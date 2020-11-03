字节跳动在京启用首栋自有办公楼 斥资50亿元

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:据中国网消息，字节跳动斥资50亿元在北京海淀区北三环方恒中心购置了一栋新大楼。据悉这是字节跳动在京的首个自有产权办公楼，目前已有数千名员工入驻。
该大楼占地面积约2.3万平方米，位于西直门、中关村、亚奥三大商圈交汇点，地理位置优越。
自创立以来，字节跳动在北京长期没有自有办公楼。随着公司规模的不断扩大，其团队曾频繁搬家。字节跳动曾公开表示，预计到年底全球员工人数将从6万增长至10万。
站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:据中国网消息，字节跳动斥资50亿元在北京海淀区北三环方恒中心购置了一栋新大楼。据悉这是字节跳动在京的首个自有产权办公楼，目前已有数千名员工入驻。
该大楼占地面积约2.3万平方米，位于西直门、中关村、亚奥三大商圈交汇点，地理位置优越。
自创立以来，字节跳动在北京长期没有自有办公楼。随着公司规模的不断扩大，其团队曾频繁搬家。字节跳动曾公开表示，预计到年底全球员工人数将从6万增长至10万。
今日，字节跳动宣布启用全新教育品牌“大力教育”，原今日头条CEO陈林出任大力教育CEO。同时，大力教育还发布了首款教育创新硬件产品“大力智能作业灯”。
近日，今日头条起诉今日油条商标侵权。企查查APP显示，除了今日头条，北京字节跳动科技有限公司曾于 2013 年申请注册“每日头条”商标，目前多品类商标为已注册。随后 2017 年申请注册“明日头条”、“昨日头条”商标，后被宣告商标无效。
今日头条是字节跳动公司旗下的一个平台，提供了新闻资讯等在内的众多领域内容，但最近河南一家名为今日油条的店铺被今日头条起诉，引发了不少网友的关注。由于这家店铺的名称、门店招牌设计风格与今日头条十分相似，被告上法庭，案由为商标权权属、侵权纠纷。
据企查查APP显示，2017年，北京字节跳动科技有限公司申请注册“明日头条”、“昨日头条”商标，后被宣告商标无效。目前，字节跳动已成功申请注册“每日头条”等商标。
近日，因网红店铺今日油条logo与今日头条极度相似，北京字节跳动科技有限公司申请行为保全，将河南今日油条餐饮管理有限公司、郑州市金水区今日油条早餐店、河南烧烤者食品有限公司起诉至法庭，案由为商标权权属、侵权纠纷。
一家位于河南郑州的油条店引发网友关注，只因该店的名字为“今日油条”，与字节跳动旗下的今日头条仅一字之差。为此，字节跳动以商标权权属、侵权纠纷为由将今日油条背后的河南今日
行为保全是指在民事诉讼的概念中，为避免当事人或者利害关系人的利益受到不应有的损害或进一步的损害，法院得依他们的申请对相关当事人的侵害或有侵害之虞的行为采取强制措施。对行为保全的裁定，不可以上诉，但可以申请复议。近日，杭州铁路运输法院发布一则关于字节跳动公司、浙江今日头条公司诉XX公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案申请行为保全民事裁定书。
2014年1月20日，张某注册了域名“toutiaoba.com”（简称诉争域名）。2018年7月4日，字节跳动公司向亚洲域名争议解决中心北京秘书处（简称域名中心）投诉，主张其对诉争域名享有在先权益，张某对诉争域名的注册、使用具有恶意，故要求将诉争域名转移至字节跳动公司。
10月16日，针对今日头条起诉今日油条一事，今日油条发布致歉信称，对于占用了公共资源以及耗费了大家的宝贵时间深表歉意。今日油条表示：“曾经，卫龙的“苹果风”让人莞尔一笑，今日，我们也期望赋予传统早餐新的力量。作为信息行业的翘楚，今日头条是被大众认可的媒体品牌，今日油条也以他们为榜样，立志成为百姓喜爱的早餐品牌。我们期望双方在各自的领域中不断进步，为大家提供更好的产品和服务。”
日前河南一家一家名为今日油条的网红店装修、logo与今日头条极其相似引起众金网友关注。目前，今日头条母公司字节跳动已经起诉今日油条商标侵权。对此，今日油条客服对此表示，目前已收到起诉通知，营业正常。
近日，一家名为今日油条的店铺火爆网络，由于该店铺装修、logo与今日头条极度相似，所以今日头条将该店铺背后公司告上法庭。从网友晒出的照片来看，今日油条摆出的菜单很像今日头条的界面，提
乍一听“活得通透”，好像有些晦涩难懂，那么不妨换个词，就比较好理解了，“活得通透”就是活得明明白白。活出真实自我，活得逍遥自在，不在乎世俗的眼光，即便你特立独行，放纵不羁，又或者你的思想和行为不被外人所理解和接受，但只要你问心无愧，收获了心灵上的平和与宁静，这种生活就是快乐无忧的。关于活得通透这个深刻的话题，今日头条携手著名演员、主持人倪萍及 22 位头条创作者，与广大网友展开了一次深入探讨。倪萍谈何
据界面新闻报道，近日，字节跳动正考虑推动抖音业务单独在港上市。知情人士称，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。对此，字节跳动相关负责人回应称:确实有在考虑抖音独立分拆上市的计划，但目前还未确定。此前，路透社就曾报道称字节跳动正考虑其国内业务在港上市，预计估值将超过1000亿美元。
2020 年，长视频战场正在变天。B站与字节跳动对于长视频的布局和野心，早已经不再是新鲜事。它们近期对这片领地开始强势猛攻，原有霸主优爱腾芒从曾经势如破竹的挑战者变为守城者，战场焦点换位，竞争背后隐藏着威胁、变动和不安。
近日，“今日头条起诉今日油条商标侵权”一事在网上传播的沸沸扬扬，针对今天头条的起诉，今日油条方面回应称，自己是今日头条忠实用户，“傍大牌”只是觉得好玩而已。被今日头条起诉自己有点懵，但已积极应诉。目前已收到起诉通知，营业正常。
字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市。知情人士称，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。
今日，针对“字节跳动拟推抖音单独赴港上市”的报道，字节跳动方面回应称，在考虑部分业务上市计划，还没有最后确定。
今日，针对“字节跳动入局社区团购”的报道，字节跳动回应称，消息不实。此前，有媒体报道称，字节跳动正在招兵买马，布局社区团购，最快11月在山东中部地区试点。接近字节跳动人士透露，社区团购将成为一级事业部。新事业部可能命名为“今日优选”、“今日买菜”或“跳动优选”。
2020年的今日头条生机大会即将拉开序幕。10月30日，今日头条上线“致敬真知灼见·今日头条百大人气创作者评选”活动，为生机大会进行预热。活动由今日头条用户投票选出“2020今日头条百大人气创作者”，入选者将获得包括户外广告荣誉展示、官方流量扶持等一系列奖励，各赛道的前3名创作者更有机会成为生机大会特邀嘉宾，在大会上与用户面对面分享自己的成就与“真知灼见”。“生机大会”是今日头条一年一度的创作者盛会，其前身是?
新商业变革、技术革新、竞争格局剧变，加上席卷全球的疫情“黑天鹅”事件爆发，在诸多因素叠加之下，中国互联网公司的折叠，按下了快进键。少数公司成为了幸运儿。腾讯、阿里巴巴、拼多多、字节跳动、美团点评、京东等巨头们的市值或估值，刷新了一个又一个纪录，他们依然在征战中书写着商业大航海的传奇故事。
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