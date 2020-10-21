阿里申请注册火锅江湖商标 此前旗下盒马火锅已上线

有云的地方，就有江湖。有江湖的地方，就免不了战乱纷争。“在中国的云服务市场，真正意义上的挑战并不来自于市场需求，而是对市场和技术未来的判断和远见，以及随时准备‘破’而后立的勇气。”根据Gartner的预测，到2020年90%的组织将利用混合云管理IT基础设施。混合云已经成为了云计算发展的一大趋势。这一点从公有云巨头们纷纷在混合云上的角力也能窥见一斑，国际上亚马逊的王牌AWS，微软推出的Azure Stack，谷歌选择牵手思科，