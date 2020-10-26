京东在长沙成立贸易公司 注册资本2000万人民币

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京东在长沙成立贸易公司 注册资本2000万人民币

2020-10-26 11:24 · 稿源：站长之家

根据企查查数据显示，10月23日，长沙京东旭石贸易有限公司成立，该公司注册资本为2000万人民币，该公司由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。

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