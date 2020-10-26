京东在长沙成立贸易公司 注册资本2000万人民币

凤凰网科技讯 （作者/郑媛）10月12日消息，虎牙与斗鱼联合宣布双方已签订“合并协议与计划”。根据合并协议，虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，包括由美国存托凭证（ADS）所代表的普通股。斗鱼在合并前已发行的股份及ADS将取消，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。若合并完成，虎牙现任CEO董荣杰和斗鱼现任CEO陈少杰将成为合并后公司的联席CEO，陈少杰也将成为虎牙董事会第十名成员。直播平台斗鱼?