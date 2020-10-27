特斯拉曾向马斯克支付300万美元购买商业责任保险 目前已终止

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:据cnbc报道，根据周三公布的一份新文件显示，特斯拉公司曾向其CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）本人支付300万美元，用以购买一种为期90天的重要商业保险，这种保险可以帮助公司董事和管理人员的承担某些法律费用。

不过，文件称特斯拉已经结束了这一有争议的安排，并采取了一种更传统的保险形式。

今年4月，特斯拉向其股东表示，该公司将在一年时间里停缴“董事和高管责任保险”。相反，而是向马斯克个人支付一笔钱，用来承担公司高管或董事会成员的法律辩护、和解或判决的费用。当时，特斯拉在一份文件中表示，采取这种方式的原因是保费“高得不成比例”。

备案文件显示，截至2020年6月，马斯克和特斯拉之间有一项协议，内容是由他来为90天的“董事和高管责任保险”提供总计高达1亿美元的“赔偿保险”。一般来说，“赔偿保险”可以为一家公司及其董事会成员和高管提供保护，使其在面临代价高昂的诉讼时不必支付自己的辩护、和解或判决费用。

文件称，作为回报，特斯拉“同意向公司CEO支付总计300万美元”，并表示这一费率是以“基于市场的保费”为基础的，90天内按比例计算，然后折扣一半。

特斯拉表示，这份协议现已终止，该公司“转而将董事和高管的责任保险单与第三方航空公司捆绑在一起”。

据分析，这一举动可能使得马斯克和本应对其进行监督的特斯拉董事会可能会发生利益冲突。