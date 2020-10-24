外媒：苹果将使用高通5G基带至2023年

据GSMArena报道，根据拆解显示，iPhone12系列使用的是高通X55基带。该基带通常在今年的安卓机中与骁龙865移动平台配对使用。据报道，法院文件显示，苹果将在2023年之前使用高通5G基带。
据GSMArena报道，根据拆解显示，iPhone12系列使用的是高通X55基带。该基带通常在今年的安卓机中与骁龙865移动平台配对使用。据报道，法院文件显示，苹果将在2023年之前使用高通5G基带。
明天晚上苹果就要发布iPhone 12系列手机了，虽然很多人预期的120Hz高刷没有了，不过这次升级卖点还不少，全面支持5G了。iPhone 12支持5G靠的是高通的5G基带，这件事过去两年双方打起了官司，不
其实对于用户来说，最近几代的iPhone信号应该都不会有太大问题，毕竟苹果跟高通牵手合作了。据外媒最新报道称，苹果与高通的和解文件第71页显示，苹果计划在2021年6月1日至2022年5月31日推出使
苹果iPhone12系列手机在10月14日正式发布，这款手机是苹果第一款支持5G网络的手机，不少人想要知道iPhone12的基带是高通还是英特尔的，信号到底好不好呢，我们来一起看下吧。
10月21日消息，据国外媒体报道，美国芯片巨头高通将与印度亿万富翁穆凯什·安巴尼(Mukesh Ambani)旗下无线运营商Jio Platforms联手开发5G解决方案，期望尽快将高速网络带入世界第二大移动市场印度。并且在试验期间达到了1 Gbps的速度。高通两家公司周二宣布，这一合作计划旨在加快发展速度，并在印度推出独立的5G 网络基础设施和服务。高通已投资7.3亿卢比收购了Jio Platforms 0.15%的股份。Jio Platforms四年前在印度
10月21日消息，高通宣布推出5G网络基础设施系列芯片平台，面向从支持大规模MIMO的宏基站到外形紧凑的小基站的广泛部署场景，加速蜂窝生态系统向虚拟化、互操作无线接入网络（RAN）的转型。高通推出三款全新5G RAN平台：Qualcomm?射频单元平台、Qualcomm?分布式单元平台和Qualcomm?分布式射频单元平台是全球首批宣布的专为支持领先移动运营商部署新一代开放式融合虚拟RAN（vRAN）网络而打造的解决方案。上述平台旨在支?
本周高通发布了骁龙750G处理器，定位低于骁龙765G，由小米首发。今天，有爆料称Redmi Note 10 5G将首发高通骁龙750G处理器，电池容量为4820mAh。报道指出，Redmi Note 10系列包含三款，4G、
在本世纪之交，出于各方面的综合考量，高通战略性放弃了无线系统设备与终端业务。但在随后的20年中，高通不但成长为千亿美金市值的行业巨头，其开创性的技术与商业模式，也在一定程度上为移动
苹果iPhone12手机是第一款支持5G网络的iPhone，那么在5G网络的情况下iPhone12以及的续航情况是怎么样的呢，对比4G网络续航有哪些不同，我们来一起看下吧。
苹果公司今年新推出的iPhone12手机正式支持了5G网络，这也是苹果第一款5G的iPhone手机，在手机中要怎么打开和关闭5G网络，具体的开启和关闭位置是哪里呢，我们来一起看下吧。
围绕在iPhone 12身上，还有一些秘密尚待揭晓，比如基带选型、内存容量、电池容量等，这最终需要真机到手甚至拆解之后才能确定。据韩媒报道，此番为iPhone 12供应5G天线模组基板的是LG InnoTek
iPhone12不支持双卡5G吗？日前据Reddit 上分享的一份内部培训文件显示，iPhone12 和 iPhone12 Pro 系列在刚发布的时候，在双卡模式下，并不会支持5G。值得指出的是，文件所指向的双卡模式为 eSIM + SIM 模式，国行则为双 SIM 卡模式，不确定情况是否相同。据 MacRumors 称，苹果计划在今年晚些时候解决此问题。
在5G技术上，美国公司一直被认为落后于中国公司，已经无法主导整个技术标准了。现在美国有一个目标就是跳过5G，直接发展6G，现在高通、微软及美国三大运营商等公司成立了6G联盟。
今天，知名爆料人士@Onleaks曝光了诺基亚7.3渲染图。如图所示，诺基亚7.3采用挖孔屏方案，屏幕尺寸为6.5英寸，分辨率为FHD+，采用背部指纹方案，相机为奥利奥造型。作为HMD的中端机型，诺
在5G技术上，美国公司一直被认为落后于中国公司，已经无法主导整个技术标准了。现在美国有一个目标就是跳过5G，直接发展6G，现在高通、微软及美国三大运营商等公司成立了6G联盟。据报道，美国
今年第一场Apple特别活动已于9月15日举行，苹果推出Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、新款iPad Air和新款iPad，还不到一周时间，苹果将于北京时间10月14日凌晨1点举行今年第二场Apple特别活动，而这次Apple特
日前，华为中国宣布，华为研发团队在中国广电指导下已经完成全球首个基于5G商用手机的5G NR广播试验及演示。在现场演示过程中，通过 10 部华为 Mate30 pro 5G手机同时接收5G NR广播高清视频数据流，实时直播中央一套高清电视节目。
10月14日消息，据国外媒体报道，在今日凌晨1点开始的发布会上，苹果公司推出了他们首批支持5G网络连接的智能手机iPhone 12系列，共有4款，起售价699美元。iPhone 12系列的推出，也就意味着iPhone进入了5G时期，同时也意味着蒂姆·库克在担任苹果CEO期间，将经历从3G到5G三大移动通信发展时期。库克是在2011年的8月25日，接替病重的乔布斯，出任苹果CEO的，上任一个多月后的10月4日，库克就主持了他担任苹果CEO后的首场
度过了5G元年2019、进入5G快速普及的2020年后，理应有更多人用上了5G套餐。但从我自己的观察来看，身边小伙伴选择升级5G套餐的人寥寥无几，尽管运营商推销5G套餐的电话更多了、宣传更密集了。
随着5G时代的来临，未来5G移动终端的需求量会持续增长。为了满足5G时代终端需求持续放量，公司增加了对5G产品产线的研发投入，逐渐释放布局产能，有力保障公司未来成长，为公司增长未来业绩提供了充分准备与可期性。同时为迎接5G时代奠定了坚实的基础。面对存在不确定性的外部经济环境，部分客户的存量业务持续扩张遇到了阶段性的挑战， 但公司提前做好准备并积极应对，根据整体战略规划、年度预算计划及客户订单需求，完成深圳二?
