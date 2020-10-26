字节跳动回应抖音在港上市：有考虑但还未确定

站长之家(ChinaZ.com) 10月26日 消息:据界面新闻报道，近日，字节跳动正考虑推动抖音业务单独在港上市。知情人士称，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。
对此，字节跳动相关负责人回应称:确实有在考虑抖音独立分拆上市的计划，但目前还未确定。此前，路透社就曾报道称字节跳动正考虑其国内业务在港上市，预计估值将超过1000亿美元。
值得注意的是，抖音的竞争对手快手也在启动赴港上市事宜，最快将在2021年第一季度赴港上市，预计估值500亿美元。
站长之家(ChinaZ.com) 10月26日 消息:据界面新闻报道，近日，字节跳动正考虑推动抖音业务单独在港上市。知情人士称，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。
对此，字节跳动相关负责人回应称:确实有在考虑抖音独立分拆上市的计划，但目前还未确定。此前，路透社就曾报道称字节跳动正考虑其国内业务在港上市，预计估值将超过1000亿美元。
值得注意的是，抖音的竞争对手快手也在启动赴港上市事宜，最快将在2021年第一季度赴港上市，预计估值500亿美元。
字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市。知情人士称，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。
今日，针对“字节跳动拟推抖音单独赴港上市”的报道，字节跳动方面回应称，在考虑部分业务上市计划，还没有最后确定。
10月26日消息，据36氪报道，字节跳动正考虑推动抖音业务单独在香港上市。对此，字节跳动方面向TechWeb回应称，在考虑部分业务上市计划，但还没有最后确定。近两年，关于字节跳动上市的消息时有传出。今年7月，有消息称，字节跳动中国业务考虑在香港或上海上市，此外还考虑将非中国业务在欧洲或美国上市的选项。当时字节跳动的估值在900亿美元至1000亿美元之间。今日，又传出字节跳动国内业务将再度分拆，抖音要单独上?
今日，SensorTower公布数据称， 2020 年 9 月抖音及海外版TikTok在全球App Store和Google Play吸金超过1. 3 亿美元，是去年 9 月的7. 9 倍，再次蝉联全球移动应用(非游戏)收入榜冠军。其中，大约89%的收入来自中国版本抖音;美国市场排名第二
2020 年，长视频战场正在变天。B站与字节跳动对于长视频的布局和野心，早已经不再是新鲜事。它们近期对这片领地开始强势猛攻，原有霸主优爱腾芒从曾经势如破竹的挑战者变为守城者，战场焦点换位，竞争背后隐藏着威胁、变动和不安。
今日，针对“字节跳动入局社区团购”的报道，字节跳动回应称，消息不实。此前，有媒体报道称，字节跳动正在招兵买马，布局社区团购，最快11月在山东中部地区试点。接近字节跳动人士透露，社区团购将成为一级事业部。新事业部可能命名为“今日优选”、“今日买菜”或“跳动优选”。
企查查 App 显示，北京字节跳动科技有限公司申请注册多项 “ByteCoffee”商标，目前状态为注册申请中。“ByteCoffee”商标国际分类分属 “30 - 方便食品”及 “43 - 餐饮住宿”。
今天，AI财经社报道称，字节跳动正在布局社区团购，以高出市场两倍薪资挖人。报道称字节跳动最快将于11月在山东中部地区试点，最慢12月推进。
据企查查 App 显示， 9 月 18 日，北京字节跳动网络技术有限公司申请注册多件 “锤子写作”商标，目前状态为注册申请中。
字节跳动将大力布局社区团购领域，并在今年下半年已经开始入局计划。新事业部可能命名为“今日优选”、“今日买菜”或“跳动优选”。
企查查APP显示， 9 月 29 日，有爱互动完成战略投资，投资方为字节跳动，同时字节跳动全资子公司北京游逸科技有限公司入股其经营主体北京有爱互娱科技有限公司，持股5.89%。
再度瞄准网文平台，入股九库文学网，短短半年多时间，这已经是字节跳动的第 5 次出手。舆论一度高涨，张一鸣开始对网文平台扫货，是不是要加速影视化了。
行为保全是指在民事诉讼的概念中，为避免当事人或者利害关系人的利益受到不应有的损害或进一步的损害，法院得依他们的申请对相关当事人的侵害或有侵害之虞的行为采取强制措施。对行为保全的裁定，不可以上诉，但可以申请复议。近日，杭州铁路运输法院发布一则关于字节跳动公司、浙江今日头条公司诉XX公司侵害商标权及不正当竞争纠纷一案申请行为保全民事裁定书。
天眼查信息显示，近日，字节跳动公司申请注册了多项「锤子写作」商标 ，商标国际分类分属“35 - 广告销售”、“9 - 科学仪器”、“42 - 设计研究”及 “38 - 通讯服务”等。目前，这些商标还在申请注册中。
今日，Sensor Tower公布数据称，Google以2. 94 亿次下载，位列 2020 年 9 月全球移动应用发行商下载榜榜首，较 2019 年 9 月增长20%。Facebook以超过2. 04 亿次下载排名第2。排名前五的另外 3 个发行商依次是Voodoo，AppLovin和字节跳动。
抖音上经常会有一些比较爆款的视频出现，这些爆款的视频都有哪些共通特点，如何选择拍出比较好的抖音视频呢，我们来了解下抖音比较容易火的视频介绍。
抖音上的个人信息里，有一栏是地区位置，系统可能会根据你的位置来推送一些周边的短视频内容，有一部分用户想要修改自己的位置信息，需要在哪里可以修改呢，我们来看下具体的修改方法介绍。
截至2020年8月，包含抖音火山版在内，抖音的日活跃用户已经超过了6亿。越来越多的人开始意识到抖音运营账号的重要性，但是却不知道要从哪里入手。今天，飞瓜数据就给大家讲讲抖音运营初期可以怎么做。1.明确运营方向这个方向指的是你要做哪一方面的内容，可以选择抖音近期比较热门的方向，比如最近搞笑内容涨粉效果比较好，就可以考虑做搞笑内容;也可以选择一个你既擅长又感兴趣的方向，在之后的创作过程中可能更没有那么吃力。2.?
抖音作为目前最火的短视频平台之一，用户上传分享自己的视频内容，在非常多的领域都可以让自己的账号变得火热。但作为新加入这个平台的话，最好是从单个垂直领域入手，在一个领域做好视频后相对比较简单，并且不会太累，这里我们来看下抖音如何在单个账号方向定位，找准自己的方向。
抖音的账号需要不断的发布新视频、新内容来维持账号活跃的状态，如果长期不发布新视频可能会被降低权重。那么账号的权重是什么意思，会带来哪些影响和效应，又应该怎么提升账号的权重等级呢，我们来一起看下具体的提升方法。
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