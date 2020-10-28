字节跳动在福建成立新公司 经营范围含人工智能公共数据平台等

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:企查查APP显示，近日，福建极准互动科技有限公司成立，注册资本3000万人民币，法定代表人为李彤，公司经营范围包括计算机系统服务、人工智能公共数据平台、线下数据处理服务、物联网技术服务、软件外包服务、物联网应用服务等。
企查查工商信息显示，该公司由北京吉云互动科技有限公司100%持股，后者为北京字节跳动科技有限公司的全资子公司。
站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:企查查APP显示，近日，福建极准互动科技有限公司成立，注册资本3000万人民币，法定代表人为李彤，公司经营范围包括计算机系统服务、人工智能公共数据平台、线下数据处理服务、物联网技术服务、软件外包服务、物联网应用服务等。
企查查工商信息显示，该公司由北京吉云互动科技有限公司100%持股，后者为北京字节跳动科技有限公司的全资子公司。
近日，今日头条起诉今日油条商标侵权。企查查APP显示，除了今日头条，北京字节跳动科技有限公司曾于 2013 年申请注册“每日头条”商标，目前多品类商标为已注册。随后 2017 年申请注册“明日头条”、“昨日头条”商标，后被宣告商标无效。
今日头条是字节跳动公司旗下的一个平台，提供了新闻资讯等在内的众多领域内容，但最近河南一家名为今日油条的店铺被今日头条起诉，引发了不少网友的关注。由于这家店铺的名称、门店招牌设计风格与今日头条十分相似，被告上法庭，案由为商标权权属、侵权纠纷。
据企查查APP显示，2017年，北京字节跳动科技有限公司申请注册“明日头条”、“昨日头条”商标，后被宣告商标无效。目前，字节跳动已成功申请注册“每日头条”等商标。
近日，因网红店铺今日油条logo与今日头条极度相似，北京字节跳动科技有限公司申请行为保全，将河南今日油条餐饮管理有限公司、郑州市金水区今日油条早餐店、河南烧烤者食品有限公司起诉至法庭，案由为商标权权属、侵权纠纷。
一家位于河南郑州的油条店引发网友关注，只因该店的名字为“今日油条”，与字节跳动旗下的今日头条仅一字之差。为此，字节跳动以商标权权属、侵权纠纷为由将今日油条背后的河南今日
9月27日，由中国科学院人工智能产学研创新联盟举办的“人工智能创新大讲堂”系列活动的首期暨启动仪式在北京中国科学院学术会堂正式开启。“人工智能创新大讲堂”旨在通过传播、共享国内外人工智能领域新技术、新产品、新政策，提升全社会对人工智能的认知水平，让公众、企业、政府等共享人工智能发展成果，共促人工智能产业发展。本次活动由中国科学院科技战略咨询研究院副院长、中国科学院人工智能产学研创新联盟秘书长张凤主持?
谷歌宣布其人工智能平台的一个关键组成部分——人工智能预测服务已正式全面启动。该服务支持托管在主流的机器学习框架，包括TensorFlow、XGBoost和Scikit-Learn中。AI Prediction服务充当机器学习管道的最后阶段。它在云中托管经过训练的机器学习模型，以推断新数据的目标值。部署在AI预测服务中的经过训练的模型作为REST端点公开，可以从任何支持HTTP的标准客户端调用这些端点。AI平台预测服务基于Google Kubernetes Engine（GKE
行为保全是指在民事诉讼的概念中，为避免当事人或者利害关系人的利益受到不应有的损害或进一步的损害，法院得依他们的申请对相关当事人的侵害或有侵害之虞的行为采取强制措施。对行为保全的裁定，不可以上诉，但可以申请复议。近日，杭州铁路运输法院发布一则关于字节跳动公司、浙江今日头条公司诉XX公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案申请行为保全民事裁定书。
2014年1月20日，张某注册了域名“toutiaoba.com”（简称诉争域名）。2018年7月4日，字节跳动公司向亚洲域名争议解决中心北京秘书处（简称域名中心）投诉，主张其对诉争域名享有在先权益，张某对诉争域名的注册、使用具有恶意，故要求将诉争域名转移至字节跳动公司。
10月16日，针对今日头条起诉今日油条一事，今日油条发布致歉信称，对于占用了公共资源以及耗费了大家的宝贵时间深表歉意。今日油条表示：“曾经，卫龙的“苹果风”让人莞尔一笑，今日，我们也期望赋予传统早餐新的力量。作为信息行业的翘楚，今日头条是被大众认可的媒体品牌，今日油条也以他们为榜样，立志成为百姓喜爱的早餐品牌。我们期望双方在各自的领域中不断进步，为大家提供更好的产品和服务。”
日前河南一家一家名为今日油条的网红店装修、logo与今日头条极其相似引起众金网友关注。目前，今日头条母公司字节跳动已经起诉今日油条商标侵权。对此，今日油条客服对此表示，目前已收到起诉通知，营业正常。
近日，一家名为今日油条的店铺火爆网络，由于该店铺装修、logo与今日头条极度相似，所以今日头条将该店铺背后公司告上法庭。从网友晒出的照片来看，今日油条摆出的菜单很像今日头条的界面，提
据外媒TheVerge报道，谷歌在其“SearchOn”活动上详细介绍了一系列新功能，它将在未来几周和几个月内对其基础的谷歌搜索服务进行改进。这些变化主要集中在使用新的人工智能和机器学习技术，为用户提供更好的搜索结果。其中最主要的是：一个新的拼写检查工具，谷歌承诺将帮助识别即使是最糟糕的拼写查询。
10 月 19 日，全国信息技术标准化技术委员会人工智能分委会（以下简称"全国信标委分委会"）工作组/研究组组长评选结果公示，云从科技作为更高效的人机协同解决方案提供商，成功当选为产品和服务研究组副组长。全国信标委分委会公示通知在此次全国信标委分委会公示中，共有 16 家企业入选工作组/研究组组长、副组长单位。云从科技此次进入人工智能产品和服务研究工作组，是公司"定义智慧生活"的企业愿景的实践延伸，将与小米、腾讯?
