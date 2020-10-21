蔚来计划自研车载芯片 李斌意向已经非常明确

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:据36氪报道，蔚来汽车正计划自研车载芯片，目前，蔚来汽车董事长兼CEO李斌正在积极推动中。
据36氪援引接近李斌的知情人士报道，虽然自研芯片项目还未经董事会讨论，但蔚来掌舵人李斌的意向已经很明确，正在思考最终架构。消息称李斌正在“向公司高管和股东们吹风，提前做沟通”。
此外，蔚来也已经成立独立的硬件团队，内部叫做“Smart HW（Hardware）”。消息人士透露，李斌从几个月前就开始物色具有硅基背景的技术负责人。
站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:据36氪报道，蔚来汽车正计划自研车载芯片，目前，蔚来汽车董事长兼CEO李斌正在积极推动中。
据36氪援引接近李斌的知情人士报道，虽然自研芯片项目还未经董事会讨论，但蔚来掌舵人李斌的意向已经很明确，正在思考最终架构。消息称李斌正在“向公司高管和股东们吹风，提前做沟通”。
此外，蔚来也已经成立独立的硬件团队，内部叫做“Smart HW（Hardware）”。消息人士透露，李斌从几个月前就开始物色具有硅基背景的技术负责人。
10月16日消息，截至当地时间周四美股收盘，蔚来汽车股价上涨5.92%，报收于28.07美元，公司市值达到378.64亿美元。此前一天，也就是当地时间周三，该公司股价在收盘时飙升22.57%，报收于26.5美元，创下新高。这是因为摩根大通（业界称西摩或小摩）此前将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并将其目标股价从14美元上调至40美元。摩根大通确定了近期推动蔚来汽车股价上涨的几个因素，其中包括即将于11月份公布?
10月14日消息，据国外媒体报道，截至发稿，电动汽车制造商蔚来汽车的股价在美股盘前交易中上涨8.88%，至23.54美元。截至当地时间周二美股收盘时，蔚来汽车股价小幅下跌1.05%，报收于21.62美元，公司市值为291.63亿美元。此前，摩根大通（业界称西摩或小摩）将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并给予其40美元目标价。本月初，蔚来汽车公布了2020年9月和第三季度的交付结果。该公司表示，9月份，该公司交付?
10月15日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商蔚来汽车将在11月份公布第三季度财报。此前，摩根大通（业界称西摩或小摩）将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并将其目标股价从14美元上调至40美元。受此消息影响，蔚来汽车股价在当地时间周三收盘时飙升22.57%，报收于26.5美元，创下新高，公司市值达357.46亿美元。由于投资者对电动汽车股票的热情高涨，蔚来汽车的股价今年迄今为止已经上涨逾五倍。摩根大?
10月15日消息，据国外媒体报道，截至当地时间周三收盘，电动汽车制造商蔚来汽车的股价飙升22.57%，报收于26.5美元，创下新高，公司市值达357.46亿美元。由于投资者对电动汽车股票的热情高涨，蔚来汽车的股价今年迄今为止已经上涨逾五倍。此前，摩根大通（业界称西摩或小摩）将蔚来汽车的ADR评级由“中性”上调至“超配”，并将其目标股价从14美元上调至40美元。摩根大通分析师Nick Lai认为，尽管蔚来汽车股价今年迄今?
蔚来汽车：在截至 2020 年 9 月的三个月内交付了 12206 辆汽车，同比增长154.3%。 9 月交付 4708 辆汽车，创下了月度新纪录，同比增长133.2%。
当地时间周五，电动汽车制造商蔚来汽车提供了2020年9月和第三季度的交付结果。蔚来汽车表示，2020年9月份，该公司交付了4708辆汽车，创下月度新纪录，同比增长133.2%。其中，ES6交付了3210辆，ES8交付了1482辆，EC6交付了16辆。2020年第三季度，该公司交付了12206辆汽车，同比增长154.3%，超出了该公司季度指导的上限。此前，该公司预计，2020年第三季度，其汽车交付量为1.1万-1.15万辆?
