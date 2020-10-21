阿里申请注册火锅江湖商标 此前旗下盒马火锅已上线

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阿里申请注册火锅江湖商标 此前旗下盒马火锅已上线

2020-10-21 13:50 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:据企查查App显示，10月12日，阿里巴巴集团控股有限公司申请注册“火锅江湖”商标，国际分类为广告销售，目前该商标状态为“注册申请中”。

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此前，阿里巴巴集团旗下新零售平台盒马已注册“盒马火锅”商标并在全国门店上线。，报道称，已有多家知名火锅品牌加入。

据悉，盒马主打方便、干净、高性价比火锅，重点打造海南椰子鸡、潮汕牛肉、浓汤海鲜、泰式冬阴功、羊蝎子等口味的锅底口味，价格只是火锅店的一半。

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