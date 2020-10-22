蚂蚁链利用新技术保护数字版权 可节省相关费用95%以上

10月22日，蚂蚁链正式宣布数字版权服务平台面向全社会开放，这一平台依托于蚂蚁链的区块链技术和AI技术，可以为原创作品提供从登记到维权的全流程服务。目前，图虫网、洛可可、虫虫音乐、金杜律所、光芒影业等文化产业的头部机构已经入驻平台，平台日保护作品量1000万以上。

中国新经济研究院最新报告显示，由于流程复杂、耗时耗力，加上6成图片侵权案赔偿金只占起诉成本的20%，因此有85%的创作者被迫选择“不发声”或“私了”。据悉，传统的著作权保护方式主要是申请著作权登记和司法鉴定。在数字版权领域，版权保护还需要与数字技术相结合，使用区块链等技术进行版权保护成为当下最有效的方法之一。

蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞指出，区块链最有魅力的价值，是解决规模化复杂协同最底层的信任。“在人人都是创作者的时代，区块链可以建立基于信任的数字版权保护机制，让人人都可以用最低的成本和最高的效率来保护自己的作品，这是蚂蚁链致力于推动版权保护技术开放的初衷。”蒋国飞表示。

蚂蚁链数字版权服务平台综合应用区块链、AI、云计算等技术，提供普惠、高效、可信、安全的版权服务，每一个原创作品从注册版权权属到获得版权收益，全程上链，此外还打通知识产权保护与交易，保障作品的正常流通。目前，各原创企业和个人登陆平台官网进行注册，通过审核和认证，就可以开始数字版权之旅。

通过区块链不可篡改特性和时间戳方式，平台提供不可篡改、去中心化的版权存证体系，实现“发布即确权”，有效解决了原创登记周期长、费用高等痛点，从根源上消除被侵权风险。

与此同时，基于领先的AI技术和区块链技术的结合，蚂蚁链的DNA溯源技术会为原创作品盖上“身份戳”，从容面对各种侵权手段。如一旦遭遇盗版或盗用，DNA溯源技术会在毫秒之间完成亿级检索，在全网内做出精确识别。

在取证阶段，证据还通过蚂蚁链金融级加密算法和区块链存证以保证真实性和不可篡改，创作者在被侵权后还可一键举证直达法院。

据蚂蚁链版权业务负责人刘劲雄介绍，与传统版权保护相比，蚂蚁链数字版权服务平台的保护链路更清晰，且相关费用节省95%以上，大大降低了版权保护门槛。

版权保护是蚂蚁链用技术解决信任问题的50多个场景之一，2019年双11，蚂蚁链曾推出图片原创保护平台“鹊凿”，有约500万张“卖家秀”在链上得到保护。