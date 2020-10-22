首批iPhone12订单发货了，有人却因为蓝色选择退货

首批iPhone12订单发货了，不少用户通过微博、微信等社交平台表示自己的iPhone12订单已经更新了消息，有的甚至已经进入发货状态，预计最快会在10月23日就可以收到。

今年的iPhone12可以说是变化很大，除了外观上采用了新的直角边框设计，屏幕也变成了完全平面风格，同时尺寸大小也小了一整圈，手感上更适合握持。当然，最大的性能提升是支持5G网络，全系列都可以使用5G，并且有三款支持双卡。

相信因为5G网络的支持，有人就是因为这一原因换机。根据此前的数据统计，开启预售的前三天，国内就超过了150万台的销量，预计第一周时间内全球销量会达到700-900万部，超过了去年的iPhone11系列。

这还没有算上iPhone12mini和iPhone12ProMax两款还未发售的机型，可见今年换机的用户热情十分的高。业界预测，iPhone12全系列今年预计会卖出7500万-8000万台，这一数据与iPhone11基本持平，或者超过一点点。

不过当有的人iPhone12订单开始发货的时候，另外有部分人选择了退货，原因是他们认为自己下单的蓝色版本太难看，不符合自己从官网上看到的图片预期。对于今年的蓝色版本，网络上出现的图片确实引起了争议，但实际真机是什么样的，大家最好前往线下门店亲自观察后再决定。