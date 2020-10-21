苹果正式推送iOS14.1正式版 修复多项Bug

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苹果正式推送iOS14.1正式版 修复多项Bug

2020-10-21 09:16 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:今日凌晨，苹果正式向用户推送了iOS14. 1 正式版更新，这是自苹果9月发布iOS14以来的第一个重大更新。

在改版中，苹果修复部分小组件图标尺寸变小的问题。并修复了“计算器”中可能无法显示零的问题。

此外，该版本还支持iPhone 8 及后续机型在“照片”中播放和编辑 10 位 HDR 视频。

苹果

以下为更新具体内容：

  • iPhone 8 及后续机型支持在“照片”中播放和编辑 10 位 HDR 视频

  • 解决了部分小组件、文件夹和图标在主屏幕上显示的尺寸变小的问题

  • 解决了在主屏幕上拖移小组件可能导致 App 从文件夹移除的问题

  • 修复了“邮件”中的部分电子邮件从错误的替身发送的问题

  • 修复了来电可能无法显示地区信息的问题

  • 修复了在部分设备上选择放大显示模式时可能导致字母数字密码的文本输入框与锁定屏幕上的紧急呼叫按钮重叠的问题

  • 解决了部分用户在查看专辑或播放列表时偶尔无法将歌曲下载或添加到其资料库的问题

  • 修复了“计算器”中可能无法显示零的问题

  • 解决了流播放的视频在播放开始时可能暂时出现分辨率下降的问题

  • 修复了无法为部分用户设置家庭成员的 Apple Watch 的问题

  • 解决了 Apple Watch 表壳材质在 Apple Watch App 中显示错误的问题

  • 解决了“文件” App 中可能导致部分受 MDM 管理的云服务提供商将内容错误显示为不可用的问题

  • 改进了 Ubiquiti 无线接入点的兼容性

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