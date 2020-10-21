蔚来计划自研车载芯片 李斌意向已经非常明确

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蔚来计划自研车载芯片 李斌意向已经非常明确

2020-10-21 10:54 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:据36氪报道，蔚来汽车正计划自研车载芯片，目前，蔚来汽车董事长兼CEO李斌正在积极推动中。

据36氪援引接近李斌的知情人士报道，虽然自研芯片项目还未经董事会讨论，但蔚来掌舵人李斌的意向已经很明确，正在思考最终架构。消息称李斌正在“向公司高管和股东们吹风，提前做沟通”。

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此外，蔚来也已经成立独立的硬件团队，内部叫做“Smart HW（Hardware）”。消息人士透露，李斌从几个月前就开始物色具有硅基背景的技术负责人。

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