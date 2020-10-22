IPO注册通过，蚂蚁估值2800亿美元被热捧，A股将迎升级时刻

站长之家（ChinaZ.com）10月22日 消息:10月21日晚间，证监会同意蚂蚁集团IPO的注册申请，A股即将迎来第一家互联网科技巨头。

消息公布后，继此前外媒报道资本市场为蚂蚁估值2800亿美元后，又有多家国内券商提升了对蚂蚁的估值，给出平均估值在3000亿美元之上。对此有分析人士认为，美国PayPal的用户规模仅为蚂蚁三分之一，市值已达到2400亿美元，以此对比，市场目前对蚂蚁估值仍显保守。

据悉，国内外券商对蚂蚁的业务基本面和估值一致看好。国信证券通过绝对估值法和相对估值法，给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元。晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.1万亿元。路透社根据推算出的全年盈利，推测估值应该超过3000亿美元。

对比PayPal蚂蚁估值略保守

国内外券商对蚂蚁的业务基本面和估值一致看好。国信证券通过绝对估值法和相对估值法，给出的估值范围是1.7万亿至2.5万亿元。晨星股票研究发表报告对蚂蚁集团的估值为2.1万亿元。路透社根据推算出的全年盈利，推测估值应该超过3000亿美元。

蚂蚁的业务维度丰富，世界范围内很难找到一个与其完全对标的企业。数字支付是蚂蚁的业务之一，在这个领域里比较著名的有美国支付公司PayPal，市场会被拿来和蚂蚁做对比。

截至10月21日，PayPal的市值为2499亿美元。而蚂蚁集团在用户数量、业务规模、盈利能力等层面均远超PayPal。数据显示，PayPal用户数为3.46亿，2019年的支付交易规模约为5.2万亿元。蚂蚁旗下支付宝用户数超10亿，近12个月的支付交易规模为118万亿元，也就是说，蚂蚁的用户规模是PayPal的3倍，交易规模是PayPal的20倍，但目前蚂蚁估值仅略超PayPal市值。

此外，PayPal的业务集中在数字支付领域，而蚂蚁的业务维度早已走出支付，延展到数字金融科技服务、创新业务。其中，包括信贷、理财、保险科技平台在内的数字金融科技服务，贡献了上半年收入的63%。

高市值科技股撑起成熟市场，A股迎来升级

在全球范围内，科技公司估值更高是成熟股市的常态，因为科技公司的想象空间更大，市场对公司未来成长性有期待，科技公司也往往能获得比金融公司更高的市盈率。

美股市值最高的10家公司中，有8家是科技公司。此外，今年年中PayPal的市值超过了美国第二大银行美国银行，虽然其净利润只占美国银行的一半左右。今年9月，还未实现规模化盈利的金融科技支付公司Square，市值超过了拥有151年历史的投资银行高盛，后者今年二季度的净利润为24亿美元。

在蚂蚁即将登陆的港股市场，目前市值前10的公司里，也有5家科技公司。截至10月16日，阿里巴巴、腾讯的市盈率分别是33倍、47倍，对应的总市值为6.31万亿港元、5.34万亿港元，成为市值领跑者。作为金融中心的香港，港股的领头羊一度是地产公司、传统金融公司，现在也逐渐完成了向科技巨头的升级。而随着蚂蚁在科创板登陆，A股也将有机会迎来这样的升级。

面对稀缺的优质标的，各大主权基金也正在“用脚投票”，目前全球10大主权基金已有6家表达了投资蚂蚁的意向。主权基金被誉为“世界上最聪明的钱”，这次大举加仓蚂蚁，相当于给A股引来更多的源头活水。