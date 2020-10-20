中国移动：前三季度营收为5744亿元 同比上升1.4%

中国移动发布前三季度未经审计的主要运营数据，报告显示中国移动前三季度营收为5744亿元，同比上升1.4%，其中通信服务收入5257亿元，同比上升2.5%。
中国移动发布前三季度未经审计的主要运营数据，报告显示中国移动前三季度营收为5744亿元，同比上升1.4%，其中通信服务收入5257亿元，同比上升2.5%。
9月29日，中国移动发布2020年4G无线网主设备集中采购公告，主要采购FDD基站、NB-IoT(蜂窝物联网)基站，总规模超过20万站。其中，FDD基站采购约4.25万站(对应载频约11.85万)，包括LTE FDD 900M
乘着“新基建”的东风，云计算、人工智能等新技术已成为新一轮科技革命的重要推动力。 9 月 22 日，由中国移动政企事业部、技术部主办，中国移动云能力中心、研究院承办，中国移动科协协办的中国移动云智融合峰会在苏州召开，大会通过移动云官网平台直播，同时在线上线下举行。本次峰会以“云智融合，揽胜九天”为主题，汇聚来自全国各大头部厂商、高等院校，云计算、人工智能领域的领袖精英，聚焦人工智能前沿科技，共创云智融合?
9月29日消息，近日，中国移动及所属咪咕公司联合中兴通讯，在广州完成8K高清VR直播视频业务新技术验证，重点验证了在5G SA（独立组网） 2.6GHz和4.9GHz双频组网下，运用网络切片、5QI（5G下的业务服务等级）、SPN（切片分组网，中国移动下一代传输网技术）等新技术服务于8K高清VR等大上行视频业务的能力和效果。据悉，本次验证工作为咪咕直播业务提供了端到端跨省、跨厂家专用切片服务。通过本次试验主要验证三方面内?
在今日的 2020 中国国际信息通信展览会上，中国移动副总经理赵大春透露，截至今年 9 月，中国移动已经提前完成了全年的建设目标，开通5G基站超过 35 万座。
Redmi即将在月底发布K30系列新机。今天，中国移动手机俱乐部证实新机命名为Redmi K30S，同时放出了小米10T系列渲染图，表明小米10T对应的国行版本便是Redmi K30S。资料显示，小米10T系列发布
本月，中国移动率先公布了 8 月运营数据。数据显示，今年 8 月，中国移动总用户数为9. 45902 亿户，相比 7 月有所减少。虽然用户总数保持下跌趋势，但5G用户却保持高速增长态势。
对于电信和联通来说，移动用户追不上中国移动也就算了，昔日的强项固网宽带也被后者反超，而且差距越来越大。从中国移动公布8月运营数据看，其有线宽带用户已达2.01亿户、较上个月增加173.4万
9月29日消息，近日，中国移动启动2020年4G无线网主设备集采工作。本次项目集中采购FDD基站及蜂窝物联网(NB-IoT) 基站。预估采购规模：FDD约4.25万站 (约11.85万载频)，包括LTE FDD 900M新建基站0.76万站； LTE FDD 1800M新建基站3.49万站(其中宏基站2.96万、纷站0.35万、高铁站0.18万)；蜂窝物联网(NB-IoT) 基站：总计16万站(其中新建1.98万， 软件扩容14.02万)。此项目采用单一来源方式采购，供应商为诺基亚、爱立信?
9月21日消息，今日，中国移动公布2020年8月份运营数据。中国移动5G（套餐）客户数净增1410万户，累计达到9815.7万户；中国移动4G客户数净增334.2万户，累计达到7.67025亿户。在有线宽带业务方面，本月净增用户173.4万户，累计达到2.00859亿户。
今天，中国移动今日公布2020年8月份运营数据，其老用户锐减数量依然没有放缓。当月，中国移动5G（套餐）客户数净增1410万户，累计达到9815.7万户；中国移动4G客户数净增334.2万户，累计达到7.