国内造车新势力厂商中，当前已经渐渐形成了蔚来、小鹏、理想三家独大的局面。而且这些新势力公司都有一个特点，创始人都是互联网的业内大佬，深谙各种营销之道。在早期打响各家品牌的时候，也
在今日的钛媒体中国创造者节目上，针对“蔚来超过特斯拉完全没难度”一事，蔚来创始人李斌表示，特斯拉是一个非常优秀的公司，但蔚来也有自己的优势，特斯拉国产以后，蔚来的销量也在上升，特斯拉每次降价，到现在对蔚来已经没有太多的影响了。
据 36 氪报道，蔚来正在规划自主研发自动驾驶计算芯片，该计划尚处于早期，主要由蔚来汽车董事长兼CEO李斌推动。此外，蔚来已经成立独立的硬件团队。
9 月 26 日，在第十六届北京车展上，沃尔沃汽车旗下首款纯电动汽车XC40 RECHARGE正式亮相。沃尔沃汽车集团全球高级副总裁、沃尔沃汽车亚太区总裁兼CEO袁小林与高德地图副总裁、高德汽车业务中心总经理韦东揭晓了共同研发的全新智能互联系统。XC40 RECHARGE的智能车载导航系统是高德专门为电动汽车量身定做在中国首发纯电动车型XC40 RECHARGE并推出智能互联系统，不仅是沃尔沃全面电气化战略的进一步落地，也是高德与沃尔沃汽车深化
9月28日消息，日前，福布斯中国发布汽车富豪榜，宁德时代董事长曾毓群以158亿美元位居榜首，吉利汽车实际控制人李书福、长城汽车实际控制人魏建军分别以150亿美元和80亿美元位列二三位。据了解，本榜单采用的持股和财务信息来自富豪个人及家族、证交所、分析师和中国监管机构。本榜单既包括个人财富，又包括家族财富，包括企业创始人及近亲分享的财富。来源于上市公司的财富基于截至9月11日的股价和汇率计算。非上市企
从紫光国微官方获悉，9月19日，由国家科技部、工信部共同支持，国家新能源汽车技术创新中心（国创中心）作为国家共性技术创新平台牵头发起的“中国汽车芯片产业创新战略联盟”在京正式
理想汽车今日与英伟达（NVIDIA）宣布达成合作，将搭载英伟达最新一代的Orin系列芯片。理想汽车也是国内第一家搭载Orin系列芯片的新造车势力。据了解，Orin系列芯片是英伟大花费4年时间投入数十亿美元打造的车载芯片，去年年底发布，将于2022年开始量产。在性能方面，Orin芯片是英伟达性能最强的车载芯片，比最新一代Xavier系列芯片提升了7倍。该芯片集成了英伟达新一代GPU架构和Arm Hercules CPU内核以及
【TechWeb】10月9日消息，蔚来官微发布微博称，10月9日上午，位于安徽自贸试验区合肥片区经开区块的蔚来中国总部正式启用。根据此前报道，蔚来将在合肥建立总部管理、研发、销售服务、供应链制造一体化基地。今年4月末，蔚来与合肥市建设投资控股(集团)有限公司、国投招商投资管理有限公司以及安徽省高新技术产业投资有限公司等三家公司签订协议，获得后三者70亿元人民币投资，并共同成立蔚来(安徽)控股有限公司。而蔚来汽车国内?
2020年10月15日，摩根大通发布了一篇评级报告，将蔚来汽车（NIO.US）由“中性”调为“增持”。当日，蔚来汽车大涨23.03%。10月16日，在美股普跌的情况下，蔚来又实现了逆势上涨，盘内最高股价达到29.23美元/股。
今日，理想汽车官微发布预告称：“壮志雄“芯”，明天见！”暗示明天（9月22日）将公布大消息。预热视频中是一段神秘代码， 同时出现了NVIDIA和理想汽车的Logo，表明双方
9 月 26 日，第 40 届全国最佳邮票评选颁奖活动在甘肃敦煌举办，中国邮政特别制作《第 40 届全国最佳邮票评选纪念》邮票纪念张一枚。该纪念张复合搭载了NFC芯片，利用近场通信技术和手机NFC功能，通过中国邮政APP读取芯片内容，是中国首枚NFC芯片邮票，也是世界首枚实现芯片读写的邮票。
如昨日预告，今日理想汽车官方宣布，理想汽车与NVIDIA及NVIDIA中国合作伙伴德赛西威在北京签订三方战略合作协议。理想汽车将在2022年推出的全尺寸增程式智能SUV上率先使用NVIDIA Orin系统级芯
今日，蔚来宣布， 10 月 9 日上午，位于安徽自贸试验区合肥片区经开区块的蔚来中国总部正式启用。
NFC芯片如今已经在不少的设备上使用，除了日常生活最常用的手机之外，在很多其他设备上也有应用。甚至在近日，中国邮政发行《第 40 届全国最佳邮票评选纪念》邮票纪念张，这是中国首枚芯片邮票，也加入了NFC芯片，可以通过app来读取信息。
接近美团内部人士透露，美团将推出一个名为“美团团节社”的新项目，主打本地团购特惠秒杀服务，以文章的形式，通过当地的团节社微信公众号向本地..
