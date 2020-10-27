男子注册头条相似域名遭起诉 法院：域名归属字节跳动

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:据知产北京公众号消息，2014年1月20日，张某注册了域名“toutiaoba.com”（简称诉争域名）。

2018年7月4日，字节跳动公司向亚洲域名争议解决中心北京秘书处（简称域名中心）投诉，主张其对诉争域名享有在先权益，张某对诉争域名的注册、使用具有恶意，故要求将诉争域名转移至字节跳动公司。

2018年8月28日，域名中心作出裁决，将诉争域名转移至字节跳动公司。

张某则认为其正当注册并正常使用诉争域名，有权继续合法持有，故诉至法院。

一审法院经审查认为，张某对“toutiaoba”标识的商业使用始于其注册诉争域名即2014年1月20日，而字节跳动公司至迟于其成立时即2012年3月9日开始使用“toutiao”及相关近似标识，上述标识之间的主要识别部分相同，且张某注册使用诉称域名从事与字节跳动公司相同或类似的经营活动。

一审法院据此认定张某在没有在先权益的情况下，无正当理由注册诉争域名并用于经营的行为，存在有意攀附字节跳动公司商誉和造成用户混淆的主观恶意，明显违背了诚信原则，进而判决驳回张某的全部诉讼请求。

张某不服一审判决，上诉至北京知识产权法院。

对此，法院认为，虽然张某主张诉争域名与“toutiao.com”域名存在差异，但考虑到二者的主要识别部分在字母组成和读音上均较为相近，故一审法院认定二者构成近似并无不当，本院予以确认。在此基础上，考虑到张某以搜索库公司名义开办的头条网网站的备案名称和整体页面设计均与字节跳动公司经营的今日头条网站较为相近，加之其网站登载的部分内容、提供的部分服务亦与今日头条网站存在重合，足以造成相关公众的混淆。