一己之力。

网易严选表示，今年双十一，不做复杂优惠玩法，但为用户搞定了全年最大力度补贴。网易严选为严选双11当天准备的商品是全年抄底价。

此外，网易严选还表示，今年双十一不发战报，这个节日是否值得庆功，不该由数字定义，应该由用户定义。

以下为网易严选全文:

今年双十一，我们将退出这场大战。

亲爱的朋友:

你好。

又一年的双十一即将到来，每到11月， 它总是金光灿灿，风风火火，带着颠倒众生钱包的魔力汹涌而来。

但今年我们想给它泼一盆 「冷水」，退出这场大战。

疫情后的第一个双十一，我们反复思考，是该「花明天的钱，为今天的欲望买单」，还是回归初心「买对的，不买贵的」?

有人说，推销灭火器的时候，要从放一把火开始。消费主义的「火焰」，正在不停地为消费「升温」。

于是，不知从何时开始，每到双十一，展现在我们眼前的，是营销策略下一波又一波的集体高潮，那些煽动人性的文字游戏、无孔不入的商业信号、不断刷新的剁手数据，记录着所谓的狂欢。

你时常会听到这样的故事:

敷一张昂贵的面膜，能让你改写命运;五星级酒店和精致下午茶拼凑的名媛人设，能走上人生巅峰;

30岁的你，要对自己好一点。

人们被鼓动着，为庞大销售数字贡献一己之力。

但这些，都是真的吗?头脑发热的我们没有想过，我们的消费已经被绑定了太多意义，我们的欲望已经被添加了太多人为成分。

但在我们看来，你消费了什么，不代表你是怎样的人，能决定你是什么人的，只有你自己:

五星级套房一晚的迷醉，不如一个天然乳胶枕给你的夜夜安睡;

一口沉甸甸的珐琅锅，可以让家人闲坐，灯火可亲;

高充绒量的鹅绒被很「费鹅」 ，但不会让你太破费;

让孩子自信快乐的，不是昂贵的穿着，而是你给他的陪伴与宠爱。

所以，我们要退出的是这个鼓吹过度消费、为销售数字狂欢的双十一。

今年双十一，我们不做复杂优惠玩法，我们为你们搞定了全年最大力度补贴。没有养猫盖楼、组队PK、手势地图，我们为严选双11当天准备的商品是全年抄底价，一些商品还能「价保1整年」。我们希望你，走好自己的路，不要被复杂玩法套路。

今年双十一，我们不发战报，我们为理性消费的生活理念发声。我们希望你不需要用金额爆表的账单「犒劳」自己，不需要用昂贵的LOGO增加社交安全感，不需要用花哨的概念为生活筑梦。

今年双十一，我们不再为销售额开庆功 会，我们只为每一个用户好评而庆祝。这个节日是否值得庆功，不该由数字定义，应该由你们定义。没有烧钱晚会、卫星升空，对我们而言，这天只是如往常忙碌的一天。我们忙着备货、加强品控、准备补贴、调集客服、强化物流。比起震撼的数字，我们更关注的是你们在这儿买的放心、用的开心。

今年双十一，我们以美好生活之名，倾听自己内心的声音。生活不靠某一天的奇迹，而是靠每-天的打理。陪你过好每一天，是严选存在的意义。

网易严选