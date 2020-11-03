苏宁易购上线“百亿补贴恒大房产专场”

饿了么今日宣布“百亿补贴”全面加码，重点补贴城市由最初的24城扩至124城，品类从餐饮拓展到生活服务等全品类。今年8月，饿了么推出百亿补贴，并表示这将是一个常态化的补贴行动。消费者在参与百亿补贴的商家下单，可以享受最高20元的额外补贴，补贴金额可与红包、满减叠加使用。“目前，百亿补贴已从首期的上海、北京、杭州、广州等24城，拓展到124城的优质商户。”饿了么百亿补贴项目负责人介绍，饿