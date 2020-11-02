港交所公告：蚂蚁集团已获纳入中央结算系统

根据港交所官网发布通告称，蚂蚁科技集团股份有限公司已获接纳在中央结算系统内进行结算、交收及提存。
根据港交所官网发布通告称，蚂蚁科技集团股份有限公司已获接纳在中央结算系统内进行结算、交收及提存。
10月22日消息，昨日，港交所官网显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯，并公布了蚂蚁集团的聆讯后资料集（第一次呈交）。同一天，蚂蚁集团在科创板IPO注册获证监会同意。蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，按照1：1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。蚂蚁集团境外H股发行与A股发行同步进行，H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁
10月30日消息，据港交所发布的消息，推出蚂蚁科技集团股份有限公司股票期权。此前，港交所还宣布，蚂蚁科技集团股份有限公司获准列入认可卖空指定证券名单。蚂蚁集团27日上午正式在香港公开招股，首日蚂蚁集团IPO孖展暂录约1381.67亿元，相当于超额认购约40.35倍。根据蚂蚁集团在香港交易所官网公布的招股书显示，招股日期截至30日中午，预计11月5日在港交所挂牌上市。香港上市发行价格定位每股80.00港元。截至今天早?
据港交所官网显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯。据蚂蚁集团公布数据显示，今年前三季度蚂蚁集团实现营业收入1181.91亿元，同比增长42.56%，实现毛利润695.49亿元，同比增长74.28%。
10月30日消息，据港交所，蚂蚁科技集团股份有限公司获准列入认可卖空指定证券名单。截至今天早上11时，蚂蚁集团港股IPO公开发售部分的申购人数已经超过147万人，冻资金额约1.3万亿港币，创下港股史上最高纪录。同时，蚂蚁认购人数也打破了2006年工商银行在港上市的纪录，当时认购人数为97.7万。蚂蚁集团27日上午正式在香港公开招股，首日蚂蚁集团IPO孖展暂录约1381.67亿元，相当于超额认购约40.35倍。根据蚂蚁集团在香
今日，港交所发布公告称，将推出蚂蚁科技集团股份有限公司股票期权。
据财联社报道，蚂蚁集团CFO韩歆毅表示，此前“美国国务院将蚂蚁集团纳入贸易黑名单”的报道不具事实基础，对蚂蚁集团不构成重大影响。
10月21日，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。
在今日下午的网上路演上，蚂蚁集团表示，和美团不处在一个同竞争赛道，美团的竞争对手是饿了么。
DoNews10月21日（记者 翟继茹）21日，证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票（IPO）注册。早在2014年，马云就表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾，当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市”。6年后，蚂蚁集团成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。数据显示，目前美股市值前10的公司中，有包括“FAAMG”在内的共7家科技公司；港股市值前10的公司有4家科技公司，如阿里巴巴、腾讯等；而A股市值前10中，科技公司的数量
7月20日，蚂蚁集团官方宣布A+H上市计划，计划在科创板和港交所寻求同步发行上市。根据证监会官网最新信息，蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书，10月19日也就
今日，杭州市与蚂蚁集团签订战略合作框架协议，蚂蚁集团全球总部正式落户杭州，双方将聚焦产业发展、技术创新、业务应用、空间拓展、品牌建设五大重点领域。
上交所官网显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，经过近1万个投资机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。按照发行定价，预计绿鞋前A股募资规模1150亿元，绿鞋后A股募资规模1322亿元。其中绿鞋前面向机构和个人投资者的打新规模约220亿元。港股的发行价也于同日公布，为80港元，刨除汇率影响后与A股基本持平。询价公告
在第二届外滩金融峰会上，马云透露称，“昨天晚上我们在上海确定了蚂蚁金服的定价。”马云指出，这是人类有史以来最大规模融资定价，也是五年来第一次在纽约城外完成如此大体量的定价。不过，马云并未透露上市定价的具体金额。此前，据多家媒体报道，蚂蚁由原本初步计划11月6日挂牌，现将提前一日至11月5日。而日前，蚂蚁集团也已经发布科创板上市招股意向书，本次A股初始发行股票数量不超过16.7亿股，?
今天，蚂蚁集团A股网上申购开启。根据此前发布的公告内容显示，蚂蚁集团A股网上申购日为2020年10月29日，投资者申购无需缴纳申购款，2020年11月2日根据中签结果缴纳认购款。根据此前上交所官网公开的信息显示，蚂蚁集团IPO初步询价完成，经过近1万个投资机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68.8元，总市值2.1万亿元，较此前多家投行预测约2.5万亿-3万亿元估值，折让幅度约20%-30%。按照发行定价，预?
据上交所官网显示，蚂蚁集团科创板上市注册生效。
据IFR消息，蚂蚁集团香港IPO获得中国证监会批准。
今日，蚂蚁集团董事长井贤栋在回答投资者问题时表示，花呗用户可享受长达40天免息期，免息期后可进行分期还款，截至2020年6月30日止12个月期间，花呗日利率可低至约万分之二，大部分贷款的日利率为万分之四左右或以下。
【蚂蚁集团A股发行价确定】蚂蚁“A+H”两地上市，有望成为有史以来全球最大的IPO，这也吸引了国外资本市场的注意。10 月 26 日晚间，蚂蚁集团披露发行公告，经过近 1 万个投资机构账户询价，最终A股发行价确定为每股68. 8 元，总市值2. 1 万亿元。港股的发行价也于同日公布，为 80 港元，刨除汇率影响后与A股基本持平。
【蚂蚁集团公布上市发行方案】 10 月 21 日晚间，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。
据南华早报消息，蚂蚁集团香港IPO获得香港交易所批准。
今天，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家外汇管理局对蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明进行了监管约谈。对此，蚂蚁..
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