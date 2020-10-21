iPhone12工信部入网信息公布，运行内存及电池容量揭晓

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iPhone12工信部入网信息公布，运行内存及电池容量揭晓

2020-10-21 17:13 · 稿源：站长之家

苹果iPhone12即将在10月23日正式发售上市，最近这款手机在工信部网站上的入网信息也被正式公布，这次公布的信息当中运行内存和电池容量首次正式曝光。

iPhone11Pro，苹果

以下是iPhone12系列四款机型的运行内存以及电池容量信息：

iPhone 12 mini（A2400）2227mAh /4GB RAM

iPhone 12 （A2404）2851 mAh /4GB RAM

iPhone 12 Pro（A2408）2815mAh /6GB RAM

iPhone 12 Pro Max（A2412）3687mAh /6GB RAM

这次公布的四款机型运存和电池容量和早前曝光的信息基本一致，入门款的iPhone12mini和iPhone12都是4GB内存，高端型号的iPhone12Pro和iPhone12ProMax都是6GB内存，较高的内存可以在使用过程中减少应用重启的情况。

由于iPhone手机一直都是保持较低内存的特点，因此有用户表示在打开视频剪辑软件、相机等一些计算量较大的应用时，会出现杀后台的情况，所以今年iPhone12对比去年的iPhone11内存有了进一步的升级，或许可以改善后台应用被强制重启的问题。

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