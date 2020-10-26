字节跳动回应抖音在港上市：有考虑但还未确定

站长之家(ChinaZ.com) 10月26日 消息:据界面新闻报道，近日，字节跳动正考虑推动抖音业务单独在港上市。知情人士称，高盛等多家投行曾与字节跳动沟通承销事宜。

对此，字节跳动相关负责人回应称:确实有在考虑抖音独立分拆上市的计划，但目前还未确定。此前，路透社就曾报道称字节跳动正考虑其国内业务在港上市，预计估值将超过1000亿美元。

值得注意的是，抖音的竞争对手快手也在启动赴港上市事宜，最快将在2021年第一季度赴港上市，预计估值500亿美元。