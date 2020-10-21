苹果正式推送iOS14.1正式版 修复多项Bug

北京时间今天凌晨，苹果正式发布了iOS14. 1和iPadOS14. 1 更新。iOS14. 1 引入了一些错误修复。它解决了一个主要问题，即导致一些电子邮件从错误的别名发送。它还修复了一个可能导致小组件和图标以错误的大小显示的问题，除此之外还解决了计算器应用程序的一个错误，这可能会阻止结果零的出现。更新还增加了对iPhone8 及以后版本的照片中 10 位HDR视频播放和编辑的支持，并提高了与Ubiquiti无线接入点的兼容性。以下是iOS14. 1 更?