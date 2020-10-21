百度声明回应“百度元老被刑拘背后：权力的深渊”报道：恶意中伤 捕风捉影

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:日前，有媒体刊发《百度元老被刑拘背后:权力的深渊》一文，文章中称2020年9月15日下午，百度初创团队成员、特别顾问、移动生态群组（MEG）销售负责人史有才在杭州萧山机场被浙江嘉兴警方被带走。

文章指出，在百度的某些角落，充斥着隐形的权力。对此，百度声明称，此文章通过大量捕风捉影及未有实际证据的内容，对百度公司恶意中伤，违背新闻媒体客观公正的职业操守。对此，百度将通过法律途径维护公司合法权益。

百度还强调，公司对一切违法违规行为的态度是坚决打击，零容忍。2020年前三季度百度拒绝不合规广告总量达到19.23亿条，7月单月拒绝不合规广告达1.56亿条。

以下为百度声明全文:

此文章通过大量捕风捉影及未有实际证据的内容，对百度公司恶意中伤，违背新闻媒体客观公正的职业操守。对此，百度将通过法律途径维护公司合法权益。

百度重申:公司对一切违法违规行为的态度是坚决打击，零容忍。2020年前三季度百度拒绝不合规广告总量达到19.23亿条，7月单月拒绝不合规广告达1.56亿条。虚假广告和有害信息的治理道阻且长。百度也邀请广大用户，积极反馈相关线索，共同营造清朗的网络空间。

百度公司

2020年10月21日