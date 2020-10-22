首批iPhone12发货，预计明天将开始配送

苹果iPhone12手机在10月23日正式发售，上一周预定的用户已经陆续收到通知，自己预定的iPhone12或者iPhone12Pro显示“已发货”，不少人的订单还显示准备配送等信息，相信最早一批的iPhone12会在明天正式配送到用户手上。

今年的iPhone12比去年的iPhone11似乎更受关注，主要原因是支持了5G网络，这对于很多打算换机的用户来说吸引力十分巨大。同时价格比去年并没有涨幅很多，甚至高端版本的iPhone12Pro以及iPhone12ProMax还是降价的情况。



业界预测iPhone12第一个周末销售估计达到700~900 万台，今年全球预测会卖出 8000 万台。国内的销量预计占iPhone 12 Pro全球需求的35%至45%。

今年四款机型当中，iPhone12将会成为主力销售机型，外观上和高端版本的iPhone12Pro几乎没有太大区别，除了边框材质不同外，摄像头少了一个，日常使用过程不会有太大的变化，但价格少了1700元。

尺寸最小的iPhone12mini销量预计最差，但也可以吸引一部分小屏幕爱好者的换机需求，比如之前大量使用iPhone6s、iPhone7的用户也有望加入到换机大潮中。