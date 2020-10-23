研究预测蚂蚁远期市盈率仅20余倍 低于腾讯美团

备受市场关注的蚂蚁集团IPO22日已正式启动路演，市场对蚂蚁给出的估值也一路走高。花旗、中金、摩根大通、国金证券等机构日前纷纷发表预测，分析称以2800亿美元市值来测算，蚂蚁集团的远期市盈率只有20余倍，仅为科创板平均市盈率1/3，也远低于其他互联网巨头。

此前，据彭博社报道，市场对蚂蚁的估值约为2800亿美元，相当于1.87万亿人民币。昨日又有外媒报道还称，当前机构对蚂蚁集团的最新估值已提升至3800亿-4610亿美元。对此，国金证券研究所副所长郭荆璞表示，这些仅是理论数据。

中金、花旗、摩根大通和摩根士丹利等机构，近期通过研究报告预测了蚂蚁未来2年的净利润水平。根据这些机构的预测，郭荆璞表示，如果以2800亿美金估值测算，蚂蚁2020、2021及2022年的预测市盈率平均值，分别为37倍、28倍、21倍。

郭荆璞认为，从绝对值看，无论是对比科创板公司，还是对比全球同类科技公司，蚂蚁市盈率估值处合理水平，仍有巨大成长空间。

对比静态市盈率，截至2020年10月16日，已上市的科创板项目共185个，发行市盈率平均值为70.25倍，远高于蚂蚁的市盈率。另外，蚂蚁近12个月市盈率为43倍，远不及9家科技、金融类巨头市盈率的中位值。例如，美团近12个月的市盈率为418倍，亚马逊为122倍，PayPal为100倍。

郭荆璞认为，考虑到蚂蚁的用户规模是PayPal的3倍，并且中国移动互联网的巨大空间，蚂蚁的潜力显然比PayPal高得多。