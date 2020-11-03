苏宁易购上线“百亿补贴恒大房产专场”

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苏宁易购上线“百亿补贴恒大房产专场”

2020-11-03 20:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:今天，苏宁易购APP双十一主会场上线“百亿补贴恒大房产专场”，正式开卖全国恒大房源。

房地产、创业 (4)

值得注意的是，除了苏宁易购APP，苏宁全国线下门店也将同步销售。“大到一线城市核心闹市区，小到家门口的苏宁小店，都可以以优惠的价格购买恒大这批房源。”中超决赛前，苏宁这波操作可以说是十分优秀了。

昨日，中超联赛半决赛全部战罢，江苏苏宁易购和广州恒大两支俱乐部最终挺进决赛。

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