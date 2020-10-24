外媒：苹果将使用高通5G基带至2023年

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外媒：苹果将使用高通5G基带至2023年

2020-10-24 11:31 · 稿源：站长之家

据GSMArena报道，根据拆解显示，iPhone12系列使用的是高通X55基带。该基带通常在今年的安卓机中与骁龙865移动平台配对使用。据报道，法院文件显示，苹果将在2023年之前使用高通5G基带

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