数据：2021年全球智能音箱市场规模有望猛增21% 达到1.63亿台

据Canalys的最新预测数据显示，预计全球智能音箱市场（包括智能屏） 2021 年有望猛增21%，达到1. 63 亿台。据预测，中国今年可增长16%，预计全球其余市场会增长3%。
据Canalys的最新预测数据显示，预计全球智能音箱市场（包括智能屏） 2021 年有望猛增21%，达到1. 63 亿台。据预测，中国今年可增长16%，预计全球其余市场会增长3%。
来自Canalys的新数据指出，中国大陆在最近几个月内，COVID-19大流行病已得到大部分控制，智能音箱出货量将强劲增长。该市场有望在2020年实现增长，世界其他地区大部分地区仍在与病毒作斗争，预计今年仅有3%的增长。
10月23日消息，据国外媒体报道，市场研究机构Canalys最新预测，2021年，全球智能音箱市场将增长21%，出货量达到1.63亿部，主要受中国大陆增长的推动。图片来源于Canalys由于需求的增长、产品的改进和可用性的提高，2021年将是智能音箱市场发展更为强劲的一年。Canalys预测，2020年，中国大陆的的智能音箱市场将增长16%，而其余市场预计仅增长3%。不包括中国大陆，全球发货量预计将达到9000万部。该机构表示，尽管购买?
宏碁今天推出Halo智能扬声器。Halo由谷歌助手提供支持，并且提供RGB照明功能，将PC游戏待遇带到智能家居扬声器上。此外，还有一个可选的LED显示屏，这可能会让Halo在智能音箱的海洋中脱颖而出。
9 月 30 日，百度宣布旗下智能生活事业群组业务（以下简称“小度科技”）完成了独立融资协议的签署。融资完成后，百度公司对小度科技仍然拥有绝对控制权。据了解，本轮融资由百度资本及CPE战略领投，IDG资本跟投。小度科技此次融资后，投后估值达约 200 亿元。百度表示：“从一个前沿技术的探索，到千家万户口中的“小度小度”；从突破创新的果敢，到向阳而生的豪迈；是小度一路披荆斩棘的追梦之旅，也是百度 20 年来技术信仰的一?
10月14日消息，苹果今日发布了新款智能音箱Homepod mini，高度不到9厘米，十分小巧。售价为749元。HomePod mini苹果介绍称，HomePod mini除了能播放Apple Music（苹果音乐）、播客等音频内容外，在不同房间放置多个HomePod mini，它们会互相配合，同步在线发声。在同一个房间放置两个HomePod mini，即可组建一个音场宽阔的立体声组。HomePod mini中的苹果S5芯片能与软件默契协作，分析音乐的独有特性，运用复杂的调音?
多年来，内置在笔记本电脑中或集成在电脑显示器中的扬声器已经变得更好了，但它们仍然不能提供最佳的音频体验。无论你是看电影还是听音乐，投资购买高级扬声器肯定会让你的生活更加愉快。最棒的是，扎实的电脑音箱也不一定要破费。今天，罗技推出了Z407蓝牙2.1电脑音箱系统，而且它的价格远低于100美元。特别酷的是，这两个卫星音箱可以水平或垂直放置，使得它们几乎可以在任何办公桌上安装。
今年4月，华为AI音箱2发布，标准版定价299元，电池版定价399元。当时提供了太空黑、星云白双色。首发开卖的只有太空黑版本，今天，星云白版本终于开启预约，将于11月1日正式首卖。首发优惠30元
苹果今晚的发布会节奏很快，HomePod mini相比iPhone 12系列手机肯定不够看，不过它是第一个发布的，价格只要99美元，国内价格只要749元，相当良心的定价了。智能音箱是个不容错过的市场，苹果
【TechWeb】10月22日，天猫精灵宣布其内置AI助手将全面开放，“走出”智能音箱，进入手机、家电等更多设备中。AI助手还将强化六大领域的能力，成为用户家中的健康顾问、家庭教师、新闻主播、金牌保姆和娱乐达人。据悉，在今年的天猫双11中，天猫精灵进入了100款首发新品，而在天猫全平台上，已有600多个品牌、近5000款智能产品内置或支持天猫精灵连接。天猫精灵事业部总经理库伟表示，经过四年多的技术积累和产品迭代，目前天猫精?
“蜀道难，难于上青天”，成长中的智能家居行业又何尝不是在摸索中前行。但如今，在蛰伏中摸索许久的中国智能家居行业终于迎来了行业爆发，生态赋能的智能产品、成熟稳定的集成市场以及接受度较高的C端用户，无不体现着智能家居行业的蓬勃活力。但同时，在快速发展的同时，中国智能家居行业也面临着诸如产品协议不统一、操作复杂影响体验感、行业间联系不够紧密等问题。在此背景下， 2020 中国智能家居集成服务峰会走进山城重庆，?
