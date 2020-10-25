昆仑万维公告：拟以8014万美元收购Opera 8.47%股权

近几年在义齿加工领域，关于数字化方向的投资一直是大家热衷探讨的话题，该从哪些部门去着手转型，该从哪些维度去选择厂家共同合作。虽然每家答案不尽然相同，但大家底层的思考方式都是一致的，那就是如何在不降低现有生产品质的前提下，得到厂家的最有力的支持来进行快速升级和转型。 先临三维采访到佳杰齿科的创始人占戈先生，与他聊一聊齿科加工的数字化进程，一同探讨齿科加工的发展趋势，展望数字化齿科的未来。以下是占总访?