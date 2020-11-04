圆通回应快递员暴力摔件：一时情绪失控，已对其批评教育

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圆通回应快递员暴力摔件：一时情绪失控，已对其批评教育

2020-11-04 16:14 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:日前，陕西西安有网友发现小区内一名快递员正暴力摔快递，并拍下视频发布到网上，引发热议。

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对此，圆通方面回应称:因双11期间派件激增，业务员情绪崩溃，压力所致。圆通表示致歉，并已第一时间责令网点严肃处理，对该业务员进行约谈教育，关怀疏导，并对派件做调整安排。

目前业务员已充分认识到错误，向客户诚恳表达歉意。圆通表示，今后会加强对于员工的关怀工作，也请公众们多一点理解。

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