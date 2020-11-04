圆通回应快递员暴力摔件：一时情绪失控，已对其批评教育

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:日前，陕西西安有网友发现小区内一名快递员正暴力摔快递，并拍下视频发布到网上，引发热议。
对此，圆通方面回应称:因双11期间派件激增，业务员情绪崩溃，压力所致。圆通表示致歉，并已第一时间责令网点严肃处理，对该业务员进行约谈教育，关怀疏导，并对派件做调整安排。
目前业务员已充分认识到错误，向客户诚恳表达歉意。圆通表示，今后会加强对于员工的关怀工作，也请公众们多一点理解。
站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:日前，陕西西安有网友发现小区内一名快递员正暴力摔快递，并拍下视频发布到网上，引发热议。
对此，圆通方面回应称:因双11期间派件激增，业务员情绪崩溃，压力所致。圆通表示致歉，并已第一时间责令网点严肃处理，对该业务员进行约谈教育，关怀疏导，并对派件做调整安排。
目前业务员已充分认识到错误，向客户诚恳表达歉意。圆通表示，今后会加强对于员工的关怀工作，也请公众们多一点理解。
今日，针对“快递业出现罢工”的传闻，圆通快递回应称，双十一即将到来，圆通网络将做好充足准备工作，为广大客户提供稳定、可靠的快递服务。
双11还没有开始，李佳琪和薇娅的直播间早就人声鼎沸，两人双11预测销售额70亿，光是定金就收到10亿!
来自联合国的报告显示，全球就业适龄妇女进入劳动力市场的比例不足50%，并且该数据在过去的25年间几乎没有变化，但现在似乎这一局面正在改变。据媒体报道，部分职业男女比例在悄然改变，但有些
义乌以小商品闻名全球，拥有者不少的海内外客户，因此义乌的物流也是十分繁忙，据交通运输部最新数据，义乌的快递量已位居世界第一，为国内最为集中的外贸产业带之一。
【双节假期快递业务量增长超5成】据国家邮政局统计数据显示， 10 月 1 日至 8 日，全国邮政快递业共揽收快递包裹18. 2 亿件，同比增长53.42%，投递快递包裹 18 亿件，同比增长62.51%。
近日，有消息称，快递业出现“罢工”，多位用户在社交平台提及包裹投递受到影响。对此，多家快递公司辟谣，否认罢工。据报道，“去网上翻一翻就会发现，每年临近秋季大促前，都
10月15日，中国快递协会副会长兼秘书长韩瑞林、中国快递协会副秘书长董晓云、中国快递协会会员部主任王芳莅临壹米滴答集团（下文简称“集团”）总部参观指导交流工作。集团创始人兼CEO杨兴运、行政本部负责人张甜、公共事务部负责人罗宽热情接待了韩瑞林副会长一行，并陪同参观集团总部、举行座谈会。
近日，一男生将自己打包成快递求婚，却意外被其他女生打开的乌龙视频火了。29日，杭州一男生藏身一个巨大的快递箱中，想向女友求婚送惊喜，不料被女友同事取快递时错拆，惊喜差点给错了人。幸
据中国新闻周刊消息，近期针对正在发酵的通达系快递公司全国多个城市网点停工罢工传闻，圆通、中通、申通、百世等公司相继回应称，罢工传闻为不实消息，目前快递网络运营正常。但多方否认后，关于快递网点欠薪罢工的讨论依然热烈。微博数据显示，最近一个月有关快递罢工的讨论已超过1万次，涉及通达系公司的全国多个网点。异常网点统计名单显示，圆通、申通、中通、百世汇通、韵达五家快递公司在一个月?
今日，国家邮政局公布数据称， 10 月 1 日至 8 日，全国邮政快递业共揽收快递包裹18. 2 亿件，同比增长53.42%;投递快递包裹 18 亿件，同比增长62.51%。
10月19日消息，圆通速递发布2020年9月快递业务主要经营数据公告，公告显示，圆通速递9月快递产品收入26.5亿元，同比增长19.58%；业务完成量12.17亿票，同比增长50.18%；快递产品单票收入2.18元，同比下滑20.38%。
【义乌快递量全球第一】据交通运输部最新数据显示，中国快递业务量年平均增速超过30%，快递业务总量和增速连续五年稳居世界第一。其中中国义乌的快递量已位居世界第一，为国内最为集中的外贸产业带之一。
据交通运输部最新数据，中国快递业务量年均增速超过30%，快递业务总量和增速连续五年稳居世界第一。其中，中国义乌的快递量已位居世界第一，为国内最为集中的外贸产业带之一。据悉，2020年我国
和智能手环相比,“智能心电衣”显得有些小众,而且听名字,及其令人联想到未来战士的形象,总觉得这种高科技离自己越近越搞不懂。其实智能心电衣这几年正在飞速发展,而且垂直解决人们的心脑血管健康问题,毕竟在我国现阶段,心脑血管疾病是大众健康的头号威胁。最近我收到了来自博迪加科技的智能穿戴产品-----智能心电衣。刚收到产品包裹时还以为寄错了产品,摸起来似乎只有纸盒的重量,因为印象中的智能穿戴因为携带了传感器、核心硬件等
近日，媒体报道称“多家快递公司封杀极兔快递”。对此，有快递公司内部人士表示，说韵达等几家快递联手封杀，一看就是极兔快递的碰瓷。这就像一个人长期蹭周围邻居家免费WiFi，突
双十一将至，快递企业们正磨刀霍霍向更大的电商节订单量“蛋糕”而去。但有一只来自印尼的快递“兔子”却正被同行围剿，这是为什么呢?
