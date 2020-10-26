京东在长沙成立贸易公司 注册资本2000万人民币

根据企查查数据显示，10月23日，长沙京东旭石贸易有限公司成立，该公司注册资本为2000万人民币，该公司由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。
根据企查查数据显示，10月23日，长沙京东旭石贸易有限公司成立，该公司注册资本为2000万人民币，该公司由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。
【TechWeb】9月27日消息，京东在港交所发布公告称，拟通过以京东健康股份于香港联交所主板独立上市的方式分拆京东健康。公告称，本公司已就拟议分拆向香港联交所提交分拆建议，而香港联交所已确认本公司可进行拟议分拆。分拆完成后，京东将间接持有京东健康不少于50%的股权，京东健康将仍为京东子公司。招股书显示，京东健康在2017年至2019年的总收入分别为56亿元、82亿元、108亿元，2020年上半年，京东健康的总收入就达到了88亿?
北京佳康医药有限责任公司发生工商变更，新增股东北京京东健康有限公司，京东善元（青岛）电子商务有限公司从股东中退出。
今日晚间，港交所公布了京东健康招股书。招股书显示，截至 2020 年 6 月 30 日，京东健康活跃用户为 7250 万。2020 年上半年，京东健康累计用户超过1. 5 亿，总收入达 88 亿元。
10月20日消息，京东方A发布公告称，特斯拉原材料供应商京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）成为南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“南京平板显示”）部分股权的待定受让方。公告显示，南京平板显示股东于2020年9月8日起在上海联合产权交易所有限公司（以下简称“产权交易所”）公开挂牌转让并依法定程序公开征集受让方，拟征集受让方一家，股权转让比例合计为80.831%（南京华东电子信息科技股
双十一电商大战又将开启。10月19日消息，京东赶在阿里巴巴前一天召开双十一媒体沟通会，对外披露今年京东双十一的优惠举措。京东称，京东将推出包括超级百亿补贴、直播超级夜等多项活动，共计带来超2亿件5折商品、超3亿件新品。由于今年上半年疫情影响，预计今年的各电商平台双十一大战将更为激烈。今年，京东专门请了笑果文化举办了一场“京东脱口秀大会”，似乎意在拉近与年轻消费者的距离，扩大京东双十一的影响力
近日，“万物生 致增长”京东商智产品3.0升级启动会暨代言官授勋仪式在北京成功举办，京东官方权威数据开放平台京东商智启动3.0版本更新迭代，以更智能、更便捷的场景化产品升级。
10月14日，卡美啦运营主体杭州创年网络科技有限公司发生工商变更，新增投资人百度全资子公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司，持股20%。
中秋国庆双节临近，一连八天的长假，全国人民早已按耐不住躁动的心，一心只想为祖国妈妈庆生，而这个假期还不知道如何安排的朋友们，或许可以在新鲜出炉的京东电脑数码新品大赏认证清单里找到答案，不管是出游还是宅家玩耍，诸多奇酷好物都能陪你度过一个有趣有料的长假，快来一键pick吧！整个京东电脑数码新品大赏期间，最热王者非英伟达新卡皇 30 系显卡莫属，其中热度Top3 单品分别是微星魔龙 GeForce RTX3080 显卡、华硕TUF-R
9月28日消息，昨天晚间，港交所今天对外披露了京东健康提交的招股书，内容显示，京东健康将申请香港联交所主板上市。受此消息影响，京东集团今天在港股的交易中微涨2.76%。截至港股周一收盘，京东集团股价报收于290港元，目前总市值约9019.82亿港元。有消息称，京东健康寻求通过香港IPO筹资至少30亿美元。数据显示，京东健康在2017年至2019年的总收入分别为56亿元、82亿元、108亿元，2020年上半年，京东健康的总收入就
根据天眼查信息显示，近日，深圳神图科技有限公司发生工商变更，原股东京东数字科技控股股份有限公司、北京臻云智能创业投资有限公司等退出，新增股东为蚂蚁金服（杭州）网络技术有限公司 ，持股比例100%。同时，洪春涛等人退出，新增何昌华为执行董事，蔡年余为监事。资料显示，深圳神图科技有限公司成立于2020年8月，注册资本5500万人民币，法定代表人为何昌华，经营范围包括计算机软件技术开发、技术
企查查APP显示， 9 月 29 日，有爱互动完成战略投资，投资方为字节跳动，同时字节跳动全资子公司北京游逸科技有限公司入股其经营主体北京有爱互娱科技有限公司，持股5.89%。
2020年京东的双十一的活动终于是开始了，今年的京东双11要怎么进行省钱呢？今天就来为大家分享一下京东双十一的终极省钱攻略。
近日，京东的运营主体北京京东世纪贸易有限公司新增多条专利信息，其中包含“自动驾驶方法及存储介质、电子设备”，专利申请日在2019年3月，申请公布日在2020年10月20日。
9月27日，港交所披露了京东健康提交的招股书，京东健康将申请香港联交所主板上市。京东健康的招股书显示，该公司在2017 年至 2019 年的总收入分别为 56 亿元、 82 亿元、 108 亿元。
从沸沸扬扬到靴子落地，虎牙斗鱼合体这件事行业里已经不再有人惊奇。腾讯在游戏直播赛道的双保险布局从一开始就没有悬念，而伴随着今日公告的释放，关于这场“事先张扬”的合并，一些真正值得关注的焦点有了答案。
凤凰网科技讯 （作者/郑媛）10月12日消息，虎牙与斗鱼联合宣布双方已签订“合并协议与计划”。根据合并协议，虎牙将通过以股换股合并收购斗鱼所有已发行股份，包括由美国存托凭证（ADS）所代表的普通股。斗鱼在合并前已发行的股份及ADS将取消，斗鱼将成为虎牙私有全资子公司，并将从纳斯达克退市。若合并完成，虎牙现任CEO董荣杰和斗鱼现任CEO陈少杰将成为合并后公司的联席CEO，陈少杰也将成为虎牙董事会第十名成员。直播平台斗鱼?
