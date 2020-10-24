外媒：苹果将使用高通5G基带至2023年

10月14日消息，据国外媒体报道，在今日凌晨1点开始的发布会上，苹果公司推出了他们首批支持5G网络连接的智能手机iPhone 12系列，共有4款，起售价699美元。iPhone 12系列的推出，也就意味着iPhone进入了5G时期，同时也意味着蒂姆·库克在担任苹果CEO期间，将经历从3G到5G三大移动通信发展时期。库克是在2011年的8月25日，接替病重的乔布斯，出任苹果CEO的，上任一个多月后的10月4日，库克就主持了他担任苹果CEO后的首场