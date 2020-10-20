中国移动：前三季度营收为5744亿元 同比上升1.4%

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中国移动：前三季度营收为5744亿元 同比上升1.4%

2020-10-20 17:58 · 稿源：站长之家

中国移动发布前三季度未经审计的主要运营数据，报告显示中国移动前三季度营收为5744亿元，同比上升1.4%，其中通信服务收入5257亿元，同比上升2.5%。

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