今日晚间，搜狗发布公告称，宣布签订最终私有化协议，预计该笔交易将在 2020 年第四季度完成，合并完成后，搜狗将成为腾讯的间接全资子公司。
京东推出的“只为热爱行动”主题宣传片燃情上线，在全网刮起一阵“热爱” 龙卷风！在宣传片结尾，京东希望每个人只为热爱行动，用心对待每一份热爱！京东的主张赢得了全国媒体的积极反馈，人民网及多家区域媒体组成“热爱联盟”，号召大家“只为热爱行动”！热爱联盟点赞“只为热爱行动”“只为热爱行动”主题宣传片呈现了“不老骑士”王树青、知名Coser王奕萌、青年舞蹈家唐诗逸三位“热爱”代表为热爱出发、坚持、勇敢的故事，他
2020年京东双十一活动即将在10月底开始，作为每年一度最重要的购物节，京东今年双十一的满减活动玩法是什么样的呢，这里我们来一起看下京东双十一的满减规则。
2020年京东双十一活动从几月几号正式开始，今年的双十一活动不管是天猫还是京东都比往年还更加重视，在京东这边双十一活动也将提前不少时间，这里我们来看下京东双十一的活动时间介绍。
随着无线蓝牙耳机价格越来越平民化，使用无线耳机的人犹如爆发式的增长，正是因为有线耳机在生活中的诸多不便，注定了它的市场会慢慢缩小，直到被..
我虽然算不上一个骨灰级测评达人，但却算是音乐的狂热爱好者，与各种各样的耳机建立了不解之缘，也常常沉浸于各种各样的运动之中，耳机就成为随身..
始于颜值，“圆”于设计。10月31日，国民气质女神高圆圆将空降我乐家居天猫直播间，带来联名款家具设计及多重好礼。对我乐家居感兴趣的朋友，可以..
热点要闻? 佩洛西与白宫相互推诿，美国疫情纾困方案依旧命运未卜美国众议院议长南希·佩洛西表示，众议院下周或可通过一份疫情救济计划，但仍然难..
10月26日消息，据工信部网站消息，工信部称，下一步，我部将继续会同相关部门大力推进5G创新发展，支持各地区积极开展5G应用探索，助力5G产业发展..
北京时间2020 年10 月22 日晚，华为今日宣布推出2020 年全新旗舰手机华为 Mate40 系列。华为 Mate40 Pro 和华为 Mate40 Pro+ 搭载华为首款5 纳米麒..
这个冬天突如其来的闯入，人尚可裹着厚厚的棉服抵御寒冬，可宠物只能互相抱团取暖，亦或是成天缩成一团瑟瑟发抖，于是针对各种宠物用品的市场开始..
10月25日，葛兰素史克（GSK）和爱康集团正式签署合作备忘录，双方希望共同开展中老年人带状疱疹疾病预防教育。双方将讨论如何充分发挥各自在健康领..
10 月 4 日- 10 月 19 日，WCAA百万大奖赛德州扑克大师第一期大师赛经过了长达两周三个场次的精彩对决，小猪、罗贤、KS以非常微小的分差互相争夺冠..
近年来，通信技术更新换代速度加快，截至 2020 年 7 月底，已有 46 个国家/地区的 99 家网络运营商表示开始提供5G业务。也正因为此，手机行业同样..
研究表明，幼儿阶段的启蒙教育对于孩子的成长至关重要，如果能抓住大脑发育的黄金时期进行有效的训练，培养他们的逻辑思维能力、专注力等，可以使..
为了方便站长和企业开发者能更快更全面检测全国各地到服务器的网络情况，深度分析网站请求详情，快速定位网站问题，最近站长之家正式推出了全新的..
10 月 23 日， 2020 年第十一届中国国际软件质量工程(iSQE)峰会将在重庆隆重召开。本届峰会主题为“软件质量赋能智慧名城”，着眼于软件质量保障的..
在掌门教育看来，引导胜于说教，激发孩子的学习兴趣、探索乐趣最为重要。因此，掌门教育推出掌门少儿，专注4-10岁孩子数理思维和大语文素质培养。..
线上选购、线下展示已经成为各行业常规布局，照明行业也不再局限于单一品类布局和传统零售的销售方式，纷纷开始从新零售寻找突破口。其中以光源产..
相较于传统的出租车，网约车在叫车便利性、价格透明等方面，相较于传统出租车，具有天然的优势，因此也受到了众多消费者的欢迎，近些年来，网约车..
10月26日消息，据国外媒体报道，三星电子及其关联企业股票周一上涨。三星分析师表示，三星会长李健熙周日去世，引发了公司重组和股权出售、更高的..
10月26日消息，今日起，高德打车在国内八个城市上线试运营特价车。特价车采用“一口价”模式计费，用户可在打车平峰期呼叫乘坐。用户在高德打车输..
回归到最真实的消费者关系，社区店经营是美发甚至所有行业持续发展的基础。2016年前后，一位朋友从腾讯离职，并在老东家办公大楼旁的咖啡馆创业。..
男人有钱还是女人有钱?这是一个非常无厘头的问题。因为无法统计世界上所有男性的财富，也无法统计出世界上女性的财富，所以这是个没准确答案的问..