圆通回应快递员暴力摔件：一时情绪失控，已对其批评教育

说起一线快递人，相信很多人都会觉得他们跟文人墨客不搭边，更别说能熟背经典文学典著、明白其中含义。但这位 70 后老板却能做到，他是来自优速浙江省区东阳网点的金军良，一位擅长用人文关怀管理团队的网点老板。2015 年 3 月，老金临危受命接手了东阳网点，在自己家乡开始了新一轮的开疆拓土征战。说起老金，其实在很早之前就已与优速结缘，和伙伴一起经营义乌区域，是十足的老优速人。在实战经验丰富的老金经营下，东阳网点很快