蚂蚁上市路演片里一位“吐槽大神”当主角?网友争当支付宝首席拍砖官

29日，蚂蚁启动网上申购，没想到交易场外的热度丝毫不输场内。

近日，一篇名为《支付宝，我手里的板砖还等着你》的文章在社交媒体刷屏。文章历数几次支付宝曾经历的“全网黑”事件，把自己自封为支付宝CPO（首席拍砖官），结果引发一众网友跟风“自封CPO”。

“支付宝虽然成绩不少，但是想当年傻事也没少干，要不是每个支付宝用户一路拍砖鞭策，支付宝肯定没有今天。”

在网友的盘点中，支付宝至少经历过4次用户的“一骂之恩“。2009年，网上付款需要银行u盾、数字证书、电子口令卡、输入双重密码……支付体验极差。有用户痛骂，“我但凡有得选，绝对不会用支付宝”。后来马云亲自带队，挨个请求银行开通支付专线，一年下来，支付成功率提高到了95%。

2016年，支付宝开年就因为敬业福发的少，被用户骂“脑子进屎“，后来又踩了大雷，因为执迷社交做”圈子“，遭到用户痛骂”自从踏上社会，你就开始学坏“。当时的CEO彭蕾说:“爱之深责之切，请大家继续鞭笞。” 后来支付宝痛定思痛，一心做好支付和服务，五福也大获成功。

2017年，支付宝宣布一个新功能，芝麻分700分以上申请日本5年往返签证，不用提交银行流水。没想到才2天，因为日本方面政策变化，这个功能就不能用了，用户的骂声又涌来。马云不服气，后来每次见到各国总统总理，总是忍不住安利，希望对方能够参考芝麻分，简化签证材料。一年多后，终于真正搞定了加拿大签证。

因为盘点过于真实，引发了几万网友的大型“怀旧潮“。大家纷纷留言认领“CPO”:

“不是我倚老卖老，你们现在能拿到敬业福都有我当年骂支付宝出的一份力“;

“孟母三迁，我为了支付宝铁面三骂“;

“当年我让支付宝不要搞社交，支付宝就急转掉头走上正轨“

“当年为了支付宝敲烂了几个键盘我就不说了，这些年真的付出了太多“

“支付宝，商量商量，当年骂的那几句，是不是也能算我技术入股?“

支付宝官微正式回应，不仅表示认可这一头衔，还要给CPO们送100个鸡毛掸子:“凭此掸随时可来园区视察，希望朋友们继续鞭策我到至少102岁!”

10月28日，蚂蚁上市路演片，曾经骂过支付宝无障碍版本不好用的视障用户孙涛，还被请上片子，成为支付宝最重要的用户代表。