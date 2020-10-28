字节跳动在福建成立新公司 经营范围含人工智能公共数据平台等

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字节跳动在福建成立新公司 经营范围含人工智能公共数据平台等

2020-10-28 14:30 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月28日 消息:企查查APP显示，近日，福建极准互动科技有限公司成立，注册资本3000万人民币，法定代表人为李彤，公司经营范围包括计算机系统服务、人工智能公共数据平台、线下数据处理服务、物联网技术服务、软件外包服务、物联网应用服务等。

企查查工商信息显示，该公司由北京吉云互动科技有限公司100%持股，后者为北京字节跳动科技有限公司的全资子公司。

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