凤凰网科技讯（作者/阎烁）北京时间10月14日凌晨，苹果举行秋季第二场发布会，受新冠疫情的影响，本场发布会依旧在线上举行。在此次发布会上，备受关注的iPhone 12系列新机将正式登场，其采用全新的外观设计，支持5G网络同时全新增加了Mini版本iPhone。发布会首先登场的一款智能家居硬件新品HomePod mini，该机采用全新的设计，体积相比HomePod更小，整机更加接近于一个球体，外观依旧使用织物包裹，与HomePod类似，将音量调节和Si
作者：知乎沈少作为国际知名的电器大厂，其实松下的智能锁一直口碑不错。其中72系定位高端，由日本资深设计师打造，颜值颇有极简主义的味道。在设计思路上，尽量减去了所以非必要元素，并且用滑动盖隐藏操作面板，看上去简约大方不说，还和各种门都比较搭，有3种颜色（陨石黑，琥珀金，钻石银）可选，我家是比较偏原木色的门，所以选择了琥珀金这款来搭配。具体我们还是结合实物来看看吧！产品开箱接下来，我们先来看看开箱。这款?
又一部悬疑大剧来了!电视剧《黑色灯塔》定档10月21日，该剧由吴倩、杨玏、郑雅文、代旭主演，取材真实案件，以六个单元案件展开，让观众跟随剧中主角一起破案、成长。《黑色灯塔》是悬疑剧也是律政剧，而律政剧自然会有庭审现场的唇枪舌战，必将为该剧增添更多看点。该剧讲述了法院的实习生乔诺(吴倩饰)，在实习中看到法官面对罪犯抽丝剥茧揪出真凶的过程后，爱上这一职业，立志成为一名优秀法官的故事。杨玏在剧中饰演头脑清晰、?
10月19日,OPPO正式推出旗下首款智能电视产品,这是继小米和华为之后,国内第三家杀入智能电视赛道的手机厂商。OPPO此次带来了两大系列共三款产品,分别是65英寸OPPO S1、65英寸OPPO R1以及55英寸OPPO R1。其中,定位高端的OPPO S1采用65英寸4K量子点屏幕,悬浮屏+悬浮底座设计,色域达到NTSC120%,支持120Hz刷新率,拥有210分区全阵列式背光,峰值亮度可达1500 nits。此外还支持48-120Hz VRR可变刷新率,MEMC动态补偿以及全HDR格式。而OPPO R
如今，广场舞已经成为我国民间最喜闻乐见的一项健身项目，深受中老年人的喜爱。它源于社会生活，产生在人民群众之中，群众是广场舞的创作者和表演者。自己一人在家想跳广场舞怎么办?下面就给大家推荐两款超好用的广场舞电视软件，让你足不出户就可以学习广场舞。身材有道广场舞该软件拥有丰富的舞曲风格类别，精选时下流行热门舞曲，每首舞曲都由名师亲身示范教学，教学过程有分解，让你轻轻松松学会舞曲，跳出健康活力，舞出精彩?
面对近年来快速扩张的汽车市场，消费者对汽车的喜好也在经历了“颜值”和“性能”两个潮流后进入了“智能”时代。作为江淮乘用车3.0时代与大众合资合作后的首款中型SUV，思皓X8就是一款集性能、颜值和智能于一体的家庭用车首选大空间SUV。全新设计，时尚与动感并存为了给用户带来耳目一新的惊艳设计，思皓X8开启“时代美学”全新设计哲学，面向新时代、开创新纪元，赋予思皓简约、动感、充满生命力的设计语言。思皓X8是由意大利设?
在前不久刚结束的北京InfoComm China展会上,细心的观者不难发现,今年最大的亮点之一便是会议平板军团的强势出击。没错,2020年黑天鹅事件在放大远程办公需求的同时也让会议提效成为各行各业的瞩目焦点,在这个大背景下,智能会议平板市场异军突起,成为了在疫情影响下为数不多逆势增长的行业,这也引发了行业内激烈的竞争。 面对激增的需求,市场对智能会议平板企业也提出了多元化的需求,更考验了企业的供应链管理、品质控制和产品使用?
iOS14小组件作为新系统里最受欢迎的一项功能，被大量iPhone用户开始使用，这个新的小组件功能甚至还可以进行智能轮换，这里的智能轮换要如何进行操作设置，我们来一起了解下。
智能门锁,是打造智慧、科技、人文、生态社区的必备硬件之一。杨格智控,全球智控门锁专家,聚焦稳定和安全打造智能锁+,为人们构建智能美好生活。歌尔集团,积极参与加快推进山东现代化高品质城市建设,致力于为住户打造美好生活。近期在山东潍坊高新区歌尔绿城桃园里,有一群人正顶着室外35°C高温在埋头作业,场面好不热闹。原来为了抢工期交付,杨格智能锁(型号:YGS-8870)提前进入歌尔绿城桃园里进行交匙和安装工作。据了解,这已经是杨?
