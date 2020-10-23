央行称数字人民币和手机绑定是误解 还会有其他认证形式

站长之家（ChinaZ.com）10月23日 消息:10月22日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春表示:“数字货币账户并不是跟手机号码绑定，只是利用手机号进行数字人民币钱包的开立，那必然要有个载体，没有载体的话没有办法发回验证码，那就没办法开这个数字钱包，所以这是一个用作认证的必要信息，它并不是和手机号进行绑定这个概念，今后也会出现其它认证形式，或者说唯一身份标识开立的数字钱包。”

对于，深圳数字人民币试点，穆长春表示，公众的热情超出了自己的预期，这次只是常规化的一次测试，并不是一个完全公开的测试，后续的试点中还会有一些新的东西。比如现在双离线钱包已经开发完毕。在深圳的红包试点过程中主要是实现支付功能，之后肯定还有相对有更加丰富的支付合约投入到以后试点过程中。

2020年10月18日24时，深圳市人民政府联合中国人民银行开展的“礼享罗湖数字人民币红包”活动正式结束。截至2020年10月18日24时，47573名中签个人成功领取“礼享罗湖数字人民币红包”，使用红包交易62788笔，交易金额876.4万元。

10月8日，深圳市人民政府联合人民银行开展了数字人民币红包试点。此次活动面向在深个人发放1000万元“礼享罗湖数字人民币红包”，每个红包金额为200元，红包数量共计5万个。