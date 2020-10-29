iPhone12悄悄加单200万部，明年有望卖出2.3亿部

苹果iPhone12一经发布以来就获得了大量用户的关注，主要原因是今年iPhone12外观有了很大变化，边框为直角设计，同时还支持了5G网络，不少手持iPhone6s、iPhone7等旧机型的用户成为换机的主力，线下渠道甚至出现多年来极少出现的加价现象。

为了提升iPhone12的供应需求，供应链有消息称苹果已经追加了200万台iPhone12的订单，这使得今年第四季度iPhone12全系列的销量有望超过8000万部，2021年全年iPhone12销量会达到2.3亿-2.4亿部，这可能会是iPhone6发布以来销量最好的一代机型。

今年iPhone12在外观上最大的变化就是将圆润的边框改成了iPhone4时代的直角风格，此前多年iPhone都是使用圆润的边框设计，这使得iPhone12在外观上就和之前的几代有了很大的不同，同时全系列屏幕都是OLED，边框十分窄，因此在正面看起来颜值就高了不少。

在今年iPhone12全系列还支持5G网络，除了尺寸最小的iPhone12mini外，都是可以双卡双待，所以国内很多用户也会为此买单，毕竟现在很多一线城市已经有不错的5G基站布局，其他城市也很快会有5G网络覆盖，所以今年开始有越来越多人打算入手5G版的iPhone。

虽然在iPhone12发布会之后，大家对于苹果取消耳机和充电器的做法十分不满，但是最终门店体验人数的火爆以及网络预约情况来看，今年iPhone12无疑销量会很不错。