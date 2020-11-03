字节跳动在京启用首栋自有办公楼 斥资50亿元

站长之家(ChinaZ.com) 11月3日 消息:据中国网消息，字节跳动斥资50亿元在北京海淀区北三环方恒中心购置了一栋新大楼。据悉这是字节跳动在京的首个自有产权办公楼，目前已有数千名员工入驻。

该大楼占地面积约2.3万平方米，位于西直门、中关村、亚奥三大商圈交汇点，地理位置优越。

自创立以来，字节跳动在北京长期没有自有办公楼。随着公司规模的不断扩大，其团队曾频繁搬家。字节跳动曾公开表示，预计到年底全球员工人数将从6万增长至10万。