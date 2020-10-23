iPhone12开售排队，苹果12Pro蓝色版黄牛加价1500元

10月23日上午，苹果iPhone12正式发售，不少人在自己的朋友圈、微博发消息收到了iPhone12的快递，也有人选择前往苹果直营店购买自己预定的iPhone12，于是在门店现场出现了排长队的现象，同时有黄牛表示iPhone12Pro大容量版本会加价收。

在今天上午，苹果不少国内的直营店门口已经开始排队，这比去年iPhone11发售的时候排队人数要多了不少。据现场黄牛介绍，由于缺货现在iPhone12 Pro 128G版本现货要拿至少加价一千，最热门的蓝色版本甚至要加价1500元收，可见今天iPhone12发售消费者的热情之高。

根据此前的数据显示，国内iPhone12和iPhone12Pro开始预售的前三天预定量就已经超过了150万部，超过去年iPhone11，预计全球范围内第一周的预定量会超过700万至900万部。在四款iPhone12手机中，iPhone12和iPhone12Pro成为了销量主力，预计出货占比达到30%-35%，iPhone12mini占比最少。

目前在苹果官网下单的话，iPhone12下单发货时间约为2-3周时间，而部分线下门店已经有现货可以购买，热门颜色可能会处于缺货状态。



值得一提的是，在昨天华为Mate40系列也正式发布，今天也开始预售，在华为官网也出现了秒售罄的情况，于是不少人前往华为的线下门店预定Mate40，也出现了排队现象，可见今年这两款手机注定会成为话题性很高的手机产品。