今日，国家邮政局举行快递业务旺季服务保障专题新闻发布会。据国家邮政局介绍，今年的旺季范围自11月初至2021年春节（2月12日）前夕，共计103天。其中，“双11”期间(11月11日至16日)将出现旺季峰值，预计日均快递业务量达4.9亿件，约是日常业务量的2倍。
10月19日消息，申通快递发布2020年9月经营简报，报告显示，申通快递9月快递服务业务收入18.71亿元，同比下滑8.59%。9月，申通快递完成业务量8.6亿元，同比增长18.58%；快递服务单票收入2.18亿元，同比下滑22.7%。
近日，针对“快递员暴力摔件”一事，圆通快递方面回应称，因为今年双十一跟往年不一样，从11月1日就开始，快递量激增，导致快递员压力增大。
说起一线快递人，相信很多人都会觉得他们跟文人墨客不搭边，更别说能熟背经典文学典著、明白其中含义。但这位 70 后老板却能做到，他是来自优速浙江省区东阳网点的金军良，一位擅长用人文关怀管理团队的网点老板。2015 年 3 月，老金临危受命接手了东阳网点，在自己家乡开始了新一轮的开疆拓土征战。说起老金，其实在很早之前就已与优速结缘，和伙伴一起经营义乌区域，是十足的老优速人。在实战经验丰富的老金经营下，东阳网点很快
9月15日，随着美国第三波制裁令的生效，很多芯片公司都无法对华为供货了，不过近期有五家芯片公司获得了许可，恢复了对华为的供货。今天美国射频芯..
10月新发安卓手机性能榜之后，今天下午鲁大师又发布了10月新发布安卓手机流畅榜。前后对比颇有意思，性能最强的，却不是最流畅的。流畅榜显示，Re..
国产悬疑神剧《隐秘的角落》相信很多人都不陌生，现在官方宣布它要登陆日本，而且是超硬核登陆，直接以中文原声呈现（附带日文字幕）。据悉，国产..
近日，知名童装品牌史努比拼多多旗舰店升级，携“多多童装时装秀”数十款走秀款童装首发上线，日单量达到历史新高。入驻拼多多一年多，史努比已售..
今年的iPhone 12系列总计有64GB、128GB、256GB和512GB四种容量，从国内外的情况来看，尽管首波仅上市了两款，可销量着实恐怖。Digitimes报道称，业..
本月，小米联合宝可梦推出了小米移动电源3皮卡丘定制版。这款10000mAh的定制版移动电源已经在小米商城、京东商城等平台开启预约，11月5日正式发售..
虽然尚未得到华为确认，但可查媒体报道显示，目前，Intel、AMD、三星显示、索尼、Skyworks思佳讯等均已拿到对华为的供货许可。来自英国金融时报的..
对于微软来说，Windows 10 10月更新的问题开始慢慢变多，之前已经有不少用户反馈，更新系统后文件浏览器崩溃或蓝屏死机。据外媒最新报道称不少用户..
经过三天激战，今年双11的“开门红”已经落幕，小米官方也发布了11月1-3日的数据统计，其中小米手机一口气拿下了天猫、京东、苏宁易购三..
荣耀V40系列最近可谓消息不断，在刚过去的10月有爆料称，该系列将于12月在国内发布，共有V40、V40 Pro、V40 Pro+三款机型。近日，关于V40系列的一..
三星将于今晚7点在南京发布折叠屏旗舰W21 5G。赶在发布会之前，@心系天下-中国电信官方微博提前展示了三星W21 5G真机。如图所示，三星W21由上一代..
10月25日，三星前董事长李健熙在首尔去世，享年78岁，这对韩国商界及高层来说是件大事。之后，不少名流、高官、媒体等都来吊唁或者参加葬礼，然而..
在《孤岛危机1：重制版》上线后，Crytek的下一步作品并非第二部重制，而是一部吃鸡网游，免费。据外媒报道，新作暂定名为《Crysis Next》，一款可..
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2020年一场疫情让全球乱了套，然而PC行业回过头来发现竟然因此受益了，今年的电脑不愁卖。全球第一大PC品牌联想CEO杨元庆表示，现在他们的电脑不缺..
从字节跳动公司计划在年底前再开放1万个工作岗位，在此之前字节跳动今年在国内招聘员工总数已经接近3万人。招聘完成后，字节跳动的员工总数将突破..
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由销售易主办的SaaS行业盛会"Engage2020"将于 11 月 19 日在北京隆重召开。作为销售易每年一度集中展示创新成果及综合实力的舞台，Engage大会自 2..