苹果回应iPhone12消磁，建议购买卡包保护

苹果iPhone12自从10月份发布以来，就成为了互联网上最有热度的话题之一，仅仅一个讨论iPhone12蓝色就可以成为热搜前列，可见iPhone12今年是多么的受关注。在近日，网络上也出现了iPhone12背部内嵌的MagSafe充电器磁铁会让部分卡片消磁的问题，苹果官方出面作出了回应。

苹果iPhone营销副总裁Kaiann Drance接受采访是表示，带磁条的信用卡磁力较强，不会受到影响，但部分卡片比如房卡等需要小心，如果将iPhone12手机和这些磁性较弱的卡放一起，容易导致卡的磁性消失。

苹果也表示最好的解决方式就是购买苹果做了屏蔽处理的吸附皮革卡包，这个卡包也是在今年iPhone12发布之后，在苹果官网上架的一款产品。

苹果的MagSafe 皮革卡包在官网售价是479元，可以直接贴附在iPhone12系列手机背后，然后将银行卡等放入到卡包里面，不过价格相对很多的卡包都贵了不少。

MagSafe是苹果在今年新推出的一个功能，在iPhone12系列手机中加入这一功能，可以让MagSafe无线充电或其他MagSafe配件直接贴附吸在手机背后，使用起来十分便捷。

苹果发布iPhone12之后，在国内销量十分火爆，甚至出现部分颜色和机型有黄牛加价的情况，但是苹果的股价却不升反跌，自从10月13日发布会之后就开始下跌，从124美元跌至115美元/股，看来市场并不看好苹果的iPhone12销量。