中国移动：前三季度营收为5744亿元 同比上升1.4%

孔子学院自 2004 年成立以来，发展规模不断壮大，目前已经在一百多个国家建立五百多家孔子学院。在不断发展的同时，孔子学院始终以传承中国文化为主，通过中国传统节日推介勾勒高尚的国家品格等方式，为世界各国喜爱中国文化的人群展现了独特的中国文化。 春节、清明节、端午节、中秋节四大中国传统节日是孔子学院最受欢迎的活动之一，孔子学院也一直通过中国传统节日推介来勾勒高尚的国家品格。 2019 年，俄罗斯下诺夫哥罗德国立