近日，中国联通、紫光展锐联合，成功研发了全球首例符合3GPP标准的端到端全策略网络切片选择解决方案，也是全球首个符合3GPP规范的5G智能手机、数据类终端网络切片选择方案。本方案基于紫光展
在今秋第二场发布会上，苹果宣布了可搭配iPhone12系列智能机，实现最大15W充电功率的MagSafe磁吸充电配件。理论上来讲，旧款iPhone应该也能够用上..
据外媒NewAtlas报道，当有人发生中风时，必须尽快接受医疗护理。虽然目前的诊断程序需要一些时间，但一个实验性的智能手机应用程序可以更快地提供..
掌阅科技发布2020年第三季度业绩公告，报告显示，掌阅科技前三季度营收约14.95亿元，同比增长7.83%；净利润约1.66亿元，同比增长53.75%；基本每股..
沃尔玛旗下的Flipkart将以150亿卢比（2.04亿美元）的价格收购印度亿万富翁库玛·曼加拉姆·贝拉（Kumar Mangalam Birla）经营的时装零售商Aditya ..
据中国铁路官方报道，在我国煤炭运输主要是靠铁路，一趟蜿蜒数公里的万吨大列挂有上百节车厢，这么长的火车该如何卸货？你不会以为是靠工人用铁锹..
易车网（NYSE:BITA）今日宣布，在今日召开的特别股东大会上，股东批准了易车网之前达成的一项私有化协议。易车网6月12日曾宣布，已与易车控股有有..
据外媒CNET报道，美国宇航局（NASA）宇航员KateRubins目前正在国际空间站上执行任务。周五她在一个标有“国际空间站投票亭”的软垫亭前贴出了一张..
根据知名爆料人士JonProsser分享的信息，谣传中的AirTags有望会在今年11月召开的特别活动中亮相。在推文中他表示：“AirTags（B389）计划在11月6日..
近日，许多媒体已经分享了PlayStation游戏主机的评测报告。但AustinEvans在YouTube上分享的开箱视频，还揭晓了DualSense手柄的一些秘密。外观方面..
AppleInsider报道称，周五下午开始，许多用户开始报告亚马逊发生的一项技术故障，导致其无法使用苹果联合高盛发行的AppleCard来付款。具体现象是无..
今天，微软和百思买均启动了SurfaceDuo限时促销活动，现在购买即可享受200美元和300美元的折扣。MicrosoftStore本次的促销活动将于10月29日截至，..
作为三星的下一款旗舰设备，GalaxyS21预计将于明年1月与大家见面。有趣的是，近日网络上已经泄露了有关GalaxyS21/S21+/S21Ultra的各种配色选项。显..
对于Intel来说，第三季度财报不及预期利润大降，这直接反映在股价上（收跌超10%），昨天一夜之间公司市值暴跌1775亿。盈利的降低，Intel给出的说法..
虽然早前有报道称苹果或在2020年推出需搭配iPhone使用的增强现实（AR）眼镜，然而转眼就快年底，大家期待的“OneMoreThing”似乎已经没有可能。Di..
凤凰网科技讯 10月24日消息，陌陌今日对外宣布，总裁兼首席运营官王力将接替创始人唐岩担任首席执行官（CEO）一职，该任命将于2020年11月1日起正式..
出自对先进芯片制程能效提升的自信、亦或是机身轻巧紧凑手感的考虑，苹果在iPhone12系列新品上配备了容量较上一代略有缩水的电池。为了验证新机的..
DoNews10月20日消息（记者 程梦玲）10月23日，在2020浦江创新论坛成果发布会上发布的由中国科学技术发展战略研究院、科技部新一代人工智能发展研究..
次时代游戏主机XboxSeriesS|X即将上市发售，不过微软在游戏领域的真正核心是XboxGamePass。微软希望成为游戏圈内的Netflix，人们可以通过云游戏在..
【TechWeb】10月24日消息，海康威视发布2020年第三季度财务报告，报告显示，海康威视第三季度营收177.5亿元，同比增长11.53%；归属于上市公司股东..
【TechWeb】10月24日消息，据外媒报道，iPhone 12开启5G模式后续航锐减，较4G网络下续航减少多达2小时，对此，苹果官方进行了回应。苹果公司iPhon..