9月26日,由中央广播电视总台文艺节目中心举办的“‘弘扬优秀传统文化 复兴中国审美’倡议活动暨《衣尚中国》节目启动仪式”在北京举行。中央广播电视总台副台长蒋希伟,全国妇联副主席吴海鹰,中央广播电视总台编务会议成员朱彤,文艺评论家仲呈祥,中国美术家协会主席、中央美术学院院长范迪安、中国文联副主席、中国民间文艺家协会主席潘鲁生、中国历史研究院副院长钟君、腾讯新文创研究院执行院长岳淼等领导、文化艺术领域嘉宾及知?
现在点外卖几乎成了我们日常生活中的必备技能，越来越多的人愿意在网上点餐。据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的最新报告，截止到今年 6 月，我国网上外卖用户已达4. 09 亿，较今年 3 月增长了 1124 万，占整体的43.5%;手机网上外卖用户达4. 07 亿，较 3 月份增长 1067 万，占手机网民的43.7%。
孔子学院自 2004 年成立以来，发展规模不断壮大，目前已经在一百多个国家建立五百多家孔子学院。在不断发展的同时，孔子学院始终以传承中国文化为主，通过中国传统节日推介勾勒高尚的国家品格等方式，为世界各国喜爱中国文化的人群展现了独特的中国文化。 春节、清明节、端午节、中秋节四大中国传统节日是孔子学院最受欢迎的活动之一，孔子学院也一直通过中国传统节日推介来勾勒高尚的国家品格。 2019 年，俄罗斯下诺夫哥罗德国立
【中国首枚芯片邮票面世】据新华网消息，中国邮政 26 日发行《第 40 届全国最佳邮票评选纪念》邮票纪念张，这是中国首枚NFC芯片邮票。该邮票在传统印刷工艺中植入NFC芯片，集邮者可通过中国邮政App读取芯片内容。
各个国家对于汽车安全的法规标准不同。因此，在制造面向全球市场的车型时，汽车厂商除了会对各个地区发售的车型，进行适应性的“优化”之外。还会针对某一车型市场，推出特别的本土
9 月 26 日，第 40 届全国最佳邮票评选颁奖活动在甘肃敦煌举办，中国邮政特别制作《第 40 届全国最佳邮票评选纪念》邮票纪念张一枚。该纪念张复合搭载了NFC芯片，利用近场通信技术和手机NFC功能，通过中国邮政APP读取芯片内容，是中国首枚NFC芯片邮票，也是世界首枚实现芯片读写的邮票。
中国公司想要在芯片上有所超越，可以回顾下隔壁邻居韩国的发展史。中国每年进口最多的商品是什么?很多人脱口而出：石油?是也不是。过去 30 年，中国最大的进口商品确实是原油。但 2018 年，芯片(集成电路)取代石油，成为了中国第一大进口商品。
9 月 26 日，第 40 届全国最佳邮票评选颁奖活动在甘肃敦煌举办，为庆祝一年一度的全国最佳邮票评选颁奖活动，中国邮政特别制作《第 40 届全国最佳邮票评选纪念》邮票纪念张一枚。该纪念张复合搭载了NFC芯片，利用近场通信技术和手机NFC功能，通过中国邮政APP读取芯片内容，是中国首枚NFC芯片邮票，也是世界首枚实现芯片读写的邮票。
无限王者团是由国民游戏《王者荣耀》所衍生出的独立IP，背景设定为游戏的平行世界，云、亮、白、信、守约五位游戏角色“艺能觉醒”，组成了一支偶像男团。原本游戏中勇猛的英雄们，纷纷换上了明星同款的纪梵希七夕限定款穿搭，彻底爆圈。
因疫情奢侈品牌产能、供应链受到不同程度的影响，许多商场和奢侈品门店关闭，生产基地停产、转产，其中爱马仕关闭法国 42 家生产基地，古驰关闭意大利 6 家工厂和所有门店。此外，全球旅游业、航空业受到限制，奢侈品行业跌入寒冬。作为非生活必需品的奢侈品行业将面临怎样的挑战？根据贝恩咨询公司最新调研报告显示， 2020 年全球个人奢侈品市场规模预计将缩减20%至35%，全年损失预计 600 至 700 欧元。为了减少损失，再高冷的奢?