据界面新闻报道，近日，字节跳动正考虑推动抖音业务单独在港上市。知情人士称，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。对此，字节跳动相关负责人回应称:确实有在考虑抖音独立分拆上市的计划，但目前还未确定。此前，路透社就曾报道称字节跳动正考虑其国内业务在港上市，预计估值将超过1000亿美元。
2020 年，长视频战场正在变天。B站与字节跳动对于长视频的布局和野心，早已经不再是新鲜事。它们近期对这片领地开始强势猛攻，原有霸主优爱腾芒从曾经势如破竹的挑战者变为守城者，战场焦点换位，竞争背后隐藏着威胁、变动和不安。
近日，“今日头条起诉今日油条商标侵权”一事在网上传播的沸沸扬扬，针对今天头条的起诉，今日油条方面回应称，自己是今日头条忠实用户，“傍大牌”只是觉得好玩而已。被今日头条起诉自己有点懵，但已积极应诉。目前已收到起诉通知，营业正常。
在人工智能时代，编程是每一个孩子必备的基本能力。在美国，编程已经成为孩子继阅读、写作、算术这三项基本能力外所需掌握的第四项必备技能。不仅仅是美国，在英国、德国、日本等发达国家，少儿编程要么已经被列入幼龄阶段必修课，要么已经成为家长最火爆的需求。 好比英语是通向世界的语言，编程就是未来的通用语言，未来的社会必定是科技社会，没有编程思维，都没法操控电器，跟现在不会用遥控器一样。今天，极客晨星就来和家长
10月23日消息，据国外媒体报道，沙特阿拉伯数据与人工智能局22日与华为建立合作伙伴关系，共同推动沙特国家人工智能能力发展计划，帮助沙特实现数字化转型。华为全球人工智能峰会由沙特数据与人工智能局主办，以视频会议方式于21日和22日举行，吸引了超过200位行业专家和决策者参与，共同探索人工智能在未来的作用。沙特数据与人工智能局（SDAIA）当天在全球人工智能峰会上与华为在线签署了国家人工智能能力发展计划谅
据天眼查App显示，10月21日，上海小度人工智能有限公司成立，该公司注册资本1亿人民币，由北京百度网讯科技有限公司全资控股。
在无数魔都小囡的记忆中，夏天就是一边吹着嘎吱作响的电扇，一边喝着刚从冰箱里拿出来的延中汽水，瓶盖拧开的瞬间，呲~夏日的燥热好像也跟随着气泡..
自成立以来，曼彻教育便积极探索信息技术与教育教学深度融合的教学模式和有效机制。通过不断优化在线教育教学系统，增强师资队伍的在线教学能力，..
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当前我国乘用车销量已经连续多月增长，但即便如此，作为国内最大的汽车经销商集团——广汇汽车净利润仍处呈现负增长趋势。10月28日，广..
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还记得上一次巨头小程序发布能力是什么时候吗?似乎许久了，毕竟小程序作为一款互联网产品已经相当成熟，巨头发布能力的节奏自然慢下来了。正因如..
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10月28日消息，努比亚宣布努比亚Play开启Android 11内测招募。在努比亚社区填写IMEI（移动通信国际识别码）等基本信息之后获取内测资格即可体验到..
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2020年10月27日,安徽合肥市投资促进局副县职干部张好启一行以及淮南市寿县招商局局长余松等一行领导莅临国泰·奥北科技园,北京国泰创业投资集团有..
伴随着时代的发展与科技的进步，以 90 后、 00 后为代表的年轻人逐渐成为消费人群中重要的分支，他们对消费多样化的需求日渐增加，对品质生活的需..