如今智能家电越来越丰富多样，尤其是厨房中的电器，更是花样百出，智能净水器成为厨房必备的电器，它可以帮忙净化自来水，提升健康生活的品质，还能方便我们的饮水需要，智能生活不可或缺!哪些品牌比较好?汉斯顿净水器汉斯顿净水器，十大品牌之一，集中研发、生产、销售和售后，打造国内一流净水品牌。汉斯顿不断扩大研发团队，创新能力不能提高，发明专利逐渐增多，产品质量越来越好，成本控制越低，性价比高，成为净水领域的领导
在今秋第二场发布会上，苹果宣布了可搭配iPhone12系列智能机，实现最大15W充电功率的MagSafe磁吸充电配件。理论上来讲，旧款iPhone应该也能够用上..
据外媒NewAtlas报道，当有人发生中风时，必须尽快接受医疗护理。虽然目前的诊断程序需要一些时间，但一个实验性的智能手机应用程序可以更快地提供..
掌阅科技发布2020年第三季度业绩公告，报告显示，掌阅科技前三季度营收约14.95亿元，同比增长7.83%；净利润约1.66亿元，同比增长53.75%；基本每股..
沃尔玛旗下的Flipkart将以150亿卢比（2.04亿美元）的价格收购印度亿万富翁库玛·曼加拉姆·贝拉（Kumar Mangalam Birla）经营的时装零售商Aditya ..
据中国铁路官方报道，在我国煤炭运输主要是靠铁路，一趟蜿蜒数公里的万吨大列挂有上百节车厢，这么长的火车该如何卸货？你不会以为是靠工人用铁锹..
易车网（NYSE:BITA）今日宣布，在今日召开的特别股东大会上，股东批准了易车网之前达成的一项私有化协议。易车网6月12日曾宣布，已与易车控股有有..
据外媒CNET报道，美国宇航局（NASA）宇航员KateRubins目前正在国际空间站上执行任务。周五她在一个标有“国际空间站投票亭”的软垫亭前贴出了一张..
根据知名爆料人士JonProsser分享的信息，谣传中的AirTags有望会在今年11月召开的特别活动中亮相。在推文中他表示：“AirTags（B389）计划在11月6日..
近日，许多媒体已经分享了PlayStation游戏主机的评测报告。但AustinEvans在YouTube上分享的开箱视频，还揭晓了DualSense手柄的一些秘密。外观方面..
AppleInsider报道称，周五下午开始，许多用户开始报告亚马逊发生的一项技术故障，导致其无法使用苹果联合高盛发行的AppleCard来付款。具体现象是无..
今天，微软和百思买均启动了SurfaceDuo限时促销活动，现在购买即可享受200美元和300美元的折扣。MicrosoftStore本次的促销活动将于10月29日截至，..
作为三星的下一款旗舰设备，GalaxyS21预计将于明年1月与大家见面。有趣的是，近日网络上已经泄露了有关GalaxyS21/S21+/S21Ultra的各种配色选项。显..
对于Intel来说，第三季度财报不及预期利润大降，这直接反映在股价上（收跌超10%），昨天一夜之间公司市值暴跌1775亿。盈利的降低，Intel给出的说法..
虽然早前有报道称苹果或在2020年推出需搭配iPhone使用的增强现实（AR）眼镜，然而转眼就快年底，大家期待的“OneMoreThing”似乎已经没有可能。Di..
凤凰网科技讯 10月24日消息，陌陌今日对外宣布，总裁兼首席运营官王力将接替创始人唐岩担任首席执行官（CEO）一职，该任命将于2020年11月1日起正式..
出自对先进芯片制程能效提升的自信、亦或是机身轻巧紧凑手感的考虑，苹果在iPhone12系列新品上配备了容量较上一代略有缩水的电池。为了验证新机的..
DoNews10月20日消息（记者 程梦玲）10月23日，在2020浦江创新论坛成果发布会上发布的由中国科学技术发展战略研究院、科技部新一代人工智能发展研究..
次时代游戏主机XboxSeriesS|X即将上市发售，不过微软在游戏领域的真正核心是XboxGamePass。微软希望成为游戏圈内的Netflix，人们可以通过云游戏在..
【TechWeb】10月24日消息，海康威视发布2020年第三季度财务报告，报告显示，海康威视第三季度营收177.5亿元，同比增长11.53%；归属于上市公司股东..
【TechWeb】10月24日消息，据外媒报道，iPhone 12开启5G模式后续航锐减，较4G网络下续航减少多达2小时，对此，苹果官方进行了回应。苹果公司iPhon..