10 月 13 日，Pactera Technologies Australia Pty Ltd (隶属文思海辉，以下简称：文思海辉)由AWS亚马逊云全球标准合作伙伴升级为高级咨询合作伙伴..
10月19日,第一届中国(南昌)城市智慧视觉产业峰会在江西南昌召开。峰会由江西省工业和信息化厅、南昌市人民政府、华为技术有限公司联合主办,南昌市..
今年iPhone12系列最大的升级，就是全系支持5G网络。对于向来保守的苹果而言，这意味着5G已经来到了相对成熟的阶段。昨天有外媒报道称，运营商文..
社交网络应用Snapchat的制造商Snap周二收盘时股价飙升18%，原因是该公司公布第三季度营收超出预期，其用户数量和发送的信息数量均大幅增加。..
2020年天猫双十一活动已经在10月21日0点正式开启，今年的双十一活动的红包要怎么使用，具体的使用规则要求是什么样的，以下我们来了解下今年双十一..
近日，浙江省金华市的一个生产车间工作人员在接受采访时表示，平均每过一分钟，就有一辆电单车下线。目前，公司家用电动车和共享电单车的产能比例..
DoNews10月21日消息（记者 翟继茹）今年，支付宝将首次以数字生活开放平台身份参加双11，通过打造“城市生活主会场”，帮助餐饮店、菜场、小超市、..
对于到家服务行业的发展前景，《报告》中也给出了肯定的答案。伴随着二胎政策的放开和中国老龄化趋势的到来，行业内将迎来巨大的增量市场，而市场..
生活用纸行业发展到今天，可以说已经达到相对饱和的状态。但是有一款本色纸巾凭借着细分市场的策略，以爆品切入，在短短4年多的时间里成为了竹浆纸..
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10月21日，米家臻选香氛洗护套装限量礼盒，在京东独家发售，原价219元，定金20元抵40元，11月1日到手199元。该铝盒套装的包装盒采用大红配色，拥有..
今天iQOO宣布新版iQOO Z1上架，12GB+128GB版本售价2498元。京东商城领券再减200元，双11到手价只要2298元。iQOO Z1不仅是联发科天玑1000+的首发机..
今日，OKEX发布《关于恢复法币交易的公告》称，将于2020年10月21日20:00（HKT） 恢复法币交易。..
人类在半个世纪前曾经登陆过月球，而在近几年不少国家都宣布了自己的登月计划，其中就包括美国。最近美国宇航局还宣布将在月球建4G网络，该项目是..
亚马逊发言人在一份声明中表示:“我们将继续把员工的健康放在首位，并遵循当地政府的指导。”“那些可以在家有效完成工作的员工可以继续在家工作到..
据36氪报道，蔚来汽车正计划自研车载芯片，目前，蔚来汽车董事长兼CEO李斌正在积极推动中。据36氪援引接近李斌的知情人士报道，虽然自研芯片项目还..
10 月 20 日，作为 2020 全国双创周深圳活动暨第六届深圳国际创客周龙岗分会场活动之一的北斗融合新技术新模式新业态创新发展高峰论坛在龙岗区启迪..
当人们购买东西时，许多人经常会参考cosme列表。你可能不知道cosme的具体背景，但你一定听说过。在商品排名的可信度上，cosme绝对是最重要的权威，..