【TechWeb】10月20日消息，今日晚间，数字资产交易平台OKEx发布声明称，近期市场上部分机构举办抵押OKEx资产进行借款的促销活动，此类活动均与OKE..
【TechWeb】10月20日消息，据报道，中国恒大新能源汽车集团有限公司已于9月22日进行了辅导备案，辅导券商为海通证券，拟上海证券交易所科创板挂牌..
【TechWeb】10月20日消息，针对被网信部门约谈一事，学而思网校今日发布声明称，这与4个月之前的是同一事件，并非学而思网校再次出现未经审核上传..
美国司法部将于当地时间本周二对谷歌提起反垄断诉讼，诉指这家科技巨头滥用其地位而成为互联网的"守门人"，并利用这种优势代替竞争对手的搜索服务..
纳斯卡线条是一种巨型的地上绘，描绘的大多是动植物，位于南美洲西部的秘鲁南部的纳斯卡荒原上。它也是存在了2000年的谜局，究竟是谁创造了它们并..
双十一已经如火如荼的开始了，相信很多朋友也有所了解，对于还没有了解的童鞋也不要着急，毕竟还有时间，今天这篇文章主要给大家讲解的是天猫双十..
昨日，华米科技宣布，其和小米公司的战略合作协议将再延长三年。根据这一延长条款，在发展小米可穿戴产品方面，华米将保持现有的最优合作伙伴地位..
在坚果手机 2020 新品发布会上，Smartisan 产品经理朱海舟表示，未来将会持续交朋友，希望和罗老师(罗永浩)的直播间达成深度合作。..
今日晚间，坚果手机正式发布旗下第一款骁龙865旗舰——坚果R2。除了普通版本之外，新机还带来了一个特别版——Revolution 2 ..
国际空间站是目前在轨运行最大的空间平台，但是其并非密闭的。除了要维持其中的氧气以及二氧化碳的浓度控制等，还要排出一些有害的气体，而航天器..
据国内媒体报道，10月20日，周鸿祎与罗永浩一起探讨“网红企业家”这一话题。周鸿祎认为，有的企业家选择低调，有的人选择比较喧嚣，属..
据悉，诺基亚今日在一份电子邮件声明中称，该公司已寻求执行这项涵盖PC、笔记本电脑和平板电脑的法院裁决。当前，诺基亚与联想之间的视频编码专利..
凤凰网科技讯 10月20日消息，学而思发表APP被网信部门约谈说明，在说明中表示，事发在4个月前，已删除问题内容，为防止类似问题，对24个App进行了..
10月23日，苹果的iPhone12就会正式发售，不过就在发售前的两天，网络上出现了疑似iPhone12蓝色版的真机图，从真机图上看，iPhone12蓝色板和官网上..
很少有人注意，这所学校办学本身也是一次创业。湖畔今天首次向外界提交了一份“小考”答卷:5年共有11788名学生报名，只录取了254个学生，但这些学..
对于页面收录而言，无论你是处于什么阶段我们总是会面临一个问题:页面的收录，如果页面没有任何的收录，我们基本上没有办法去谈论网站排名的问题..
10月20日晚间，坚果手机在北京召开新品发布会，推出新一代旗舰机——坚果R2。罗永浩创立的锤子科技虽然不在了，但是团队和产品还在，加..
据外媒报道，贾跃亭创办的Faraday Future（FF）正筹备以SPAC(特殊目的并购)的方式寻求在美国实现IPO。即使贾跃亭已经不持有FF股份，但FF的上市筹备..
三星 Galaxy Fold 和 Z Flip 系列，已经成为了市面上折叠屏智能机设计的一个典型。不过荷兰科技博客 LetsGoDigital 指出:今年年初的时候，小米也..
现在距离华为Mate40系列正式亮相的日子只剩2天了，网上也有着不少关于该系列新机的爆料。10月20日，有网友甚至曝光了Mate40系列四款新机的主要参数..